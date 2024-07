Na počátku stál odpad?

Jsou lidé ctící Božství a odhodlaní bojovat za práva na život, bylo tomu tak vždy, nebo odpad má funkci, jak se říká stěžejní pro pochopení tohoto světa?

Odpad, který nás provází, je nutný v míře dneška? (pracovní název)

Byla doba, kdy odpad nebyl. Jak to myslím? Myslím to tak, že cokoliv člověk vyprodukoval, pocházelo z přírody, která se obnovuje. Jak je to dneska? Dnes se čerpá převážná část z přírody, která se obnovuje, ale jiným principem, než je tomu u přírody živé. Takto by se dal rozdělit odpad člověka.

Nyní se podíváme, jak to myslím, že se příroda dělí na obnovování přírody, tedy života věčného a neživé přírody, která se obnovuje ve stejném duchu, jen je zde výjimka současnosti a ta zní: Kdo bude pocházet z přírody, ten by měl zachovávat život přírody neporušen, kdy výdobytky z neživé přírody, která nyní reprezentuje ropa, je definována takto:

Definice ropy znamená pochopit její funkci. Její funkce je následující: Na počátku stvoření se příroda rozdělila podle kvality, kdy ta živá kvalita se dostala na povrch a žije a ta kvalita, která nedokáže se obnovovat podle schématu života, ta byla vložena hluboko pod povrch. Poznání této kvality jde tím, že ji budeme čerpat.

Jenže čerpáním této kvality udělám nerovnováhu ve stvoření, které nepočítá s touto kvalitou. Jak tedy z této situace ven? Jediná cesta je poznat živého Boha v sobě. Tato cesta je pro většinu lidí nepochopitelná, přestože je jediná správná.

Bůh, jak se říká vše vidí, a tedy současně dává za vinu stavu přírody vinu člověku, který nepochopil kvalitu, která mu byla svěřena a tímto porušil základní pravidlo stvoření a tím je nevměšování se do života.

Toto nevměšování se do života je tvořeno poznatkem natolik vysokým, že Bůh tak koná po celý čas a ti co chápou Božství chápou i tento princip. Což ovšem neplatí pro zbytek lidí. Tito lidé si říkají: Kdo nabyde důležitosti v životě? Přeci ti, co nejvíc konzumují, přeci. Tato odpověď provází dnešek a lidé neví co si tímto přístupem připravují. Ta příprava znamená jediné, je to Božství, které dá člověku poznat jeho vlastní medicínu ve formě poznání pravdy živé a neživé přírody. Což se již dnes děje, jak zvídaví lidé již Ví. Jen ti, co jsou tupý jak jehla na obušek, budou poznávat vše, jak se říká na vlastní kůži.

Co je tedy dneska problémem s odpady? Odpad je slovo, které definuje znovuzrození ve víře i v Bohu. Takto funguje jakýkoliv odpad. To, že lidé zatím nechápou tyto slova je tím, že nedokáží dát všemu co mu přísluší. Přesto jsou již lidé zodpovědní a dávajíc všemu co si zaslouží a pro ty má odpad zvláštní funkci. Dokáží jej využít, jak se dá a dát všemu co mu přísluší, tedy i odpadu dát atributy Božství, kdy jeho recyklací v duchu přírody dávají lidem poznatky života. Tito lidé nechtějí být lídry, přesto jsou, protože jsou hodní následováni a ne tím, že něco odmítají a něco přijímají, musíme je pochopit jako celek, že to, co odmítají je tupost lidskou a co přijímají je prozřetelnost Božskou. Těmito atributy musíme sledovat i nazírat na tito lidi. Tito lidé jsou ústřední motivem lidství a lidé by si jich měli vážit.

Myslím, že jsem se nedotkl těch, co Ví, co znamená odpad, přesto si nedokáží pomoci a chtějí žít ve společnosti lidí. Tito lidé jsou taky důležití, jsou to semínka pravdy, které přináší Božství na zem, ze kterých vyroste strom, který bude stromem společným, až bude jeho čas. Tímto časem se nedá dělit čas, ale Božstvím, který je časem všeho.

Tohle je vše, co jsem chtěl říci.

Děkuji Vám za pozornost.

J.H.