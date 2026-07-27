Na počátku pohádky života
21.4.2025
Pohádka - Které dobrodružství dokáže moudrost
Žil byl jeden člověk a ten člověk si jeden den řekl. Nemohu již dále pozvedávat číši s Bohem a půjdu dál. Jak to myslíš, zeptala se ho žena? Mám na mysli to, v jaké bídě žijeme, a přestože dávám všemu co mu přísluší nemůžu si pomoci, ale žijeme neustále v bídě. Máš pravdu muži, odpověděla žena. Jsem proto, abys se vydal do světa a našel to co nám chybí, řekla mu žena. A muž šel.
Přišel do jednoho města, které se zdálo být velké a významné. Jaké je to město ptal se lidí? Toto město je bohabojné a dokáže povznést ty co jsem přicházejí. Pak jsem zde na správném místě, odpověděl muž. A oddal se poznání tohoto města. Ovšem co neviděl. Viděl zášť, viděl souputnictví a to takové, že si myslel, že žádná láska zde nemůže přebývat. Proto město raději opustil.
Jaké poselství bylo tohoto města, ptal se sám sebe? Odpověď ho překvapila: Tento svět, ve kterém žiji je život sám a dokládá to svým životem každá i ta nejnepatrnější částečka života. Tahle odpověď jej překvapila a člověk našel zalíbení ve světě. A šel dál.
Na konci cest si řekl, co je mi do světa, vždyť jsem zmoudřel tak, že bych se mohl tím živit a vrátil se do rodného města. To město bylo bohabojné a dokázalo vytvořit v lidech důvěru ve slovo Boží. Takové to bylo město.
Vrátiv se prohlásil k ženě. Jsem našel, co jsem hledal a tím je život vezdejší. Od tohoto okamžiku se mu začalo dařit. A proč se mu nedařilo dříve? Neuvědomil si to, ale bylo to proto, že neustále něco očekával. Nechtěl slyšet nic o Bohu, který působí přes vše.
Tímto se pomalu loučím a předávám své slovo dále.
PS: Doufám, že tato malá ukázka pohádky, jak ji vnímám já nebude poslední. Budu se snažit přinést moudrost vloženou do slov, které ve mě žijí. Jsou to slova toho, koho miluji a takto je předávám dále.
Děkuji za pozornost
J.H.
Jiří Herblich
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