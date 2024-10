Peníze CBDC, jsou skutečné či imaginární?

Kdo nabyde moudrosti musí odmítnout tento návrh, který udělá z lidí žebráky dne a tímto uzavírám hodnotu peněz.

Přijmeme digitální otroctví CBDC? (pracovní název)

Slovo, které vyřknu nebude platit, přesto je skutečné. Kdo si myslí, že digitální peníze nahradí ty skutečné, mýlí se. Lidé nebudou akceptovat tuto měnu a udělají vše proto, aby zhatili plány, které je mají uvést do digitálního otroctví.

Jak by vypadalo digitální otroctví? Jedna otázka přesto vévodí, a to spíš, jak se tomu bránit, přesto mohu říci tohle:

Nikdo nebude rád, když ztratí jistotu peněz a místo toho mu nabídkou digitální, které budou mít spoustu omezení. Takto peníze fungovat nesmí. Tohle je první zákon – Postavení digitálních peněz mimo zákon.

Druhý zákon zní takto:

Kdokoliv bude chtít prodat či koupit nesmí mu být bráněno prostředky, které bude akceptovat jen ta menšina, která vládne světu. Ta menšina totiž si myslí, že jsou vládci světa, přitom jsou jen vykonavatelé a poskoci těch co vedou to o čem se nesmí hovořit ani v náznacích. A proč se nesmí o této entitě hovořit ani v náznacích? Je to z toho důvodu, že komukoliv je život milý, ten se této otázce vyhýbá, taková je to síla, že dokáže ukončit život kohokoliv, kdo by jen pomyslel na důsledky toho, co by vytvořil, kdyby nebyl s nimi. Přesto jsou takoví lidé. Ano jsou, ale ti mají Boží ochranu, která je v tomto nezbytná. Ochrana Boha je neprolomitelná, tito lidé však riskují ztrátu života od těch, co podléhají vedení těchto entit. Nesmyslím si, že mluvím o konspiraci, je toho hodně o čem lidé neví, přitom tuší, proto zákony peněz musí být uvedeny celé.

Další zákon peněz je tento:

Kdokoliv bude chtít ten může, kdy moc není tvořena hodnotou peněz, ale vlastním uvědomění si sebe sama. Z toho prostředku vzniká skutečná hodnota a to tak, že najdu v sobě Božství, a to Božství se stane tak skutečným, že vytryskne do světa jako dílo člověka, který Ví. To Vím je skutečně velké a prodleva mezi tímto vím a Vím, je taková to:

Kdo hledá vím s malém v, ten nabude moudrosti života, že bude jako ten, kdo jej stvořil. Však ten kdo Ví s velkým V, ten postoupil do stvoření tak, že Bůh je spolupracovník v jeho díle. Není tedy pod vůlí Boha, ale spolupodílníkem vůle Božství, které tvoří vše živé.

Další zákon a ten je poslední je tvořen kořenem peněz:

Peníze nemohou představovat nic jiného než hodnotu. Kdo si myslí, že bude poměřovat peníz výkonem ekonomiky, ten se mýlí a čas mu ukáže pravdu o hodnotě peněz.

Jenže jak definovat hodnotu peněz? Jediná definice hodnoty peněz je tato: Kdokoliv, kdo bude chtít koupit či prodat určuje hodnotu podle toho, jak moc peníze potřebuje. Nejde vytvořit hodnotu peněz čímkoliv jiným.

Tímto se rozloučím a budu se těšit na další vstupy.

J.H.