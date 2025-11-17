Nový systém přinese probuzení
30.11.2024
Jaké nastavení bude mít nový systém? „je to povzbuzení pro všechny“ (pracovní název)
Na počátku takové malé úvahy se podíváme na minulost. Co nám říká Rakousko-Uhersko? Říká nám tohle:
Jsme ta co tvoří, takto hovoří ono uskupení. A toto uskupení pokračuje, Jsme ta, co tvoří a dokáže pozvednou mysl a tělo člověka k výšinám, které zastávají lidé. Však jak to celé dopadlo? Muselo skončit násilným rozdělením, protože se cítilo, že moderní kapitalismus by nemohl dosahovat v takovém omezení takových zisků.
Druhý případ je první republika. Jaký měla vzor? Měla vzor antické říše, kde pravda a spravedlnost zvítězí. Měla vzor člověka a jak dopadla? Dopadla tak proto, že nedokázala obstát v systému kapitalistickém a musel být zničena tím co tvoří její slabé místo. Tím slabým místem byla hamižnost lidí.
Další systém zobrazoval socialistické zřízení. Jaké ten měl preference? Měl preference jako člověka, který dokáže vše a musí k tomu úspěšně dorůst. Tohle byla hlavní síla a myšlenka socialismu. Jenže i tahle myšlenka se zvrhla. Jak se zvrhla? Zvrhla se materialismem, který byl bezuzdně prezentován jako jediný názor.
A nyní by stálo udělat analýzu s čím bude muset nový systém přijít.
Každý systém, byť sebelepší má v sobě zabudovanou pojistku, která je spuštěna v tom momentě, kdy nesplní svoji funkci. Nynější systém již není kapitalistický, byť se tak jeví. Je korporátně komunistický. A takto skončí. Skončí jako vše, co dalo na to, že mamon zaclonil oči člověku. Skončí, bohužel, a to musím se přiznat i většina lidí, protože stejně jako tento systém, propadli mu. Toto propadnutí je velice hluboké a bude velice bolestivé. Jedině ti lidé, co systematicky pracují na tom, jak se připravit na onen sešup, zvítězí. Tito lidé si uvědomují, že nemusejí mít milióny, ale že musejí mít chuť pracovat a umět vzít do rukou vše, a to vše tak, aby se jim dařilo. Proto další systémem budou ne lidi všeho schopni, ale lidé s přehledem věcí jak fyzických, tak duchovních.
Další sytém nemá zatím jméno, ale kostky jsou již vrženy, což mohu potvrdit a další systém nedá na sebe dlouho čekat. Ovšem nyní si probereme to, čemu lidé neuniknou.
Neuniknou zmaru, beznaději, poznání pravdy, poznání pravdy o nich samých. Vším tímto projdou a lidé budou zděšeni nad nastalou situací. Proč budou zděšeni? Protože budou vystaveni pochopení, kterému se celý život vyhýbali. Bude to pochopení života a smrti, kdy spousta lidí raději umře, než by pochopili.
Takto se bude uvádět úvod, ovšem jsou tu atributy systému, které musejí být splněny a tímto budeme poměřovat svět.
Těmto atributy budeme dávat všemu co mu přísluší, čímž bude láska a pokora, která vyroste na zmaru minulých systému.
Co se bude dít dále, nechám na Vás lidech, kteří již dnes chápou, co se musí udát, kudy se má jít.
Tímto se loučím a myslím, že tento článek nebude osamocený, ale že bude pokračovat, protože systém, jak známe končí a mezi lidmi stále není shoda kudy se vydat, přitom situace je tak jasná, jen se zamyslet co vše nebylo lidmi ještě poznáno a co čeká na své objevení. Podle tohoto klíče budete-li jednat poznáte i nový systém.
J.H.
Jiří Herblich
Uděje se změna s lidmi, když najdou svoji cestu?
Kdokoliv může najít onu cestu života. Tahle cesta se nevyhýbá nikomu. Jen naslouchat životu, který žijem s péčí člověka, který pochopil život v jeho niternosti, stejně jako pochopil Božství.
Jiří Herblich
Slovo nízkost je v Bohu neznámé
Jsou situace vysoké i nízké, však co je co z pohledu Božství? Jsou to ony situace života, která dávají lidem poznání a podle něj i jednají, proto konejte vše v lásce a pokoře. Protože jedině takto poznáte vše.
Jiří Herblich
Kdo najde v Rusku partnera a duchovního vůdce
Ten pochopí i jeho úlohu ve stvoření, jako ochránce duše, která plyne světem. Rusové duši ctí a dokáží mnohé co jsme My lidé na západě zapomněli.
Jiří Herblich
Slovo pochopení jednoty nebylo nikdy blíž
Kdo je jednota? Jednota je nepopsatelný život, který žijete ne tím, že kopírujete život, ale, že jej tvoříte tím, jak jdete a čemu věříte. Jednota je tak vysoká ne proto, že je vysoká, ale proto je vysoká, že Vy jste vysocí.
Jiří Herblich
Které slovo přijmeme jako lidé
Jsou to slova lásky a pokory, stejně tak slova lásky a pokory, která vyplývá z toho, že milujeme a tím, že jsme milováni. Tímto se tvoří Božský život v každém životě.
