Na počátku Božství stojí člověk
2.5.2025
Start do života není možný (pracovní název)
Na počátku startu do života je nutné pochopit život. Tohle udělá však málokdo. Každý člověk si myslí, že to že jsem se narodil je oním startem do života. Jak se mýlí tito lidé. Skutečný start do života je tvořen takovou kvalitou, že člověk si řekne:
Byl jsme bloud, že jsem uvěřil až nyní, přesto miluji vše jako jedno. Takto postupuje skutečný člověk, který pochopí svět.
Svět je však nepochopen. Jak to, že je nepochopen? Je tomu tak proto, že člověk pochopí vše až když o to přichází. Do té doby si nedává práci něco pochopit. Tohle je zásadní chyba lidstva a nikdo z lidí si tuhle mantru současného života neuvědomuje. Každý se snaží přežít, ale ne žít. Co je tedy příčinou života? Příčina současného života je niterné poznání Boha. Takto se dá definovat život. To že lidé netuší, o čem je skutečně život je tím, že nikdo z lidí jim nevysvětlil ani na okamžik co je příčinou života. Ta příčina totiž netkví v jejich životě, ale životě toho, koho milují. Takto se definuje skutečný život.
Není však milovat jako milovat. Lidská láska prohází vývojem a lidský život taky. Na počátku lidského vývoje je člověk nepatrný, přesto dokonalý, aby na stará kolena byl jaký? Byl tím, čím je, tedy milující osobou, která pochopila vše. Jenže tohle dokáže tak malá hrstka lidí, že je Bohu z toho všeho špatně na těle i duši. Jsou však okolnosti, které dává poznat odpověď života. Ta okolnost se blíží mílovými kroky, nemohu však říci nic bližšího nyní, přesto uvidíte, co jste neviděli a pak pochopíte moje texty v jedinečnosti okamžiku. Nebudete těmi, co probendí život v radovánkách, ale prací života, který dokážeme-li pochopit a dáme všemu co jest jeho, tedy dát životu lásku, pokoru a moudrost, pak budeme Bohy na tomto světě pro tento čas i ten příští.
Na počátku snahy člověka tak stál Bůh a jeho život, aby na konci života Boha i člověk, stálo co? Stál tak skutečný člověk, který dokáže podat si život ze všech stran, kdy život dokáže poznat sám sebe jako Boha, který obsáhl vše. Takto postupují skutečné duše narozené na zemi a Božství se rodí z těchto duší pro čas přítomný i Budoucí. Takto jednající duše dokáže poznat vše.
Jsou však případy, kdy duše neví. Tohle je případ mnoha lidí, a dokonce bych řekl většiny. Proč tohle vzniká? Vzniká to proto, že cokoliv, co nedokáže přijmout Božství v životě jako Boha, ten život nedokáže poznat podstatu života vezdejšího. Jsou tu však duše ta silné, že dokáží další duše inspirovat. Což činím i Já, proto bych se nebál říci jediné:
Kdo pochopí svůj život jako jeho, toho, koho milujeme a nebudeme stát stranou v životě svým ani jeho, pak najdeme skutečný život zde na zemi. Kdy skutečný život se skládá ze života všeho, nejen našeho života, jak je nám mylně vysvětlováno.
Tímto se skutečně loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Zvuk přírody
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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Jiří Herblich
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