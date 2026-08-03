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Na každý pád, člověk roste

Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.

23.4.2025

Počkejte mistře na třídu vaši (pracovní název)

Na počátku tohoto mistrovství se lidé seběhnou a dodávají situaci co mají. Jak je to celé myšleno? Je to myšleno tak, že oním mistrem nebudeme poměřovat svět, ne proto, že není tak vysoký, ale proto, že jeho mistrovství lidé neobjeví.

Jsou události v životě člověka, na které má vliv Božství. Jak to myslím? Myslím to tak, že jedině Bůh určuje, co bude zjevné a co skryté. Kdy skuteční mistři jsou většinou skryti. Proč tomu tak je? Je tomu tak proto, že ono mistrovství je skryto jak mezi lidmi, tak i u Boha. Je to z důvodu druhé strany Božství, které by nepochopilo snahu o jeho zjevení. Proto je většina mistrů skrytá před zraky. Ne však před zraky Boha, který ví vše.

Proto tito mistři žijí bohabojně, protože Ví, že život je tryznou, na jehož základě se otevírá druhý život. Žádný mistr neprahne po majetku a když nějaký má, dokáže se o něj rozdělit s těmi, které miluje. Jeho mistrovství je tak povýšené nejen na zemi, ale i u Boha, který ví, že další pokračování bude oním mistrovským kouskem, který má nastat.

Nejsou mistři bezdůvodní, ale prověřeni životem, který milují ne pro jeho bohatství, ale život, který zastávají. Proto konají dobro v každý čas. Naděje vkládána do mistrů života se každému vrátí, i Bohu v podobě života svého. Takto jednají skuteční mistři života. Dávají každému, co potřebuje pro čas, který je i ten co přijde.

Na závěr mám jednu prosbu, kdo najde v tomto článku obraz nejvyššího života, bude stejně čistý jako mistr. Protože ono mistrovství povyšuje všechny, nejen mistry.

Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 3.8.2026 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

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