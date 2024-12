Nejde říci Vánoce a nevědět co znamenají v Božství

Každý člověk poznal Vánoce a jejich atmosféru. Proto omluvte můj článek jako nepodstatný, protože nic se nemůže vyrovnat Vám, co žijete jako ten, kdo je i není v tento čas.

Vánoční čas, který je s námi (pracovní název)

Vánoční čas, který je s námi je čas, který sdílíme se samotným Bohem. Právě proto Vánoční čas, je ten nejvyšší ze všech zážitků. Kdo pozbyde vlastnost jako vnímání Vánoc jako zdroje poznání v sobě i druhých, ten nemůže vystoupit výše, protože kolo osudu mu ukáže, čeho se dopouští. To kolo osudu nám dá vědět tím, že přijme věci tím způsobem, že dokáže víc, než kdyby sám chtěl, proto nežehrejte na osud, ale dbejte na to, aby i v takovým případě dostalo vše co dostat má. A nyní k vánočnímu času, který nás právě provází:

Vánoce jsou slova Boha o zemi, kde je vše jedním. Takto definuje Vánoce ten, o kom toho víme velice málo. Vánoční čas tak ukazuje poznání naše ve světle Boha, který je i není. Proto každý zažívá Vánoce jinak. Není to nic vynuceného, ale láskyplné objetí, které nám řekne toto:

Kdokoliv přijme mne v tento čas, já neodmítnu jeho náruč, protože Vím, že v tento čas je každý člověk vědoucí si sám sebe a dodávajíc všemu co mu přísluší v lásce a pokoře jako jednomu, ze kterého všichni žijeme.

Těmito slovy častuje Bůh zemi a takto definujeme my Vánoce, které dokáží jediné, dokáží nám nabídnout jiné poznání než v kteroukoliv dobu, je to poznání Boha v sobě, kdy Bůh jediný je naším Bohem tak, jak my žijeme. Proto konejte dobro a ve všem a viďte toho, koho milujete, protože tímto povyšujete tento okamžik do podoby Božství, které ožívá ve Vás.

Myslím, že jsem napsal o tomto čase víc než dost, ale lidem bude chybět duchovní náboj Vánoc přeci, zeptal se muž? Nebude, protože v tento čas je každý člověk tvůrce nejen sebe a svého světa, ale světů dalších, které se rodí z tohoto poznání, které uděláme v tento čas. Pro milujte Vánoce jako poznání pravdy v tomto světě tak, že dokážete nemožné, sklonit se před ním, a přitom stát v pozoru.

A tímto se skutečně loučím. Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v tomto dni.

J.H.