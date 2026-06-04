Na počátku peněz stál jeden poznatek
1.6.2026
Znamení doby, lidé si přestávají vážit peněz, aneb víme co znamená peníz? (pracovní název)
Na počátku této malé úvahy mohu říci, že si již delší dobu všímám toho jak se zachází s penězi. A tohle zacházení a přijímání peněz degraduje celou společnost. Nejde říci mám peníze, ale musíte vědět, co znamená vydělat si vlastním umem tento peníz. Nejde říci, mám peníze a neuvědomovat si kolik práce a úsilí stojí za jejím nabytí. A zde se podíváme na dnešní zacházení s penězi. Na jedné straně se jim nám nedostává, a na druhé straně se mermomocně plýtvá. Toto plýtvání má jeden aspekt života, nedokážeme ocenit kvalitu a sílu peněz, což znamená, že peníze již ztratili pro nás svojí sílu.
Ano, vím co mi namítnete, že my pracující dole stále si uvědomujeme co znamená peníz, ale mohu říci, že jen zčásti, protože bohužel kopírujeme onu bezpracnost zisku těch mocných. Každý má dojem, že o něco přichází, a každý si myslí, ušetřím ať to stojí co stojí, kde ona míra, která je lidem pověstná? A zde se podíváme na dnešní míru života lidí.
První obraz společnosti, kde peníze jsou mantra všeho je takový to: Pohled jednoty nedostává co má dostat a jednání tak pokračuje k celkovému kolapsu. Protože jakmile tohle se týká elementárních prostředků, pak systém končí. A vidíme to všichni, co máme oči.
Druhý obraz je takový to: Lidé již neví co vykonat s penězi, aby přinesli skutečný zisk, ne zisk měření opět penězi či požitky života, ale neuvědomujeme si co máme vykonat, aby každý peníz byl znásoben ve svém principu přijetí. Tohle je velké téma a všímám si i těch co Ví, co vykonat v takovém období, ale skutečnost je taková, že je jich již velice málo těchto lidí. Bylo tomu v minulosti lepší? Nebylo, protože jsme se neučili dávat peníze tam, kde jsou potřeba, ale myslíme, že přeci musíme vydělat. A nejde jen o osobní blaho, ale i ocelkový přístup k penězům, kdy si musíme uvědomit co znamená pro mě malý peníz a co znamená pro ty co jej potřebují. Pokračovat bych mohl dál a dál. A zde se osopil jeden muž. A tak nám ukaž příklady, kde chybujeme.
Ano, dalo by se říci, ale lidé nehledají kde chybují, kde co vykonat. A zde se zmíním o filosofii peněz, kterou jsme nepochopili. Alespoň většina z nás. To, že mám peníz volný byť třeba malý, přesto může vykonat velké věci, jen vědět jak je udat, aby byl rozmnožen. Nikdo se nedívá na druhé straně nad množstvím peněz, které měl, ale dívá se na to jak moudře si počínal v každý okamžik života a tohle nám tu chybí nejvíce, ona moudrost života, která doloží tak jak žijeme a vytvoří kostru života dalšího.
Pokračovat bych mohl do nekonečna, ale myslím, že ti lidé co čtou tyto texty, již onu moudrost života pochopili v jemnosti své duše i těla. Nejde říci, nevím, ale snažit se třeba i vlastními chybami nalézt onu moudrost. Nejde říci nechci a snažím se pochopit proč to mám udělat. A zde nastupuje moudrost celková, která si nehledí svého, ale hledí na celkový obraz společnosti, kterou by jsme rádi viděli. Ano i z takového pohledu se musíme dívat na život. Pak nebude lidí co neví co s penízem, který mají, ale budou moudře vše spravovat tak, že vše dostane co má dostat v každý čas.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Peníze tvoří kostru života vědomého. Kdo dokáže s nimi moudře hospodařit, ten pozná sílu stvořitele.
Vysvětlení tohoto textu: Je paradox, když lidé hledají vysvětlení síly peněz, ale je tohle znamení doby, že my lidé nedáváme poznat sílu tomu, co povznáší i ničí zároveň.
Jiří Herblich
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