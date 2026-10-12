Městské zahrady
21.5.2025
Městské farmy, příklon k budoucnosti decentralizace? (pracovní název)
Jsou témata, jako je tohle, co hýbe světem. Představit si být bez jídla je pro většinu lidí svízelné, přesto nic nepodnikají k tomu, aby nasytili svůj žaludek lokálním a dávají přednost tomu, co stojí nejmíň. Kde je chyba?
První chyba je v uvědomění si situace, že svět se mění. Na počátku tohoto století se zdálo vše růžové a člověk by si myslel, že bude jen a jen lépe, jenže pak přišla chyba, která produkovala hamižnost, jinak se to totiž nedá nazvat. Ta hamižnost zachvátila celou společnost a již nikdo nedokáže říct, kolik by mělo co stát, protože vše je již pokroucené názory lidí, tohle si přeci nemohu dovolit, přestože peněz mají jako nikdy předtím. Na druhou stranu jsou u lidé, kteří nevyjdou s penězi a ten důvod je nasnadě, bydlení a služby podražili tak, že jim nezbývá.
Téma však znělo, jak obhospodařovat farmy, aby byly soběstačné a tím i města, přesto že bychom mohli sklouznout k nastínění situace, kdy vše souvisí se vším, tedy dávat do vínku ekonomiku, která je založen na dluhu jako nějaké dobro nelze. Tímto se musí začít a pak následovat situaci soběstačnosti. Tahle posloupnost se nesmí zaměňovat a měnit, kdy jednotlivosti spějí k rozuzlení jedině tehdy, když dluh nebude hnací silou pokroku společnosti. Kam to vede, to vidíme všude kolem sebe.
Městské farmy však mají jeden důležitý aspekt, o kterém se nikde nemluví. Co věděli z minulého režimu, že vše by mělo být lokalizováno a taky tak činili se snažíme dohnat tím, že to, co bylo vybudováno znovu objevujeme. Objevujeme tedy Ameriku, která se prošla vývojem k úpadku, který následujeme se vším, co s tím souvisí.
Městské farmy by měli v prvém případ zásobovat široké okolí, jak tomu bylo vždy. Tomu musí odpovídat i trh, který musí vzniknout, nelze v současném systému začlenit tyto farmy do systému trhu, protože jejich cena je příliš vysoká na to, aby obstáli v konkurenci. A zde se dostáváme k jádru pudla. Co vlastně by lidé měli chtít? Žít v malém státě, kde je vše lokální, nebo v mega korporaci, kde malá hrstka řídí vše? Po odpovědi na tuhle stěžejní otázku dojde k odpovědi, že jen malá hrstka lidí dokáže profitovat v takovém prostředí, a proto bychom jako lidé měli tento systém odmítnout. Co neuděláme my dnes, udělají naše děti, které pocítí nouzi a pochopí že jediná cesta ke pochopení, jak se z té krize dostat bude lokalizovat co lokalizovat půjde.
Neříkám, že půjde o život, ale lidé si postupně uvědomí sílu, která pramení z lokalizace. Pochopit tyto kroky by měli lidé ve vedení státu a nastavit zákony tak, aby takový trh mohl vzniknout. Protože v současném světě, je vše tak řízeno, že nemá tato snaha nárok na úspěch. Chtělo by to více lokalizovat a více přimknout k těm co něco tvoří, co lidé skutečně potřebují. Potřebujeme revoltu lidí, co dokáží svým umem vytvořit co potřebují všichni, byť pokaždé v jiný čas. Když pochopíme tohle tímto způsobem, pochopíme i styl, jak postupovat dál. Nebylo nic jednoduššího než postavit se problému čelem, kdy na problému vyrosteme jako lidé abychom byli kovaní v tom, jak řešit věci, které jsou jednak soukromé tak veřejné. Kdy ty veřejné nejsou o moc rozdílnější.
První mantra lokalizace zní takto:
Poprvé je vždy poprvé a takto přistupuji ke všemu. Kdy ono poprvé udělá změnu tím, že pochopíme vztah, který se z toho všeho rodí.
Toto téma se nám rozrostlo, přesto budu pomalu končit. Jak tedy dál? Je nasnadě, že bude záležet na lidech co by rádi viděli, bohatství národa v sebevědomých lidech, nebo ušlápnutých poskoků, kteří čekají na příkazy shora? Myslet lokálně je složité pro současné lidi, přesto je to výzva jako každá jiná, která se dá realizovat. Nic složitého v tom není. A to, že lokalizace znamená i zchudnutí je samo sebou. Tohle nepopírám, přesto musíme vytvořit takové zchudnutí, které nás posune dál, protože chudnutí, které zažíváme je postavené na hlavu, kdy se postupně vzdáváme svých svobod i zdraví za výměnu času, který říká, že v budoucnu se budeme mít lépe pokud vydržíme. Přestože všichni vidíme a cítíme, že tohle je lež, protože v systému dluhu se nedá vytvořit Bohatství společnosti.
Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.
J.H.
Jiří Herblich
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