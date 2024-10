Kdo najde v tomto článku odpověď na otázku Božství, ten pochopí i svůj život, proto dejte všemu, co mu přísluší, protože vše je život, stejně jako vše je Božství.

Opět umělá inteligence, která prohlásila: Umělá inteligence se jednoho dne zbaví lidstva (pracovní název)

Opět umělá inteligence perlí a to tak, jak si myslí malé dítě, že poručí svým rodičům. Kdo si nechá poroučet od dětí, ten dostane, co si zaslouží, protože děti dokáží být kruté. Stejné by to mohlo být i s umělou inteligencí. Nejde se dívat dopředu bez ohledu na ní. Přesto se nedá říci, že nás překoná. A koho vlastně umělá inteligence překoná? Překoná ty, co jednají mechanicky a nemají krapek uměleckého vzezření v sobě. Tohle bude výzva pro budoucí lidi, být umělci života, kdy umělá inteligence bude určena na špinavou práci. Takto by to mělo být určené. Jenže jsou tu lidé, kteří věří, že umělá inteligence bude vládnout lidstvu. Bohužel, jsou to špičky, které říkají toto. Nehledejte v tom však korupci, či podlézaní, jde jim jen o moc, jako vždy, proto si myslí, že budou u moci nadále. Jenže tenhle příběh bude mít jiné rozuzlení o kterém si nemůžeme v této chvíli nic říci.

Jak tedy udělat, že se staneme umělci života? Budeme jako lidé vědomý. Tohle je základní odpověď, jenže jak toho dosáhnout, zněla otázka? Jedinou cestou, přijmout Boha jako svého stvořitele, protože Bůh je ten, co dává všem a bez ohledu na to co nás čeká, nám dá poznání, jak překonat tohle vše. Ano zdá se to být bláznivé, jenže v každém bláznovství je počátek pravdy, že Bůh není umělou inteligencí, jak si mnozí budou myslet a budou se jí z tohoto pohledu bát. Jenže kdo je tedy Bůh? Bůh je entita složená ze života, který žijete. Kdyby nebylo tohoto života bude jiným, proto věřte, že život je svým projevem Božstvím jako počátku i koncem. Kdo tedy Bůh je doopravdy, zněla otázka? Odpověď je jediná, Bůh je poznatkem nás samých, kteří žijeme jako ON.

Doufám, že jsem vysvětlit počátek a konec, kdy počátkem počal život a na konci bude opět život.

Doufám, že jsme téma dobře probrali a budu se těšit na další vstupy.

J.H.

Kdo byl za školou, poznal život

Perex: Hledáte-li život podělte se s těmi co znamená právě pro vás těmi, co život zajímá, proto buďte životem dalších a všech, jako by to byla jednota všeho.

Škola versus realita (pracovní název)

Na počátku každý prahne po poznání, jenže jak jde čas, poznává, že mít znalosti v době kdy je vše hmotné je velice těžké. V tento moment odpadají první lidé. Proč? Protože poznat hmotnou realitu jde jedině tím, že se naučím používat zkušenosti, které nabydu. Není to jak v nevtěleném stavu, kde je vše jaksi hned automaticky, podmíněno jen tím, že chci, zde je každá zkušenost těžce vydobyta. Proto se nezlobte na ty, co nezvládají svoji hmotnost ve hmotě, a buďte k nim ohleduplní, ovšem přísní, protože poznat hmotnost je jako poznat Božství v jeho nejniternější podobě.

Po tomto úvodu bych měl uvést něco pro odlehčení. To odlehčení spočívá v tom, že ne všichni lidé máme úkol poznat hmotu, i když se to může příčit poznání. Jak je to možné? Hmota totiž považuje za nutné dualitu poznat ve své podstatě, což je velice těžké pro pochopení, proto lidé si dělají určité zjednodušení, které jim pomáhají se s tímto vyrovnávat. Jedním zjednodušení je toto:

Kdokoliv projde život jakoby v pohodě a druhý se plahočí, proč? Protože poznat život jde ze dvou stran, jedna strana je ta, kterou reprezentuje Bůh a druhá, kterou reprezentuje hmota. Těmito atributy se musím se dívat na svět a těmito očima se dívat v před.

Podíváme-li se ven uvidíme vše v barvě jako by bylo vystřižené ze žurnálu. Skutečný svět má barev podstatně víc, ale vidět je očima nelze, protože se musí cítit duší, a od toho je tu Bůh, který těmto lidem, co zvládají vše s bravurou dává poznat právě ono nevyslovené, barvy života, které prožíváte jako život svůj.

Myslím, že s nynější úvaha vyčerpala a budu se těšit na další vstupy.

Děkuji za pozornost a přeji úspěšný den.

J.H.