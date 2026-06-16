Následuje slovo, Děkuji
1ž.6.2026
Když darující i obdarovaný řekne svoje slovo, Děkuji (pracovní název)
Na počátku dnešní úvahy stál jeden článek, vlastně život, který nám říká ono, Děkuji. Co je oním životem? Oním životem je poznatek, že slovo Děkuji, je pronášeno oběma stranami výměny či směny. Ano, každý děkuje za čin, za to, že dokáže být láskou v ten daný okamžik, a co je výsledkem onoho, Děkuji, které pronesou obě strany? Výsledkem je poznání onoho jednoho, které nese poselství světu, že slovem dokážeme stavět i bourat.
Slovo Děkuji, je tak vysoké, že není vyšší, řekl jednou stvořitel a vyzval veškerý život, aby Děkoval za svůj život tomu, kdo jej stvořil, a zde se nabízí paralela, proč by stvořitel takto Děkoval životu? A zde se podíváme na úplný počátek, tedy alespoň tam, kam dohlédnu.
Onen počátek není počátkem, ale pokračováním, nejde říci Děkuji jen tak, ale musíme si přitom uvědomit i ten počátek, který nese, že My jej jen doporučujeme aby šel dál. Ano, je to velikost onoho počátku, který nemůžeme nikdy pochopit, a který vzýváme oním slovem Děkuji? Ano, i ne. Slovo počátku nebude nikdy poznáno jakýmkoliv životem a o to se postará ten, kdo vše stvořil, ale můžeme se k tomuto stvořiteli všeho přiblížit oním slovem. Ono slovo Děkuji, tak povyšuje jakoukoliv směnu ve smyslu bytí. Kdo pochopí v této směně ono Děkuji, s velkým D. Ten pozná co znamená onen počátek.
Není totiž počátku, ale je zastavení, které onen počátek následuje a zde se zastavíme. Co je oním zastavením v onen čas, kdy vyslovíme slovo Děkuji? Je jím okamžik slova, i života v jednotě. Ona jednota, která protne obě strany si řekne svoje, ale My odtušíme ono Děkuji. Ona nás tak následuje, řekl jeden muž. Ano, následuje toho, kdo ji pochopil oním slovem Děkuji. A ono slovo tak prozáří každý střípek života a ono slovo Děkuji, se stane slovem pro další čas.
Vím, že včera vznikl článek, který zobrazoval onen obraz pro další věk. Ale nemohu Vám říci nic bližšího. Pokud v diskuzi do které se nedívám padl dotaz jak to mohu vědět, odpovím vám takto:
Je smyslem života poznat vše? Není, je smyslem života vědět vše? Není. Je to jen střípek, který máme pozvednout k životu dalším a který vyzdvihne onen poznatek života v druhým a to tím, že jdou i jdeme společně. Vím, že nyní to nehrozí, ale jednou to pochopíte svými životy, že skutečně ač to tak nevypadá, všichni jdeme společně. A nedělám si iluze, že ona krize dokáže onen střípek pozvednout. Až nakonec a bude to díky Vám, životy druhých, pozvednete svůj střípek, který jste pochopili. Pak dokážeme ono slovo společné, a je jím opět ono slovo Děkuji, pozvednou za vše co bylo a je stvořeno. Víc nemám co dodat.
Na konci tohoto textu, Vám přináším poselství na dnešní den, a vložím jej od motta, které prozáří okamžik pravdou.
Zde ono motto:
Až my lidé pochopíme život, nebude již více života.
Vysvětlení tohoto textu je následující: Kdokoliv může život pochopit, ale vězte, že bez lásky, nikdy tak nepoznáte podstatu světa ani střípku, který nesete. Jen nekonečnou láskou poznáte svět, který povstane ze stvořitele a z Vás.
Děkuji za pozornost a předávám své slovo dál.
J.H.
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