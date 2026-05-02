Naděje nebyla zobrazena více

30.4.2026
Předávání jmen, jako budoucnost, nebo pojmenování, jako naše budoucnost? (pracovní název)
Celé toto pojednání vzniká na základě jednoho rozhovoru s Mnislavem Zeleným. Tento člověk pochopil indiány a dokáže nám jejich moudrost přinést. žijeme však jako indiáni, abychom tuhle moudrost dokázali přijmout? Nedokážeme. Náš život je obdobný, přesto jiný. Přikládám odkaz k onomu rozhovoru.
Co tedy s námi bude, když nedokážeme se upnout k budoucnosti, nebo dokážeme to? A zde se schyluje k bouři. Není to bouře ve sklenici vody jak se říká, je to Bouře v životě lidí. Ano, je rozhodnuto, víc nemohu říci. A zde v době, kdy bylo rozhodnuto přináším poselství pro budoucnost. Jak ovšem udělat, aby naše budoucnost žila dál? A zde se zamyslíme, co konáme a s jakým záměrem. Kdo koná pro přítomnost, která z nás roste a dokáže konat to nejlepší pro daný čas, uvědomuje si de facto i budoucnost, která se z onoho přítomného času rodí. Je smyslem pochopit svět očima člověka, nebo indiána? Není. Tyto myšlenky má každý život, ale jen vědomý člověk dokáže vše povýšit ve svém životě tak, že odkazuje na budoucnost, která se rodí z nás.
Na počátku této úvahy se stále opakuji. Co je ona budoucnost? Ona budoucnost je dána tím co tvořím svým životem. Mnoho lidí se zamyslí a řekne, tvořím ... a jeho výsledkem zamyšlení je ticho. Jaká síla je onoho ticha? Síla onoho ticha říká, kam jdeme a co tvoříme. Ono ticho je naším osudem a My jej naplňujeme životem. Vím, že zde nebudu pochopen je to proto, že vznikají paralelně témata, které vznikají na základě témat. Tyto témata však nemohu uveřejnit dříve než uběhne jim daný čas. Proto ona témata musím jen citovat a nemohu je zprostředkovat dál.
Jak tedy pokračovat? Jednání pokračuje. Co je zamyšlení člověka již víme, že výsledkem je ono ticho, které může být vyjádřeno i slovem, přesto vždy zůstane tichem. A takto, když pochopíme onu budoucnost, dokážeme dát ji co ji přísluší. Co je tedy budoucnost, kterou máme naplnit? Máme naplnit přítomný okamžik láskou, aby budoucnost vznikala z této lásky. Kdo pochopí tyto slova, pochopí celý systém času. Takto tvoří stvořitel čas v Nás a My v něm. Pokud se tento čas protne a vytvoří jednotu, pochopíme ji stejně tak společným životem a to díky lásce, kterou žijeme. Pokud jste pochopili celý systém jako poznání lásky ve svém životě, uhádli jste správně. To co se však děje kolem nás, nás utvrzuje, že jdeme špatně nejen jako jednotlivci, ale i jako společnost. Mohu Vás ubezpečit jak jsem psal z úvodu, že již bylo rozhodnuto a tento svět končí, který znáte. Proto se omlouvám, ale mohu Vás ubezpečit, že jeho pokračování bude, až lidé najdou onu lásku. Další období bude tak zmarem pro vše. A z tohoto zmaru povstane obrovská láska života. Lidé nakloněni lásce již nyní, poznají tento stav jako příležitost ji předat ve své podstatě. Proto naslouchejte lidem, kteří dokáží milovat vše, nejen sami sebe, ale cokoliv a kdekoliv. Tito lidé předají klíče lásce, která Vás zasáhne v tomto období zmaru. Víc nemohu říci.
A jakými prostředky budeme kráčet dál? Budeme kráčet životy svými ve smyslu dávání i braní. Z toho povstavší jednota dokáže předat vše v lásce. A pak My lidé pochopíme systém, kterým máme založit společnost.
Jak ukončit tento článek? Slovem děkuji? Ne, není třeba děkovat, ale je třeba konat vždy s láskou, která je naší budoucností i životem. Kdo koná v lásce již dnes, dokáže předat vše dál. Ten pozná co znamená žít. Nic jiného nemá cenu, jen láska projevená i poznaná. A každému životu přeji ji poznat životem.
Tímto se rozloučím a dodávám, že nemá cenu se strachovat o to co přichází, ale litovat, že jsme žili bez lásky, nic jiného se nebude počítat než toto.
Děkuji za příspěvek, který mě inspiroval k napsání této malé úvahy a děkuji všem, kteří ji pochopí svou láskou.
J.H.
Zdroj:
Motto na dnešní den
Jakmile pochopíme lásku, otevře se nám budoucnost
Výklad tohoto motta je takové to: Oddejte se životu v lásce. Jakkoliv to dokážete nebudete nikdy litovat, protože vše je láskou. Jen jít výš a dál jak se říká a nezastavovat se vždy tam, kde nás postavil život.
Jiří Herblich
Které slovo vysloví jednotu?
Bude to slovo lásky či pokory či nevědomosti? Budou to všechny slova jako jedno, kdy vědomí si postavíme na odiv jako poznámku nejvyšší, ne tím, co vytvoří či pochopí, ale tím, co neví.
Jiří Herblich
Hledající, nacházející v dnešním dni
Slova zastávají střípky všedního dne. Kdo je pozná jako život svůj i toho koho miluje? Jsou tak střípky života společné, nejen pro vše, ale pro každý život.
Jiří Herblich
Slovo pyl, budiž poznáno
Nebude lásky větší než zrnko pylu. Takto definoval lásku Bůh a takto definoval lásku po věky věků, napříč stvořením.
Jiří Herblich
Hledáte-li možnost se vyléčit
Pochopte lásku tím nejniternějším způsobem. Vím, že tato činnost je na roky, ale stojí to za to. Protože na konci poznáte jednotu
Jiří Herblich
Hledáme přítomnost v tom světě tím
Že vše omezujeme a vytváříme prostředí k nežití. Kdy tímto nežitím vytváříme poznání druhé strany Božství, které přenášíme všude kolem sebe.
