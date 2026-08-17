Naděje lidí bude naplněna
30.4.2025
Kdo bude oním Trampem pro Evropu či Čechy? (pracovní název)
Jednání pokračuje. Kdo jedná jako člověk a má předpoklady od Boha, ten se stane vyslancem na zemi pro Evropu i Česko. Jsou již lidé, které bych mohl jmenovat, které mají nakročeno pro státi se oním Trampem. Jenže zde působí další skryté síly, které brání, aby se projevila vůle lidu. Lid je vlastně nešťastný z toho, co se nyní děje. A tím nemyslím jen Čechy, ale tím myslím i Evropu jako celek. Jsou to lidé z ulice, kteří na konec propadnou takové skepsi, že se stane neštěstí. Jenže takové neštěstí si nepřeje nikdo ani ti mocní, proto nakonec umožní se projevit vůli lidu i v těchto končinách.
Myslím, že pokračovat dál nelze, jedině, že bychom konkrétně mluvili o dalších krocích, které musí nastat. Jenže je zde velké Ale. Co je příčinou onoho Ale?
Příčina je postavená takto. Kdo pozvedne Evropu a potažmo Českou republiku? Budou to ti dole, ne ti nahoře. To, co potřebujeme nahoře je spravedlivý systém, který se musí nastolit. To žádný politik nedokáže, ne proto, že by nemohl, ale hlavní náplní politika je vytvářet chaos, ze kterého tyjí. Jsou to pořád ty stejné pocity i stejné situace, které vídáme od počátku revoluce nazývané sametové. Takto postupují všechny národy. To, že jsme si tuhle pravdu neuvědomili dřívávějc je důvodem, že jsme vítali změnu, která přišla.
Myslím, že nyní budu za kacíře, ale co chybělo komunismu, který zplodil velké činy i projekty? Chyběla mu duchovnost. Kdyby se lidé dodávajícímu to, co mu chybí chytli příležitosti, pak by nastalá situace vykrystalizovala do malého ráje na zemi. Protože pracující lidí musí tvořit kostru společnosti. Ne povaleči a přizdisráči.
Myslím, že to hlavní, co jsem měl na jazyku jsem řekl. Jenže jak dál, by zněla otázka?
Mají komunisté dneska lidi, kteří dokáží pozvednout prapor? Ano mají, jen jim pořád chybí ta ideologie, která nemá onen zdroj duchovnosti. Kdyby se našel člověk, který by jim ji nabídl, byl by to nejlepší směr pro další čas. Takto ovšem musím konstatovat jediné. Co je nám do komunistů, kteří nepochopili, kde udělali chybu. Co je nám do demokracie, která okrádá vše pro blaho mocných. Co jen nám do lidí. A takto skončí vše, ve velkém zmatku. Říkám to nerad, ale v tom velkém zmatku se nakonec zrodí velké věci, které přinesou ono rozuzlení, na které již tak dlouho čekáme.
Proto se nebojte toho, co nás čeká. Vím, že lidé jsou ve strachu z toho, co se chystá a hodně lidí to již tuší. Mohu říci jen toto:
Kdo projde vývojem jako člověk a chopí se příležitosti v pravý čas. Ten prokáže lidem, svoji kvalitu, která je prověřená životem. Právě takové lidi hledejte a dejte jim hlas. Ne těm, co hledající a volají ke spravedlnosti konají zlo. Ale ti, co za sebou mají život plný práce i odříkání a spolu dokáží hodně, protože se učili celý život spolupracovat na společných věcech. Právě takové lidi vyzvedněte až nastane ten správný čas. Víc nemohu říci. Jen toto.
Myslím, že se čas nachýlil a potřebuji si dát věci do pořádku abych si ujasnil co bude dál.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo hluboký stát
Vysvětlen bude následovně, kdy následovně bude pochopeno až poté co všichni lidé projdou oběma stavy jak dobrem, tak zlem. Bez tohoto poznání nedokážeme přijmout jednotu a bez jednoty nepochopíme nic.
Jiří Herblich
Střípky dne - Kdo pozvedne život k jednotě
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo láska byla poznána v muži a ženě jako vědomí lásky
Které dodá všemu, co mu přísluší právě tak jak jednají tyto dvě bytosti, tedy ve vzájemném porozumění lásky, které není láskou, ale láska vykvete z tohoto vztahu jako kvítek nejvyšší.
Jiří Herblich
Slovo láska byla rozklíčováno jako poznání
Které nedokáže nic jiného než být láskou. Proto se kroťte v poznání lásky, protože přestože je láskou vše. Není to vše jen láska, ale i druhá strana, která bere na sebe podobu lásky.
Jiří Herblich
Které slovo vyřčené je nejvyšší
Je to slovo Boha ve Vás, že vše je jedním. Takto pochopíc svět pochopíc i realitu, která je vším. Takto jednají nejvyšší Bohové zde na zemi a takto může reagovat každý člověk, který přijme Boha ve stavu otevřenosti duše i těla.
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