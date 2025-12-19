Ono nic, je tak dokonalé, že pozvednout číši k onomu je světem jako světy jsme my
14.12.2024
Z ničeho vzniklo vše, ze všeho však nic neuděláš (pracovní název)
Myšlenka, ze které tohle vzniklo jako svět sám. Co je oním světem? Oním světem jsme My všichni, co tvoříme vše. Nedá se říci, že jakýkoliv život je důležitější než druhý. Každý život má svůj podíl na všem, a to je právě ono nic. Ono nic je tak tvořivou součástí všeho. Myslím, že bude nutné vše rozvinout do podoby, která dá vzniknout onomu nic v nás.
Jak definovat ono nic? Definice nic zní takto:
Jsem ten, kdo probudí nic, ne tím, že probudí život, ani tím, že se životem stanu, ale tím, že pochopím ono nic ve všem. Není vyššího pochopení všeho než přes ono nic, které je držitelem života tak vysokého, že vše sklání a v hluboké úkloně je vším. Takto povstalo vše, a to vše je to co dokážete obejmout jako život. Takto vznikl život, ale jak vznikl ten, kdo dal život? Vznikl tak, že ono nic je definováno samo sebou tak, že dokáže vše, jenže to vše je pro něj nic, a tak počalo ono vše, které má kořen v onom nic.
Jsou myšlenky vysoké tak, že člověk nedohlédne na konec. Proto omluvte nedokonalost mého vysvětlení, které pramení z poznání všeho jako nic, které není však ničím, protože takovou kvalitu nedokáže pochopit ani kdybychom byli Bohy. Ne tím, že jimi jsme či nejsme, ale tím, že dokážeme pozvednout číši k tomu koho milujeme. Takto vzniká vše a nic. Takto vzniká skutečný život, který ač nepoznán proudí Vámi jako Vše a Nic.
Jsou však témata daleko přístupnějším mysli i smyslům, proto omluvte tuhle vsuvku, která vznikla ze čtyřverší jednoho pána jménem Omara Chajjáma, který dokázal občas ve svých čtyřverších zobrazit pravou povahu světa. Nejsem to tedy já, kdo byl inspirován, Já jen vysvětluji na příkladu, který jsem přijal, jak vysvětlit ono nic.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo poezie nezaznělo?
Bylo to slovo duše, která se rozhodla dodat duši, která cítí a Ví, dokáže dodat co vytrysklo ze života. Takto budou postupovat budoucí generace.
Jiří Herblich
Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.
Jiří Herblich
Byla žena povýšena?
Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.
Jiří Herblich
Slovo ticho a jednota ticha
Kdo najde v tomto článku počátek zárodku filosofie jednoty, ten dokáže poznat i onu jednotu. Tento článek nebude nikdy pokračovat, bude mementem tím, čím se zabývám
