Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč

Kdokoliv může být člověkem, jen to vyžaduje slovo být i poznání Boha, který tvoří vše, nejen v nás, ale ve všem.

13.12.2024

Světlo povstalo z nás (pracovní název)

Kdo si myslí, jsem světlo, nemýlí se. Kdo si myslí, jsem ten, kdo je i není, nemýlí se. Jak je to tedy doopravdy?

Staniž se slovo Boha jako člověka, který pochopil vše. Jsou slova vysoká i nízká, kdy každé slovo má váhu toho, koho miluje. A to jsme My všichni. Nejsme jen milující, ale i dávající dary světů, které milujeme. Proto platí, že na zemi je blaze tím, jaká různost se tu projevuje. Je to doslova Božská zahrada pocitů, vjemů i života, který naplněn je životem po okraj.

Tento úvod byl nutný k pochopení slov, které musí být zveřejněny. Slova tvoří kostru života, a to toho koho milujeme. Od toho jsem tady, abych tímto životem naplnil život. Nedá se tedy říci to, že život je nízký či vysoký, ale že je životem, který chápeme jako jedno.

Je to nejvyšší poznání života, které uděláme před tím, než umřeme symbolickou smrtí a to proto, abychom se obrodili v těle i duchu. Takto postupuje zákon světa, že co vysoké je, dostane více a vše, na rozdíl od těch, co nic nechtějí. Taková spravedlnost pramení ze života věčného a takto Bůh definuje život.

Ta definice života je složitá, přesto křišťálově čistá pro tento i příští čas. Kdo jsi člověče, zeptal se Bůh? Jsem ten, kdo pozvedl číši k tobě, aby se napil života věčného. Takto odpověděl člověk. A tento člověk, vědom si toho, co zastává, pozbyl všech práv na život. Jakmile se napiji ze společné číše s Bohem, stane se tím, kým by chtěl být každý. Skutečným člověkem, který umřel proto, aby mohl žít. Kdy tahle smrt je symbolická jako život, který žil.

Takto definuje Bůh život skutečných lidí.

Jsou věci mezi nebem a zemí, stvořené k poznání všem. Jsou však věci stvořené k poznání těm, co pozvednou číši s Bohem.

Těmito slovy se loučím a předávám svoje poznání dál.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 15.12.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jiří Herblich

Byla žena povýšena?

Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.

12.12.2025 v 6:30 | Karma: 2,13 | Přečteno: 51x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo probudí duši

Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.

10.12.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 17x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo ticho a jednota ticha

Kdo najde v tomto článku počátek zárodku filosofie jednoty, ten dokáže poznat i onu jednotu. Tento článek nebude nikdy pokračovat, bude mementem tím, čím se zabývám

8.12.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 14x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu

Jsou slova o jednotě vysoká? Jsou i nejsou. Jednota je naším konstruktem, kdy skutečná jednota je tím co zastáváme a čím žijeme. Podle tohoto klíče najdete poznatky nejvyšší.

5.12.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny

Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a

4.12.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 42x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...
8. prosince 2025  13:45

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...
8. prosince 2025  13:54

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský
10. prosince 2025  13:25

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID
10. prosince 2025  10:01

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.
11. prosince 2025  11:40

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti...

Ústecký kraj jako živá učebna

15. prosince 2025  8:08

Pocta legendárnímu skladateli. Fanoušci se mohou těšit i na melodie z Hvězdných válek

Fotka z loňského představení The Universe of John Williams. Pořadí skladeb pro...
15. prosince 2025  8:05

Hudba filmového skladatele Johna Williamse provází už několik generací diváků. Stačí pár tónů Star...

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB
15. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  7:24

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře...

V Březinách bourají bývalou školku

Bourání budov bývalé mateřské školy v děčínské části Březiny.
15. prosince 2025  6:59

Děčín začal s demolicí budov bývalé mateřské školy v části Březiny. Zchátralé objekty se rozhodl...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří Herblich

  • Počet článků 551
  • Celková karma 3,51
  • Průměrná čtenost 90x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.