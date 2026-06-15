Na počátku obrazu stál stvořitel
15.6.2026
Evropě chybí vize jak dál (pracovní název)
Na počátku této malé úvahy stály videa, to co dokáží vyrobit v Asii. A nemohu se zeptat sám sebe, dokážeme něco podobného, nebo již nemáme schopnosti jít dál? A nyní si na podobné otázky zkusím odpovědět jako člověk, který si všímá jemnosti života.
Na počátku stála vize, řekl by jeden člověk, nebo stál záměr, udělat svět lepší? Co bylo hlavní hybnou silou minulosti? Hlavní silou minulosti bylo povznešení člověka, bohužel jsme přitom zapomněli na duši, o které nevíme většinou zhola nic. To, že jsme vystoupali tak vysoko jako Evropa je díky tomu, čemu tito lidé věřili, jenže tato víra se vyčerpala bojůvkami života, protože to hlavní co jsme měli poznat, není jen to, jak povýšit život, ale jak povýšit duši, která je kostrou života. A pro koho dnes je duše kostrou života?
Jsou to snílci, nebo lidé činu? Jsou to obě strany této mince a dobře vědoucí kam jdeme. A mohu říci jediné. Tito lidé zlomily v současnosti nad současnou materialistickou filosofií hůl v podobě nekonání dobra pro vše. Není to tak, že by odpadli, ale nechtějí se účastnit současného marasmu, protože vidí co přichází. Ano, jsou někteří lidé co vědí co přichází, někteří dostali klíče k tomuto vědění, přesto nemůžeme sdělit víc, než to, že budujeme i v současnosti povýšení, přesto jinak. Musíme se totiž obrnit na své cestě k poznání, protože ono poznání bude zmarem pro většinovou společnost. Bez tohoto nikdo nepochopí kudy jít. Až náraz, jak se říká probudí masy. Jenže takové masy zuří, že jsou jak se říká oklamáni tomu čemu věřili. Proto se nebývale stahují z veřejného života lidé co Ví, protože tito lidé nechtějí být první na ráně, až vypukne tento chaos. Tito lidé nejen že Ví, ale dokáží nabídnout cestu, přesto vidím, že nechtějí konat nyní, protože by bylo vše zneužito. Je to velká pokora k životu, že takto jednají, přesto vidí jak dál. Ale zde bych nechtěl skončit.
Co nabídnout současnému světu, aby viděl, že nemusíme vědět s velkým V, ale může být v obraze toho co přichází?
Onen obraz první:
Člověk klekající si na zem, probouzí půdu k životu.
Obraz druhý:
Člověk modlící se k Bohu, pozvedává svou číši životem.
Tyto dva obrazy budou za nedlouho oživovány společností. Nemohu říci, kdy to začne, ale jsou to ústřední motivy nové doby. Vysvětlení by bylo na místě, ale jak znám lidi, mohou si dojednat poznání sami, protože jen pasivně číst to co vidíme všude, je střípkem nejvyšším, že přinášíme ony obrazy života, které oživujeme již nyní. A čeká to masy, které je pochopí.
Víc nemohu říci. Kdo se zlobí, že jen naznačuji, nechápe obraz, jako poselství k životu, který žijeme. Ač se obraz zdá být nepatrným vůči životu, musíte pochopit, že takovými obrazy se naplňují životy mas. Není to tak u vědoucích lidí, kteří kráčí se tvořitelem, kteří inspiraci přijímají bezprostředně každý okamžik. Ale masy bohužel nemohu konat jinak, než tímto způsobem. Jak tedy dál?
Pochopení, které máme udělat jsem naznačil, co mohu poradit, nebýt pasivní k životu a najít život stvořitele svým životem. Pak obraz, který jsem popsal nebude pro Vás platit, protože tyto obrazy jsou hrubé jak život mas. Ale dostaneme úměrně svému pochopení a působení životem i patřičné poznání. Kdo tohle zažije a vidí, ten řekne, Děkuji.
Ani já nemohu říci nic jiného než ono slovo, Děkuji.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H:
Jiří Herblich
Následuje slovo, Děkuji
Které slovo je nejvyšší ve stvoření? Je jím slovo, které by jste měli používat každý den, ve svém životě jako slovo stvořitele. Víc nemám co dodat.
Jiří Herblich
Slovo, které nesu je výjimečné tím
Že jsem dostal pověření sdělit pravdu o textech, které vznikají. Nejsou to záznamy mé, ani duše, ale Božství, které plyne světem. Kdo tedy píše, Já nebo ten koho milujeme? Je otázka, koho vlastně milujeme, jestli stvořitele,
Jiří Herblich
Slovo láska, jak ji neznáte
Kdo pozná lásku života v těle jak jedno, ten pochopí vše v jednotě života, který přináší poznání toho, koho miluje. Není to jen Bůh, ale vše jako jedno.
Jiří Herblich
Slovo duše
Slovo duše nebylo nikdy poznáno niterněji. Jen vyvolenci poznají v tomto textu atributy duše jako Božství, které bytuje ve všem. Kdo tento text pochopí jinak, nebyl vyvolencem a nedokáže kázat jinak než tělem hmotným.
Jiří Herblich
Kdo probudí v tomto článku své ego
jako probudil je ten kdo tento článek psal, pochopí obsah tohoto článku. Nejde se dívat jinak než očima člověka a ego nedává naději, ale skomírá jako život bez naděje. Tímto se ego povyšuje a tímto se ...
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