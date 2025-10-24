Na počátku bude stát ten, kdo bude první
20.11.2024
Perex: Kdo bude první v tento čas, který je zobrazen jako probuzení národa? Jsou ti lidé, co nyní budují světlou přítomnost ne v nás ani nich, ale v Bohu, který vládne všemu. Tímto se loučím slovy proroka: Kdo projde branou života a zůstane neposkvrněn, tito lidé budou etalony kvality pro život svůj i všech, které budou určovat dějiny.
Potřebujeme restart, a kdo jej udělá, aneb restart Česka (pracovní název)
Je v soudobé situaci jedno řešení, aby voliči se přiklonili k pravdě, kterou hlásá ten, kdo stvořil zemi, že jeho víra bude naší. Takto to musí proběhnout. Bohužel nevidím nic z toho, co by mohlo naznačovat obrat k lepšímu. Jsou jisté náznaky Elity, která panuje mezi lidmi a touto Elitou budeme poměřovat svět, tedy náš svět. Tento svět je světem těch, co věří tomu, kdo je i není. Není jich mnoho, přesto jich máme více, než je obvyklé. A otázka tedy zní, proč o nich neslyšíme či proč nevíme o nich? Ten důvod je jediný. Nemají zájem zaujímat jakékoliv postoje v současné situaci, jak se říká věří všemu, ale ne lidem, že by chtěli pracovat na lepším systému. Pravda je taková, že lidé stále očekávají ty, co udělají jejich práci za ně. Tímto bych měl končit, ale je doba zlá, kdy lidé pomalu odpadávají, a přitom ten zbytek si řekne, že bude-li hůř bude líp, hlavně, že Já se mám dobře.
Tímto přístupem se ovšem dostáváme jako lidstvo ke hraně a jako národ na samé dno. Jednání se dá omluvit jedině tím, že tito lidé nevěří ničemu, jen sobě, a tak konají to co uznají za vhodné. Jsou tu však mnohem vyšší mantinely. Tyto mantinely bych tu rád probral.
První mantinel života se skrývá v tom, že cokoliv uděláme má vliv na všechny. Kdo je s láskou a dokáže se s ní podělit, ten je láskou pro vše živé. Kdo je s moudrostí a dokáže se s ní podělit, ten je moudrostí pro všechny. Takto by se dalo pokračovat, jenže lidé nechtějí být již ničím, každý vše porovnává na hodnotu peněz, jenže samotnými penězi se nedá nic porovnávat ani výkon ani odměna. Kdyby nastala situace, kdy odměna by odpovídala skutečné práci, pak lidé by nedostali nic. Jak to myslím?
Myslím to takto: Odměna je dána těm, co usilují o lepší život těch, které milují. Jejich odměna je tak povýšením peněz jako prostředku k tomuto cíli. Kdokoliv bude jednat s úmyslem poškodit či zvýhodnit sebe v celém procesu, ten dojde k faktu, že život nemá cenu, protože je jen o penězích. A tento člověk má pravdu, ale tím, že se tak chová koná tak. Proto buďte lidmi ne tím, co vytvoříte v životě penězi, ale láskou, která se dá i penězi měřit, ovšem ne tím, co vydám či co udělám, ale tím co pochopím oním darem.
Zkrátka se musíme zaměřit na život ve své podstatě a nic si nenalhávat, že přeci ostatní tak konají, tak já musím taky. Tahle stádovitost nás dovedla do současné situace a nyní stojí před volbou života či otroctvím. Proto konejte vše v lásce a dejte všemu co mu přísluší, kdy tahle mantra života Vás naplní životem těch, co dokáží pochopit tento text.
Nebudou nakonec lidé, co nepochopí tyto slova a budou lidé moudří a uvědomující si čemu se zaprodali, a co tím vším ztratili. Pak až tohle nastane budeme stát na pomyslném počátku. Poté povstanou ti co nyní budují to o čem nemají jiní ponětí. Budují moudrost lidskou na základě Božství, které konám jimi. Takto se povyšují ve stvoření a čekají na správný okamžik, který je vyzve do života, slovem „pojď“.
Tímto se loučím a předávám své slovo Vám, kteří mi rozumí, jako by to bylo moje slovo, že naše slova budou zobrazena činy doby, která si žádá výjimečné lidi, nepodléhající svodům konzumu ani peněz.
J.H.
Jiří Herblich
Jsou věci, které vyřešíme tehdy až pochopíme sami sebe
Nedejte se odradit neúspěchy. To jen lidé dbají na to, aby byli vždy úspěšní, přitom úspěch je pozlátko, kdy skutečný neúspěch hnací silou pokroku.
Jiří Herblich
Láska poznaná v nás
Co vše je láskou. Není to věcí názoru, ani logiky, ale víry v cit a rozum Božský, který je láskou. V této lásce neuděláme chybu, ale budeme bytovat jako ryby ve vodě.
Jiří Herblich
Slovo láska bude zobrazena
Rytmus není láskou, ale dokáže jí být. Proto se nebojte rytmu lásky, která zachvátí zem. To jen my lidé nebudeme chtít ztratit co máme. Proto budeme trpět.
Jiří Herblich
Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše
Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.
Jiří Herblich
Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.
