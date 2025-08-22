Nový systém nezobrazuje nic nového
24.10.2024
Poptání je mocná čarodějka, kdy se člověk dozví dost často i pravdu (pracovní název)
Ano, jsme tu opět u pravdy. Ano, ta pravda vystihne nejvíce tu situaci, která panuje ve světě, že se jako svět řítíme do zkázy. Nejsme to my lidé, co trpíme, ale celé stvoření, protože systém, který panuje je nejhorší, co kdy panoval.
Ono se řekne, že systém je nejhorší, ale jaké máš důkazy? Jediný důkaz postačí. Tím je stav lidí, nejen ve státě ale na celém světě. Kdekoliv, kde tento systém zapustil kořeny, došlo ke zvratu a systém začal poškozovat obyvatele ve velkém, kdy to, co jim systém dává je nicotné, oproti tomu, co jim bere. To braní si probereme v samostatné eseji.
Nyní probereme to, co nám dává:
- Produktivita, která nebyla nikdy vyšší, jenže jaké je to žití s tak vysokou produktivitou je odpovědí, že lidé již nechtějí otročit za peníze, které jim nedokáží dopřát to co potřebují a tím je láska a pokora k životu. Lidé tedy se vydají jinou cestou než zvyšováním produktivity. Spíš se budoucí systém dá nazvat, cestou k normálnosti, kdy ona normálnost zahrnuje poznání těla i duše, což současný systém nedokáže lidem nabídnout. Jenže, jaké to je poznat tělo i duší, zeptal se jeden klučík?
Ano i takové otázky musí padnout, protože lidé pro samou práci zapomněli na skutečné hodnoty života, kterým není práce, která je odměnou, ale je jím vztah k životu jako Bohu. Ano takto budeme muset se naučit poměřovat svět. Ne námi, ale jím, který je námi. Takto bude budoucí generace lidí oslovovat svět, ne Já, ale My všichni, kdy se nejedná o socialismus, jak by si lidé mohli myslet, ale poznání všeho jako jednoho a to tím, že najdeme duši i Boha v jednotě světa.
Po takovém úvodu bude muset začít pokračování a tím je život můj jak jeho. Ano takové slovo nepadlo, ale muselo padnout, protože socialismus nedal lidem to, co potřebovali a tím bylo nalezení duše. Skoro by se dalo říci, že by se dalo pokračovat se socialismem, kdyby lidé našli duši. Jenže pokračovat se nedá tak jednoduše. Je potřeba nalézt spojnici k lidem, což je kámen úrazu dneška. Ale myslím, že s vhodnými lidmi se dokáže celý systém realizovat. Jaké by měli být atributy tohoto systému?
Atributy systému musí splňovat jeden předpoklad a ten předpoklad zní:
Kdo bude chtíti být člověkem, nesmí mu být bráněno poznat samo lidství pomocí života.
Tohle bude hlavní moto nového systému, který vzejde z pera lidí. Lidé však nemají zatím ani ánung o tom co bude muset pokračovat. Zatím žijí v nevědomosti, kdy tento systém, který končí a nyní si musíme říci, že končí rychleji, než by bylo lidem milé, dokáže pořádně kopat. Proto budeme jako lidé postupovat opatrně a ponejvíce rozváženě. Jsou kroky, které jako lidé musíme udělat sami a pak jsou kroky, které musíme udělat společně.
Ty první kroky, které udělat musí každý z nás jsou tyto:
- Být člověkem v každý okamžik.
- Dávat všemu co mu přísluší, nejen podle těla, ale i podle duše, která se chce projevit stejně jako tělo.
- Dodat lidem poznání obou těl, tím na mysli nemám jen to hmotné, ale i to duchovní, které tvoří obal toho hmotného, kterým poměřujeme svět.
Tímto musíme jako jednotlivci začít. A věru to nebude lehký začátek, bude to chtít pevné lidi pevných zásad, kteří dokáží lidem nabídnou onu obrodu. Zatím jak situace vypadá jsou tito lidé, aniž si uvědomují již svými činy na straně dobra a zítřka a myslím, že kdo je v dnešní době pozorný k tématům, která hýbou společností a hledá víc než je nám předkládáno, jistě se s takovými lidmi setká. Jen chtít víc, ne peněz a prožitků, ani lásky, kterou musíme najít v sobě. Ale chtít víc od života, který říká toto:
Poznej mne ne tím, že budeš pasivní, ale poznej mne svojí aktivitou, která obsáhne vše, co má obsáhnout. Tedy dávej všemu, co potřebuje a uvidíš jakou kvalitu najdeš v sobě i druhých lidech a netýká se to jen lidí.
Myslím, že toto téma se pomalu vyčerpalo a budu se těšit na další vstupy.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pochopí tato slova, najde klíč k životu
Nehledejte v životě klíč ke všemu, ale hledejte prostřednictví života onen klíč, který vyplývá z tolika věcí, že je dokáže obsáhnout jen Bůh ve vás. Věřte tedy, že Božství je dáno vaší duši, a podle toho jednejte.
Jiří Herblich
Slovo láska nebude poznáno dříve
Než pochopíte slova pravdy, které zaznívají z nás lidí, kteří Ví. To, že nechápete jejich slova dává tušit jak na tom jste. Až dokážete porozumět tak, že budete moudří jako oni, pak bude ráj na zemi.
Jiří Herblich
Kdo pochopí moc jako lásku?
Slovo láska neznamená nic, pokud není mocí. Teprve poznáním lásky jako moci nejvyšší dokážeme překonat vše jako jedno, které tvoří vše a vytvořit svět dokonalejší jak v lásce, tak pokoře i moudrosti.
Jiří Herblich
Slovo pochopené nemusí být i vyřčené
Kdo pochopí slovo nevyřčené? Jsou ti lidé, co jsou se mnou jako Bohem a stvoříme-li život další, dokážeme právě to, o co nám společně jde. Dávat všemu život.
Jiří Herblich
Kdo nabude volnosti, člověk nebo Bůh až zemřeme?
Volnost je dána tomu, kdo pochopí život jak v životě, tak ve smrti, proto dávejte všemu, co si zaslouží, ne podle sebe, ale podle toho, koho milujete.
