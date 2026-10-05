Na pokraji života stála hudba
19.5.2025
Melodie, hudba sfér (pracovní název)
Na počátku této poznámky uvedu fakta, která známe. Jsou situace, které ukazují na hudbu sfér. Jsou situace, které ukazují, že obě situace, tedy ta, že vše je jedním se týká i oněch hudeb sfér. Jak to myslím?
Na počátku úsilí člověka bylo projevit melodii. Na konci bude ona melodie zažita životem. Takto zní hudba sfér a takto působí melodie zde na zemi, skladby, která rozhýbe svět. Jak to myslím, že vše je jedno?
Myslím to tak, že cokoliv se uděje v hudbě sfér, uděje se i na zemi. Tady lidi zklamu, když jim řeknu, že hudba sfér se nepodobá ničemu, co znají na zemi. Vím, že to zní neuvěřitelně, přeci jak může být jako jedno s hudbou tady na zemi, když je tak jiná. Jenže ta jinakost je v hloubce. Hudba sfér má poznatek Božství, a proto se neoposlouchá, tedy jen u někoho, protože ty vysoké duše, které projdou životem jako nůž máslem a dodají mu vše co potřebuje, pro ně je tato melodie nesnesitelná, stejně jako hudba, která panuje zde na zemi. Nic není absolutní, tedy i toto poznání není nastaveno tak, že co dokáži či nedokáži poslouchat se dá postavit na odiv, protože si musím uvědomit, že každá situace a každý člověk zastává co by měl zastávat. Tedy nic neponižovat a nic nepovyšovat. Takto zní zákon hudby ve světě, kde je vše jedním.
Co se ovšem děje na zemi? Na zemi se lidé dělí na skupiny, které zastávají, co mají zastávat. Jsou to povšechné informace, které předávám, to vím, přesto se zamyslete, ke které skupině patříte. Co milujete a bez čeho byste si nedokázali představit život. Že tato hudba vypovídá o vašem charakteru je nabíledni. Dokládá to, že cokoliv se uděje ve sférách života toho, co milujeme uděje se i na zemi. Nebojte se tedy projevit názor a přijměte jej i když se budete vzpouzet. Teprve čas má ukázat co je i co není dobré.
Tady malé vysvětlení těchto slov. Co je dobré a co není? Jsou to pomyslné atributy života, které přetvoříte životem na pravdu a takto postupuje i život. Kdy pomyslné se vyhraní a dokáže stvořiteli co zastává a co tvoří. Vím, že jsou mezi Vámi mistři, kteří dokáží pozvednout vše. Ale takto nefunguje život lidí, kteří tvoří vždy jen tu svou část, kterou zastávají. Jsou to slova ponížení před světem, kdy vše je jedním a dokážete-li pochopit ono ponížení jako zázrak života, nebojím se o vaše mistrovství života, které zastáváte. To ne My lidé nechtíci poznat víc, děláme vše tak abychom se vyhranili a byli těmi co dokáží pozvednout slovo našeho pána takto:
Na počátku jsem jen byl a na konci jsem a nejsem, takto hovoří Bůh. A člověk mu svým životem dokládá onu pravdu tím, jak žije.
Nebojte se tedy odevzdat svoji pravdu stvořiteli tím, že budete jeho prodlouženou rukou. Kdy My lidé pochopíme Váš život pomocí vašich činů. Takto hovoří ten, kdo dává i bere život jako jedno.
Nesmysl, odpověděl člověk, nemám potřebu dokazovat stvořiteli, že jsem jím a on mnou. A tyto slova zapadla do víru života, protože tento život nepřijal toho, koho miluje. Od těch doby se mýlíme jako lidé, když si myslíme, že dáváme ze sebe to nejlepší. Ale jak poznat, že dávám ze sebe to nejlepší?
Nejsnazší cesta je životem, kterým žiji. Vybrat si objekt, který Vás zajímá a tomu dát vše co potřebuje. Nemusí to být člověk, nemusí to být Bůh, může to být cokoliv, protože poznat Boha životem se dá jakkoliv. A pak doufat, že v dalších životech dostanete za svoji práci odměnu tím, že pochopíte slova Boha o penízu, který vám byl svěřen ne do úschovy, ale k rozmnožení.
Tímto celý článek zakončím slovy toho, koho miluji:
Nadejde čas pokroku i úpadku. Však lidé stojící na stráži se mnou tohoto světa mě nezklamou, stejně jako život, který zastávají. Proto věřte, že doba, která přijde bude těžká, ale nebude beznadějná pro ty, co uvěří Boží prozřetelnosti, která působí prostřednictví všeho.
Tímto se loučím.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo o pohádce zazní z úst Boha
Kdokoliv může pochopit příběh, který je životem, však jen vyvolenci jej pochopí tak, že jej naplní láskou. Pro zbytek mám jedno varování. Kdo odejde ze světa a nebude v lásce, která je vším. Ten ztratí život, který žil.
Jiří Herblich
Střípky dne - Svědomí světla
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Slovo jako robot vyslovím s opovržením
Přesto jsem-li člověk pochopím i jeho. Jsou totiž dny člověka, které budou jako jeho. Až tento robot procitne, co nám přinese? Přinese nám poznání světa jako jednoho, nebo bude hříčkou přírody a moudrosti člověka?
Jiří Herblich
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Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Na konci
Zobrazí pravdu, kterou jsme žili. U mne to již proběhlo, teď čeká tohle poznání zbytek lidstva. Lituji ty co nepoznali Božství, protože tento jej přesahuje velikostí přímo nevídanou.
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