Na počátku lásky stálo slovo člověka
23.2.2025
Nadcházející doba přinese poznání (pracovní název)
Na počátku takové malé úvahy zabrousíme do Božské náruče stvořitele. Jakou to náruč myslím? Jsou náruče pomyslné a skutečné. Kdy ta skutečná je tvořena lidmi, kteří milují. Ano, tito lidé jsou náručí Boha, který svými poznanými věcmi dotváří život jejich. Takto vzniká sdílená náruč člověka i Boha a takto vzniká i to, že Bůh tvoří nedílnou součást života těch, co milují. Proč jsou moje slova o lásce nic než o lásce? Je tomu tak proto, že cokoliv vyřknu je láskou samou a není to jen láska, která je poznána, ale která je tvořena poznáním lásky. Přál bych lidem poznat takovou lásku v sobě. Proto bych na samý závěr této vsuvky řekl toto:
Kdo přijme lásku života jako svoji. Ten nebude láskou svoji, ale láskou toho, koho přijmul, což může být i Bůh, který žije v nás.
Pokračování nenechá nikoho na pochybách, že cokoliv vytvoříme svojí bytostí je tvořeno láskou, a to je to pravé poznání o které tu je řeč celou dobu. Lidé si řeknou, proč pořád mluví o lásce, a přitom zapomíná na život? Je tomu tak proto, že zdrojem života je láska, a to ne ledajaká. Je to poznámka života věčného, který dává Bůh, že vše je láskou a to takovou, která vytryskne ze života věčného a stejně tak dočasného. Proto je tato doba tak přelomová, ne proto co zažíváte a i zažijete, ale tím, co je vše je láskou. V dřívávějc dobách lidi byli v lásce niterněji, kdyby se každý z těchto lidi probudil do dnešní doby, myslel by si, že je v ráji, jenže současní lidé nedokáží být již láskou. Stali se materiálními a lásku již nedokáží dát. Tedy dávají, ale po ždibcích a tak, že s ní šetří, přitom si neuvědomují postoj lásky k životu, kdy láska je dar nejvyšším, ne proto, že cokoliv udělám bude vysoké, ale proto, že cokoliv udělám bude Božské ne tím, co vytvořím, ale co dokáži dodat v tom, co mu chybí. Takto jedná skutečná láska, ne tím, co vytvoříme v mysli i ve hmotě svými pocity či chtěním, ale tím co dodáme životu jako poznámku nejvyšší, vyšší než život sám, který žijeme. Od toho se vše točí v kruhu ne toho, koho milujeme, ale všeho, což dokáže být ne tím co je i není, ale skutečně vším, tedy jednoho.
Myslím, že má slova nebudou pochopena ne pro složitost, ale protože jsem se v těchto slovech sám ztratil. Omlouvám se.
Nechtěl bych končit sám s tímto hendikepem, proto přidám jednu radu, jak nalézt a dodat lásce co je potřeba:
Láska jako taková není s to pochopit sama sebe. Proto tu jsme a konáme v lásce, abychom dodali lásce, co ji chybí a tím je pochopení sama sebe. Nejen tím však uvedeme lásku v život, ale i tím, co vytvoříme životem svým, což může být cokoliv. Proto se tužte, protože láska čeká na vaše poznání lásky ne tím, co vám říkám, ale tím, co dokážete jako Vy lidé dodat všemu jako jednomu.
Tímto se skutečně loučím a budu se těšit na další poznatky, které Vás uvolní do další činnosti.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo najde lidství i v dětství?
Jsou to zaběhnuté standarty života, že děti jsou obrazem rodičů, co když je vše tak, že standarty určují hlavně děti svým přístupem k životu.
Jiří Herblich
Slovo poznatku, který je v experimentech premisou
Neznamená odpověď, pokud nepochopíme příčinou, ze které vychází. Smyslem života je rozklíčovat tyhle premisy tím, že jim dám odpovědi toho, koho miluji. Přeji Vám hodně štěstí.
Jiří Herblich
Etér je sloučenina Božství a života
Kdo pochopí Etér jako sloučeninu, která obsahuje vše jak z duchovního, tak fyzického, ten pochopí její přínos v těle člověka. Není tedy lásky bez Etéru, to jen láska se skrývá ve všem.
Jiří Herblich
Které slovo poznáme na konci života
Je to slovo poznání a lásky, které objevíme svým životem. Kdo vykoná to, co má vykonat v Bohu tím způsobem, že bude jako on. Ten bude dotvořen svým životem k jeho obrazu. Tímto rosteme do stvořitele a tímto roste on do nás.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje hydru
Kdokoliv otevře život svůj a pozná onen okamžik života co v něm co žije jako on, jen ten život není jeho. Pak poznal onu hydru, která je jeho životem. Poznatek lásky ji dokáže zpacifikovat tak, že bude krotká jako beránek.
