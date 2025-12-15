Najde-li se skutečný člověk, svět mu otevře svoji náruč
13.12.2024
Světlo povstalo z nás (pracovní název)
Kdo si myslí, jsem světlo, nemýlí se. Kdo si myslí, jsem ten, kdo je i není, nemýlí se. Jak je to tedy doopravdy?
Staniž se slovo Boha jako člověka, který pochopil vše. Jsou slova vysoká i nízká, kdy každé slovo má váhu toho, koho miluje. A to jsme My všichni. Nejsme jen milující, ale i dávající dary světů, které milujeme. Proto platí, že na zemi je blaze tím, jaká různost se tu projevuje. Je to doslova Božská zahrada pocitů, vjemů i života, který naplněn je životem po okraj.
Tento úvod byl nutný k pochopení slov, které musí být zveřejněny. Slova tvoří kostru života, a to toho koho milujeme. Od toho jsem tady, abych tímto životem naplnil život. Nedá se tedy říci to, že život je nízký či vysoký, ale že je životem, který chápeme jako jedno.
Je to nejvyšší poznání života, které uděláme před tím, než umřeme symbolickou smrtí a to proto, abychom se obrodili v těle i duchu. Takto postupuje zákon světa, že co vysoké je, dostane více a vše, na rozdíl od těch, co nic nechtějí. Taková spravedlnost pramení ze života věčného a takto Bůh definuje život.
Ta definice života je složitá, přesto křišťálově čistá pro tento i příští čas. Kdo jsi člověče, zeptal se Bůh? Jsem ten, kdo pozvedl číši k tobě, aby se napil života věčného. Takto odpověděl člověk. A tento člověk, vědom si toho, co zastává, pozbyl všech práv na život. Jakmile se napiji ze společné číše s Bohem, stane se tím, kým by chtěl být každý. Skutečným člověkem, který umřel proto, aby mohl žít. Kdy tahle smrt je symbolická jako život, který žil.
Takto definuje Bůh život skutečných lidí.
Jsou věci mezi nebem a zemí, stvořené k poznání všem. Jsou však věci stvořené k poznání těm, co pozvednou číši s Bohem.
Těmito slovy se loučím a předávám svoje poznání dál.
J.H.
Jiří Herblich
Byla žena povýšena?
Jsou ženy tvořící kostru nové společnosti tím, že jako jediné chápou, co vykonat pro další vzestup společnosti.
Jiří Herblich
Kdo probudí duši
Jsou to ti lidé, co dokáží probudit vše jako jedno. Tato jednota se nedělí, ale je tvořivou součástí všeho. Takto postupuje člověk moudrý, vědoucí si toho, co tvoří.
Jiří Herblich
Slovo ticho a jednota ticha
Kdo najde v tomto článku počátek zárodku filosofie jednoty, ten dokáže poznat i onu jednotu. Tento článek nebude nikdy pokračovat, bude mementem tím, čím se zabývám
Jiří Herblich
Kdo bude moudrý v nadcházející době, pochopí vše jako jednotu
Jsou slova o jednotě vysoká? Jsou i nejsou. Jednota je naším konstruktem, kdy skutečná jednota je tím co zastáváme a čím žijeme. Podle tohoto klíče najdete poznatky nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo jako umělá inteligence, poníží všechny
Kdo bude odolný vůči umělé inteligenci? Budou to ti lidé, co již dnes pochopí co znamená být Člověkem. Nejde říci, jsem přeci člověk, ale být skutečným Člověkem. Teprve pak pochopíme ona slova o člověku, který tápe a
