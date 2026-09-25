Na každém šprochu pravdy je trochu
11.5.2025
Neděle, požehnaná Božstvím (pracovní název)
Neděle je tu proto, aby člověk spočinul, a ne aby pracoval. To že člověk pracuje v neděli je něco jako úzus a člověk by měl konat vše tak, aby neděle byla skutečně volná, tedy prostá práce, která zatěžuje tělo i duši. Proč to píši? Píši to proto, že mnozí lidé nectí neděli a nedávají ji co ji přísluší. Jsou to střípečky života, který prožíváme životem, který je povznesený tím, že dává v neděli lásku. A touto láskou bych rád poměřoval svět, a tedy dal všemu co mu náleží.
Jak vlastně vzniklo slovo neděle? Není to od slova ne-dělní, což znamenalo poznání svátku, ale toto slovo vychází ze slova poznavší Božství. Jak to vím? Vím to tak proto, že cokoliv člověk udělá v tento den a udělá to s láskou, pozná právě ono Božství v sobě. Je to vyvrcholením týdne, které se posune do pozice poznání života, který dokáže pozvednout vše. Nejen nedělí je však člověk živ. Každý den v týdnu má hluboký význam. Jenže není to tak jasný, jak u neděle. Neděle znamená tak spočinutí s Božstvím v klidu a míru, který prodchnul jsem životem jako stvořitel s tím, koho miluji. Není to tedy hmotná věc, ale je to poznatek života, že vše je jedním, ale tento poznatek, není tvořen oním poznáním, ale poznáním Boha v nás. Proto se vymyká neděle poznání a poznání, které vytvoří kostru, dokáže dát všemu co mu náleží jen v neděli.
Co tedy konat v neděli, aby neděle byla posvěcená Božstvím? Neděle se dělí na dopoledne a odpoledne. Kdo tedy chce pracovat a je neděle, ten může, ale jen dopoledne, kdy po obědě, by měl nastat klid, který vyvrcholí poznáním toho, koho miluji v duši. Není to však jen duše, ale celý svět. Proto se ubíráme rozjímáním o životě a poznáním jednoty v nás a ve všem. Takto, když rozdělíme den na tyto dvě části neuděláme chybu, když jej rozdělíme i na další části. Ta další část počíná i končí se soumrakem. Soumrak je rozhraní dne a noci. Kdo si myslí, že v neděli je to obyčejný soumrak, co je každý den, mýlí se. Soumrak v neděli je posvěcený k činnosti, která dodává odvahu v lidech ve věcech duchovních. Kdo tedy hledá povznešení i pokrok ve věcech duchovních. Ten by měl za soumraku se věnovat meditaci a rozjímání, které pozvedne duši v tento čas.
Jsou však situace, kdy tohle nestačí. Jak to myslím? Myslím to tak, že duše vysoké nahlížející do Božské kuchyně Boha. Tyto duše nemají nutkání jednat podle tohoto schématu a berou neděli jako celou posvěcenou. Takoví lidé si mohou věnovat meditaci v jakýkoliv čas a vždy dostanou co dostat mají, nehledě na čas i podmínky, které panují.
Doufám, že jsem vysvětlil posvěcení neděle, jak nejlépe umím. Podřizuji od této chvíle tomuto schématu i svůj život, který ač to tak nevypadá nedával jsem v neděli všemu, co mu náleží. Vždy jsem příliš pracoval, proto vzniká i tento článek, protože tohle vše je odpovědí i zkušeností, kterou jsem udělal v tento čas.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Střípky dne - Stvořeno k myšlence
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Není radno být prorokem
Nebýt radno být záhodným prostředkem pro povznešení. Teprve čas ukáže, co je potřeba vykonat pro povznešení této myšlenky, která si říká komunistická.
Jiří Herblich
Střípky dne - Jsem skálopevně přesvědčen
Kdo půjde světem a nalézá střípky života, které jej naplňují, ten dokáže nemožné, najít společnou cestu s tím, kdo tyto střípky tvoří.
Jiří Herblich
Zlato je kov, který přinese poznání duše
Kdo pozná zlato už vědí, čím je pro duši Bůh, že je zlatem a stejně se bude chovat i duše. Takto vznikne skutečná hodnota mezi vším a takto vznikne hodnota jednoho jako nový standart toho co Víme.
Jiří Herblich
Jedině pochopením obsáhnete život svůj
A to tak, že dáte všemu, co mu přísluší. Kdo je láskou a dá lásku, ten pozná lásku, kdo je nenávistí, ten pochopí její plody tím, jak žije. Nic nebude skryto, ale vše musí být zobrazeno životem.
|Další články autora
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky
Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla...
Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy
Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno...
Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku
Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento...
Šlechta na cestách v zámecké oranžerii
Komponovaný podvečer v zámecké oranžerii na Sychrově oživí v sobotu atmosféru aristokratického...
Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec
Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...
Prodej bytu 2+kk 42,83 m2 v projektu Rezidence Stodolní
Stodolní, Ostrava - Moravská Ostrava
4 998 599 Kč
- Počet článků 695
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 77x