Není radno být prorokem
11.5.2025
Svět se řítí do záhuby díky politikům (pracovní název)
V první řadě záleží, o kterých politicích bychom mohli mluvit. Co se děje v Evropské unie je jedno unisono, a právě takto by politika neměla vydat. Ani my nejsme výjimkou. Tvoříme však kostru dalších a hlubších problému o kterých bych tu pohovořil. Co je příčinou, že Česko je jedno z politicky nejhorších ze všech, co známe. Vždyť kdekoliv dělají politici pro lidi, alespoň něco, ale u nás si politici, myslí, že lid je obtížný hmyz, který potřebují jen ke zvolení.
Možná vás má informace překvapí. Je pravda, že politika je vždy o symbolech. Kdy ten první symbol a nejdůležitější je onen povznešený k tomu abychom následovali. To následování má jediný význam. Lidé, kteří neví a netuší co se děje se nechávají vláčet politiky a myslí si, že konají dobro pro blaho všech. Jaká mýlka se uděje v myslích těchto lidí. Tohle pravidlo neplatilo nikdy. Ten důvod je dvojí. Politici mají za úkol dodat lidem co jim chybí ve smyslu útlaku a porobení. Tohle je hlavní mantra politiky. Kdokoliv si bude myslet, že demokracie je o rovnosti přístupu a poznávání pravdy, je na omylu, a to tak hlubokém, že kdokoliv uvěří této lži špatně skončí a když uvěří společnost této lži, skončí jako společnost. Jaké by tedy mělo být přineseno řešení. Jednak mohu mluvit sám za sebe, ale osvícenecký panovník je dobrý nápad pro jakýkoliv čas. Kdy tento panovník netvoří jen zlo, ale dobro tím, že chápe situaci v celku. Tohle nikdy žádný politik dělat nebude, protože na to nemá. Jejich posláním je manipulovat a měnit pravidla za chodu, aby vydělali majlant na těchto změnách. Vím, že to je neveselé čtení, přesto si myslím, že mohu přinést řešení.
Prvním opatřením je poznat pravdu a od toho se odpíchnout. Ta první pravda zní takto:
- Co udělat, aby lidé byli samostatnými bytostmi, kteří Ví?
- Co udělat, aby si dokázali poradit s tím, že vládnutí je umění, které se musí dlouhodobě studovat.
- A poslední, jak udělat co podnikat je následek příčin, a ne tím, že Vím, co vykonat.
Myslím, že tyto podněty musí lidé zpracovat do uceleného prostředku poznání. Kdy jednotlivé úkoly se nedají přeskočit, ale musí se zpracovávat současně.
Nyní odbočím a myslím, že řeknu jednu důležitou větu. Jak by vypadal systém, který by byl ateistický jako myšlenka komunistů? Vypadal by neslavně, ne proto, že by nedokázal vyrůst, ale její plody by byly jen hmotné a ne duchovní. Proto upadla, zatímco tento systém následuje tuhle myšlenku, a proto skončí ve stejné pozici. Sice jsou lídři, kteří by dokázali pozvednout národ, jenže ti nedostávají sluchu od lidí. Jsou to střípečky života a proto předpovídám, že se vše zhroutí a to tak, že nebude žádný politik na dlouhou dobu. Pokud bych měl vysvětlit, jak to myslím, tak jediná odpověď je tato:
Nečekejte na systém, který má přijít, ale již dnes konejte tak, jako by tu byl.
Po této odpovědi se musíte ptát, jak by měl tedy ten další systém vypadat? Mohu říci tyto body, které musí být probrány a pochopeny a dokud se tak nestane, tak nedokážeme jít dál:
- Chtějte uspět, spustil jsem kola výroby
- Slovo, odpověď lásky je tím nejvyšším, co dokáži jako člověk
- Cokoliv přijmu a dokáži i vydat zpracované mou osobou jako myšlenku, ta povýší svět ne tím, že je to má myšlenka, ale tím, že se obohatíme o můj názor, který nemusí být osamocený.
Co říci ke komunistické myšlence, která tu byla. Jak již víte predikoval jsem její návrat. Tohle se stane v momentě, kdy se produchovní. Tímto vzývám lidi, kteří dokáží tento úkol přijmout, aby tak vykonali vše s láskou. Bude to jejich myšlenka, která pozvedne tento národ a bude to myšlenka rovnosti a bratrství, které hýbe vším. Ne v rozdělení, ale společným úsilím budeme tvořit lásku a sílu lásky jako jednotu života. Takto to bylo na počátku komunistického hnutí, proto tolik dokázala, jenže jí chyběl systém řízení a to duchovní. Po jejím doplnění se stane tato myšlenka nejdůležitější pro tento kraj. Myšlenka tak nikdy neopustila tohle místo, ale žije zde stále. Jen lidé neví, co vykonat by byla tato organizace produchovněna. Proto apeluji na bývalé členy, kteří kvůli rozporům odešli, aby našli v sobě odvahu dodat co jí chybí.
Víc říci nemohu.
J.H.
Jiří Herblich
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