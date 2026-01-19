Najdeme klíč ke štěstí, tím, že poznáme sami sebe?
6.1.2025
Jakou změnu potřebuje civilizace, aby mohla jít dále? (pracovní název)
Citace: „Potřebujeme dramatické společenské a technologické změny,“ zdůrazňuje Brozović, který zkoumal 361 studií a 73 knih o kolapsech civilizací.
Jsou věci mezi nebem a zemí. Jsou věci mezi lidem a společností. Jsou věci niterné i věci, skryté všemu. Právě dnešní doba je o skrytých věcech, jako žádná jiná. Co je příčinou toho, že civilizace spěje k zániku, tedy do zatracení? Ten důvod je jediný, slovo, které vyřknu se nebude nikomu líbit, jenže o tom jsou slova, aby působila obojím způsobem.
Jakmile pozvedneme číši s Bohem, najdeme, co jsme hledali. V opačném případě jsem jako lidstvo odsouzeni k zániku.
Nyní si onu větu rozebereme. Jsou věci mezi nebem a zemí a mezi lidmi, právě tyto věci jsou skryté a působí proti lidem. Lidé totiž nepochopili, čeho mají v životě dosáhnout. Jedni si myslí, že cílem jsou peníze, druzí majetek či moc a nevidí, že přichází zlom, který má nastolit Boží království na zemi. Ne v tom, co si myslíme, že máme přinést, ale v tom, že pochopíme svoji úlohu ve stvoření. A nyní se zeptám: Kdo Ví, co má přinést světu?
Odpověď bude tristní, věci skryté zůstali skryté nejen pro Boha, ale i pro lidi. Přitom vše má postupovat od skrytému k veřejnému. Kdy ta skrytost je známkou nepochopení a ona veřejnost je to, že víme, kam jdeme. Právě proto se dějí věci, které lidé nemohou pochopit, protože zlo se neskrývá a taky nemůže, protože se má projevit. Ale proč se neprojevuje láska a pokora, která má uvést zlo do stavu pochopení sebe sama? Ten důvod je jediný, lidé spí, a to spánkem tak hlubokým, že nedokáží pozvednout číši s Bohem ani v nejnepatrnější čas. Tito lidé se zdají být běžnými občany, a nedokáží to proto, že nevěří stvořiteli. Právě proto přichází rozuzlení. A to rozuzlení se nebude líbit nikomu.
Jsou věci skryté, ale co když zůstanou skryté i v ten moment, kdy mají být veřejné? Pak následuje krize, ze které se lidstvo nemusí jen tak vzpamatovat. Je tomu tak proto, že Bůh si přeje udělat věci krásné a kdo mu bude bránit, ten bude smeten. Právě tohle se nyní týká tolika lidí, že nechápou nic. Ano právě proto je tolik pasivity mezi lidmi, protože si lidé uvědomují, co způsobují, ale nechtějí být se stvořitelem ani na kratičký čas. Tohle se lidem vymstí, lidé zastávají pocit či dojem, že když se doma opevní, nemůže se jim přeci nic stát. Jenže situace jim ukáže, že žádná pevnost nebude nedobyta, ale naopak bude dobyta silou nepřítele. Tím nepřítelem je hamižnost, která souvisí s hmotou. Právě na tomto principu vše skončí. Jak se tedy bránit v současné situaci?
Jediná obrana je tato: Dodejte životu, co mu chybí, tedy lásku všemu jako jedinému. Ono se však řekne dej lásku, když jsem ji nedával víc, než by se za nehet vešlo. Proto přijde krize, která tyhle vztahy narovná. Budete prověřeni situací, proto ty, co jsou v lásce a dávali všemu co si zaslouží, ti nedovolí klesnout nikomu, přitom sami půjdou dál, jako by se nechumelilo. Význam této věty je dvojí. Tito lidé najdou v životě sílu a dokáží svou prací na sobě i druhých pozvednout vše k výšinám. Proto konejte vše s láskou, protože doba žní se blíží.
Co říci závěrem. Jsou situace obtížné, ale věřím tomu, že lidé najdou onu ztracenou věc lásky a pokory k životu a dají všemu co si zaslouží. Protože bez těchto atributů by tahle krize nikdy neskončila. Proto se oddejme poznání lásky a pokory, která je důležitá k lásce, která má vzniknout.
Děkuji za pozornost.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo naučí lidi věřit, že život jako jedno, je před nimi
Kdo probudí život? Kdo najde v životě sílu jednoho? Budou to ti lidé, co pochopili vše, co jsem napsal a dokáží dodat všemu co mu chybí. Tímto se loučím.
Jiří Herblich
Které příběhy stojí nejvýše?
Jsou to ty příběhy, co zobrazují život, jako lásku, která stojí nejvýš. Proto omluvte s pokorou v srdci moji lásku, která se odvážila tak vysoké téma zpracovat.
Jiří Herblich
Slovo matematicky přesné, co znamená?
Jsou slova přesná a jiná nepřesná, jakou mají funkci v Božství? Jsou to čísla poznání, které uděláme a výsledek je naším počtem těchto čísel. Kdo tedy najde poznání v číslech najde i život, který nesou.
Jiří Herblich
Kdo pochopí jednotu podle tohoto článku
Ten pochopí i smysl života v jednotě, která reprezentuje jednotu tak vysokou, že život se stane tak nepatrný, že bude Božský.
Jiří Herblich
Kdo najde v tomto pojednání Boha, ten najde život
Život je jeho nebo náš? Tato otázka probudí lidi do života a pochopíc tuhle otázku budeme jako jedno, které září nade vším. Takto jednají lidé s otevřenou duší.
