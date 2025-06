Naděje se skládá ze dvou položek

První položka je svět ve kterém žijeme a ta druhá je poznámka toho koho milujeme. To celé je zabalené do života a tím životem prodchnuté dokáže být vše. Tato jednoduchá rovnice je symbolem života.

Soudobá situace je neudržitelná jak z pohledu člověka tak systému (pracovní název)

Celá situace vyplynula ze včerejšího zákazu propagace komunistické myšlenky. Ano, je tomu tak. Lidská důstojnost se má dostat na rozhraní světů a o těch co věří systému, tak ti co jej nenávidí. Situace se vyostřuje každým okamžikem člověk netuší co bude příště. Co když si vzpomenou, že život lidí je bezcenný a jako povolaní jej nepotřebují?

Ano, myšlenky, které se honí lidem již dávno a covid vakcíny toto myšlení jen posílili. Jak se dívat na lůzu jinak než očima lidí co mohou vše, že jsme jako ti švábi určení k eliminaci, bez kterých se světová elita snadno obejde.

Jenže život je jiný. Život je ve své bohatosti dokazující, že místa je zde pro všechny a lidé tak dokáží přetvořit tento svět v ráj. Co jim k tomu chybí? Chybí jim systém, kterým by jim vládl. Ano, musíme se postavit pravdě do tváře, že současný a říkejme mu tak jak tomu říkají oni „demokratický“ systém, dokazujíc, že vše je již ztraceno. Když jsem včera psal myšlenku o vývoji v komunistické myšlence, která musí nastat, měl bych připodotknout, že cokoliv bude z pera lidí vytvořeno k dobrému, vejde mezi lidmi ve známost. Bohužel dobrého mezi lidmi se toho již moc netvoří. Každý propadl konzumu a ti co mu nepropadli, tak zkrátka na to nemají aby určovali budoucí trendy.

Trend číslo jedna. Současný systém se hroutí a čeká se na jeho výměnu.

Tento trend s nedá popsat slovy a přitom v něm žijete a vidíte všude ono pnutí, které v nás lidech vyvolává. Je to konec a to velice pomalý, který nastane a je urychlován těmi o kterých se nesmí hovořit. Celé by to nemělo skončit však tak, že budeme nadávat, přitom musíme přinést novém myšlenky, které již rostou jako houby po dešti.

A nyní k druhé části:

Jaký systém má přijít a jak můžeme jako lidé pomoci s jeho povstáním?

Taková otázka napadne v současnosti málokoho. Každý je spokojen ve své bídě a vlastně již neví co je to svoboda. Ano, říkám to otevřeně, že svoboda vypadá zdaleka jinak, než ji dnes lidé cítí. Svoboda je totiž pojem, který je lidmi nepochopen. Co je to svoboda?

Svoboda dokáže člověka povznést k výšinám a dokáže dát všemu, co mu přísluší.

Ano, takto jednají nejvyšší lidé a jsou skutečně svobodní. Žádná jiná svoboda se nepasuje do role spasitele, jen tato. Přitom pojem svobody je překrucován to všemi co si myslí, že něco znamenají. Myslím, že bych měl přeci jenom přiblížit kde lidé při pojmu svoboda chybují.

První chyba spočívá v penězích, která ona svoboda má prý reprezentovat. Ano, takto jednající lidé si neuvědomí co jsou to peníze. Peníze jsou tu proto aby sloužili, ale aby vytvářely jako krev postoupnou hráz a přerozdělování bohatství země. Takto fungují skutečné peníze jejich hodnota musí být vytvořena tak, že obsáhne celou danou ekonomiku. A nyní si na příkladu řekneme jakou hodnotu mají mít peníze aby obstáli v ekonomice.

To, že dnes probíhá boj o peníze je zdání. Skutečné peníze, jsou těmi penězi, které mají hodnotu. To současné peníze nemají, proto je jedno, jestli jsou digitální nebo papírové. To je první odpověď a ta druhá jakou hodnotu mají mít peníze v dané ekonomice? Hodnota peněz se pozná tak, že vše dostane co má dostat. Takto jedná Bůh se stvořením a my lidé jej takto chápeme. Proto hodnota peněz je dána zbožím, které jako člověk potřebuji. Dneska se to nazývá spotřební koš, který každý člověk v průměru potřebuje. Tento koš musíme mít skutečně průměrný v tomto koši jsou položky každodenní potřeby. Když máme takový koš, uděláme součet položek, ne cena a podělíme to snahou udělat systém spravedlivý. Neděláme to podle ceny, která může být různá, ale podle položek. A proč to má být podle položek a ne podle ceny? Je tomu tak proto, že položky reprezentují realitu ve které žijeme. Lidé a je to psychologie nepočítají zboží na ceny ale na kusy. Tímto doufám, že jsem vysvětlil jak funguje systém určování cen. Lidé namítnout, vždyť podle tohoto systému nemůže nic přeci vzniknout, to ve všech státech stálo by vše stejně, když lidé mají stejné potřeby? Ano, hodnota měn by byla podobná na počátku a pak by rostla či se snižovala podle klíče, který bych tu navrhl.

Prvním klíčem je to, že výkon ekonomiky musí být proměněn v hodnotu měny jen zčásti. Nejde plně přenášet tyto síly měny, protože měna pak již netvoří oporu lidí, ale lidé onu měnu vnímají jako peníze po kterých blaží. Toto jednání je zcela jiné než bylo zvykem to přiznávám. Jak tedy určovat ceny a hodnotu měny?

Hodnota měny je dvojí vnitřní a vnější. Ta vnější je vždy jiná než vnitřní a dokládá sílu ekonomiky. Ta druhá hodnota tedy ta vnitřní je tvořena spotřebou lidí. Jak obě složky spojit? Jedině tím, že budou dva kurzy, jeden pro vnější použití měny a ten vnitřní. Jak jste si všimli celkem tomu odpovídá i ekonomika, kdy ceny v různých státech jsou jiné dané podmínkami na trhu. A to jsou ty vnitřní ceny, které by měli být rozdílné a odpovídají poměrům v ekonomice.

Tímto bych tuto stať ve které budu v budoucnu pokračovat rozšířil o pojem svoboda na trhu a ve světě lidí.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.

J.H.

Otázky a odpovědi:

Jak definovat hodnotu vnitřní měny, má být vázána na zlato?

Ano, správná otázka. Provázanost měny na zlato je chvályhodná. Kdokoliv se o to pokusí vytvoří systém, který může být udržitelný. Jak to udělat nemohu říci, ale vím, že cokoliv lidé udělají a ví, že se nedá zmanipulovat, tedy vytisknout si peněz kolik kdo chce, pak takový systém budou lidi milovat, pro svoji skromnost a výhody, která skromnost lidí pojí s ekonomikou. Pro Čechy by tahle možnost byla zásadní, proto bych navrhl upřednostnit kromě zlata i jiné kovy, kterými by byla taková měna kryta. Není vše však růžové, ale pro vnější použití se použití zlata vůbec nedoporučuje. Zde by se řídila poptávka s nabídkou a poptávkou trhu na který by aktéři vstupovali podle vlastního uvážení. Systém by měl probíhat tak, aby každý kdo bude chtít obchodovat se zahraničím dostal příležitost daný obchod realizovat ve směnném kurzu pro vnější použití. Nesmí se používat vnitřního kurzu pro vnější a obráceně. Tento systém jaký jsem navrhl by měl být odolný proti manipulacím a dokázal by odradit útočníky s měnami aby zruinovali stát, který by měl jen a jen jednu měnu.