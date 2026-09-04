Po poradě sděluji tajemství
6.5.2025
Perex: Toto tajemství kabaly, nebylo nikdy zobrazeno. Jen kabalisté si myslí, jak vysocí jsou, přesto dokáží jediné. Znásilnit svět pro svoji slávu před Bohem. Takto nevzniká láska ani poznání světa. Proto budete odměněni za vaši lásku stejnou měrou, jakou jste dávali.
Na kterém konci stojí člověk (pracovní název)
Na kterém konci stojí člověk. Co tím chtěl básník říci? Chtěl jsem tímto otevřít téma člověka, který žije tím, že věří stvořiteli. Proč je takový název pro téma takové obyčejné? Ano je to obyčejné téma, které by mělo platit pro každého člověka, jenže situace je taková, že člověk již nechce jít se svým stvořitelem. Myslím, že tohle téma je mnohokrát otevřené, přesto se mezi lidmi nic nemění. A to, proč se to neměnní je tím, že lidé si myslí, že blahobyt, ve kterém žijí půjde do nekonečna. Bůh tu není proto aby reagoval na krizi lidí, kteří upadli, ale je tu pro všechny, co chtějí s ním jít. Bohužel pro lidi je situace taková, že jen za veliké krize, kdy lidé ztrácí víru v to, co obsahuje hmota, propadají víře v nadpřirozené a tímto tvoří kostru dalšího. Jenže v takový okamžik, kdy v bídě dneška či situace se přilneme k tomu koho máme milovat je výsměchem pro všechny co sním kráčí po celý jeho čas. Ano, takto by měl začít příběh člověka, který uvěřil. Jenže jsou tu situace lidské, kdy každý člověk si projde malou krizí, aby našel, co najít má. Tohle skutečně čeká každého a nedá se tomu vyhnout. Je smutné, že přes tento systémový rys, přestože se snaží najít řešení, není schopen přijmout i v takových kritických okamžicích stvořitele. Tohle téma je velice niterné, přesto uvedu příklad a to můj.
Jsou situace, které člověk nedomyslí, ač se to nezdá člověk je vystaven riziku upadnutí v každý okamžik. Proto se nedá plánovat spočinutí se stvořitelem, ale život mu ukáže, tedy člověku cestu do jeho náruče tím, že mu dá podmínky pro uvěření. Pak již záleží na člověku a co najde je jeho vírou. Takto to bylo u mne a tvořím součást tak niternou se stvořitelem, že bych rád k tomuto tématu řekl jen toto:
Chtěje poznat víc, snažil jsem se studovat vše možné, tedy i kabalu i další nauky a toho co jsem dosáhl bych raději pomlčel, přesto mohu říci, že kabala je skutečně mocným nástrojem pro poznání světa. Jenže kabala má jeden velký hendikep. Ten hendikep tu zmíním. Nebýt vysvobození z tohoto zajetí kabaly úrazem, který jsem prožil, bych prožil zajímavý život, kdy člověk, který pochopí kabalu do skutečné hloubky otevře se mu svět plný moudrosti. Bohužel tahle moudrost se nedá aplikovat na svět, ačkoliv to vypadá, že dá. Kdo se pokusí z této hloubky aplikovat kabalu na svět, svět mu odpoví odmítavým postojem. To, že dosáhne takový člověk moudrosti je samozřejmá věc, je tomu tak proto, že pozná Boží zákony v praxi. Jenže to odmítnutí světem je tak bolestivé, že člověk se musí ptát proč? A odpověď je zajímavá. Kabala byla stvořena pro bytosti tak velké, že nedbali světa, který se jim otevřel, ale chtěli víc. Zatímco my lidé jsme spojeni se světem poutem přímo Božským. Proto radím, nedejte na kabalu jako poznání světa, ale poznejte svět prostřednictví Boha, který sídlí ve Vás. Tento postup je sice pomalejší a výsledky přesto dokáží člověka přesvědčit, že postupuje správně. Kdy společná láska světa k člověku a obráceně se postupně vyvíjí. Není to žádné znásilňování situace, která říká:
Já tu jsem a chápu tě. Jenže je zde prostředník a ten je tímto světem, který říká toto:
Jsem prostředníkem mezi tímto vším. To, že Vás kabala vede ke spáse a pochopení tohoto světa je tím, že znásilňujete svět svojí vůlí. Jedině vůle našeho pána je zde vítána. Proto Vás tento svět odmítne a vy skončíte nepoznaní tímto světem. Jedině ti lidé, kteří dokáží dodat životu co potřebuje v lásce a pokoře života, ten nabude jistoty a síly života a to takové, že bude jako vítěz, která bude spolupracovat s celým světem. Ne, Já jsem a buduji svět, ale My Jsme a budujeme svět láskou, která vyroste z Nás. Takto jednám jako člověk, který miluje vše. Od tohoto okamžiku se nesmíme vzdálit ze světa a svět Vás bude milovat tak, že Vám dá dary nejvyšší. Poznání Boha, který v něm sídlí. Tohle poselství je tak niterné a dokazující jediné. Kdy jediný člověk dokáže změnit svět ne tím, že jej pozná násilím, které plodí zase násilí, ale láskou, která pochopí život v jeho lásce. Takto hovoří Bůh o světě, který je jedním, a to jedno je takové povahy, že dokáže pozvednout vše co mu uvěří. Takto jedná skutečný člověk a ne kabalista, který si myslí, jak vyhrál a jak je moudrý. Ano, je moudrý, ale jeho moudrost je osamocená a svět mu nenaslouchá, a proto aby uspěl musí znásilňovat druhé, tedy svět, který se mu podvolí. Takto nevzniká láska ani porozumění, ale je to něco za něco. Takto k Vám hovoří Bůh, který našel v lásce lidí poznání nejvyšší.
Jsou slova vysoká jako skála čnící do nebe a jsou slova běžná jako obyčejného člověka, který má pravdu. Jaký je mezi tímto slovem rozdíl? Rozdíl je v tom, že slovo člověka čnící jako skála dosahuje podstaty světa, který je vším, nejen pro něj, ale pro skutečný život, který žijeme v lásce a pokoře. Takto hovoří skutečný člověk poznavší vše jako jednotu a takto hovoří i Bůh, který dokládá tyto slova svými činy v člověku.
Proto Vám přeji hodně poznání této lásky ve vás tímto způsobem, že budete jak skála, která dosáhne konce tím, že bude vším.
J.H.
Jiří Herblich
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