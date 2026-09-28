Na konci
27.9.2026
Na počátku mělo stát téma, ale tento text se tak vymyká tomu co píši, že nadpis vznikne až dodatečně. Situace se světem spěje k rozuzlení, kdy ten kdo jej založil pomalu přichází. Lidé netuší co přichází, že stvořitel v podstatě světa toho co známe se sklonil, aby sklidil plody. Mám jen jednu prosbu. Kdo bude číst tyto řádky mějte se na pozoru jak pronášíte svá slova v tento čas. Tento čas a není zatím ohraničený, znamená, že kdo Vás uslyší a bude konat, ten pozná vše v jednotě toho koho miluje, ale má to jeden háček, vaše duše bude zažívat to s ním. Proto se prosím vyvarujte slov, které by ponížili cokoliv. Je to dobrá rada pro svět, který se mění a přichází. Víc nemohu říci.
Na počátku dnešní úvahy měl stát poznatek této situace, že se vrací tvůrce. ale nemohu říci, jak se to stane a ani co se stane. jen vím, že je zde. Ano, zde je a koná podle vůle principů, které zná, jak poznal život. Jeho život tak není spojen s ničím, ale jen s principy, které zobrazují jeho život. Nejde tak rozlišit od života a kdo si myslí, že vyspěl tak vysoko, že dokáže jej obsáhnout, mohu jeho ubezpečit, že se skloní k zemi, aby políbil prach z jeho nohou. Taková velikost přichází. Zde nejde říci nemohu ani musím, zde se dá jedině vyjádřit láska ke všemu. Kdo tohle udělá v tento čas a pozná jeho ruku ve všem co přichází, bude šťastný. Ano, bude to paradox pro situace či situaci, které zažijeme. Budeme šťastní, aniž by byl k tomu důvod.
Takto jsem zažil jeho příchod, který se odehrál zhruba před dvěma týdny. Tento čas příchodu je ale jen můj, protože každý život jej pozná osobně a každý jinak. Nejde tedy říci, že Vás již nenavštívil.
Tato energie je tak vtíravá a tak obsáhlá, že jsem se sklonil a nemohl jsem konat jak běžně konám. Jeho velikost života je dech beroucí a nemůžete pak již nic, jen milovat. Proto a to je má rada pro ty co ještě nenavštívil, že plody vaší práce budou sklizeny pro budoucnost, která se rodí v bolestech tohoto světa. A každý člověk tohle zažije, nebude výjimek. Zatím je klid před bouří a cítím, že se tak zatím nestalo, ale jakmile začne úřadovat, mám obavy, že zažijeme velikou bolest pro svět ve kterém žijeme. Je to výzva jej poznat, ale i pozvánka k soudu jak jsme konali. A nedejte s opít rohlíkem, že je to snadné. Mohu Vám říci, že pokud to tak mohu říci, jedná s vámi jako rovný s rovným, kdy vaše velikost se uzpůsobí Vám. Poznáte v něm sebe a vaše nízkost vyplave na povrch, pokud tam je.
Je to varování nejen pro ty co tyhle postihne, ale i pro lidstvo, protože se dostáváme na složitou dobu, která zasáhne vše. Lidé nebudou schopni obstát před touto energií, bez problémů tím, že nedali všemu co si zaslouží.
Cokoliv říkám, říkám s plným vědomím si slov, které pronáším.
Nejde o to co přichází, ale zde vzniká i nebezpečí jako takové, že jako lidstvo budeme smeteni. Nebude to lehké, to mi věřte. Víc nemám co říci v tento čas. A omluvte tento výjimečný vstup, který jsem dlouho odkládal pro tento čas. Věci jsou totiž tak složité, že ten kdo vnímá energie toho světa se připravuje na povstání lidí, které nebude, protože nízkost Nás tak zasáhla ve svém středu našeho života, že nejde říci nic jiného, než Děkuji.
J.H.
Jiří Herblich
Jsou okolnosti v životě člověka
Které člověk nedomyslí. Spojení duše a techniky není možné. Jedině Bohem budete poměřovat svět a jedině jeho životem budete žít. Kdo se postaví své duši i Bohu tím, že přijme chip, ten ztratí
Jiří Herblich
Na každém šprochu pravdy je trochu
Však neděle znamená skutečné si uvědomění Božství v nás. Proto konejte tak, že najdete v tento čas duši, která spočine se světem, který zastáváte.
Jiří Herblich
Střípky dne - Stvořeno k myšlence
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Není radno být prorokem
Nebýt radno být záhodným prostředkem pro povznešení. Teprve čas ukáže, co je potřeba vykonat pro povznešení této myšlenky, která si říká komunistická.
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Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
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