Malá vsuvka
Dobrý den,
rád bych nyní rozebral témata, která ač nepopulární pořád odkazují na stav, který je krizí. Ano, tímto stavem posuzujeme nyní dnešek, ale chtěl bych říci, že ne krizí budeme posuzovat svět, ale naší láskou, pokorou a moudrostí, kterou dáme všemu co potřebuje. Tyto témata nevznikají jako píši na počítači s určitým záměrem, jsou zkrátka spontánní a vznikají ze sil života, který žijeme. Proto se nezlobte, že tyto témata, jsou takové jaké jsou. Věřím, že jak půjde čas budou se i ony témata měnit. Přesto by jsme měli vydržet na cestě po které jdeme s láskou, kterou musíme pochopit v dnešní době tím nejlepším způsobem, protože současná krize je ničím oproti tomu co přichází. Pro se nenechme rozladit jakýmikoliv řečmi o krizi ve které jsme a hleďme do života s láskou, protože až ta skutečná krize přijde, budeme připraveni životem.
Víc nemám co dodat.
Jiří
23.2.2026 napsáno ve vlaku,
Naděje je víra
Ona slova naděje udělají ze života ráj. Kdo však uzří v naději cokoliv hmotné, stane se stínem jeho duše. Takto musím začít. Naděje je tvořena tím co dokážeme svým srdcem, proto naděje je dnes tak omezená a takřka neznámá. Naděje je světlem, kterým žijeme a pokud naše srdce obsáhne toto světlo, dokážeme přinést poznání.
Je tomu dávno, co lidé dostali zkoušku srdce a mnozí v tom neobstáli. Bohužel situace, která se opakuje bude podobnou zkouškou. Jak tedy obstát v této zkoušce, která nás prověří zcela? Je mnoho možností, ale jediná je správná. Tato jediná cesta, je cesta srdce, které miluje vše jako jedno. Vím, co si myslíte, vždyť dnes tohle není ani možné, ale pro budoucí čas je nutné přinést tuto zkoušku. A nyní Vám nabídnu podměty ke zvládnutí této zkoušky.
Bod první je tvořen kořenem lásky a tím je pro nás Bůh.
Bod druhý je poznatek lásky nesený srdcem a tím je dokonáno vše v jednotě. Zde platí, že mnohost srdce, která je obsažena bude v bodě třetím nahrazena jednotou.
Myslím, že říci víc v tomto okamžik nejde. A pak nastupuje život lásky. Je mnoho životů, ale jen jeden obsáhne vše. To, že můžete onu lásku zažívat již nyní je dar stvořitele, protože nadcházející doba bude z počátku zcela bez lásky. Lidé budou jako zvěř a budou kvílet proto, že nebude zde ničeho pro co žili. Proto Vám dávám radu pro tento čas:
Dejte lásce své srdce, které obsáhne vše. Jen takto překonáte tuto dobu, která bude krutá pro ty co nebudou v lásce.
Vím, že bych mohl mluvit dlouho, přesto vězte že první střípek jste přijali a to tím, že hledáte životem, jen nepřestávat. Víc nemám co říci. Až nastane čas této zkoušky poznáte tím, že peníze pozbydou ceny a vše bude výměnným obchodem. Takto začne toto období.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo osloví ty, co věří
Jsou slova Trumpa, že slovo mé obletí svět, však co znamená? Znamená to, že všichni klesneme na jeho úroveň a budeme se snažit si zachránit kůži. Takto ovšem jednají ti co neví, co přichází.
Jiří Herblich
Které pravidla byla pochopena
Jsou věci mezi nebem a zemí, přesto nebyly vyslyšeny. Jsou věci mezi nebem a lidmi, které nebyly pochopeny. Proto omluvte moje vsuvky, kterými budu dávat co mám.
Jiří Herblich
Které slovo pozná jednotu, která bdí nadevším
Jednota je to pomyslné, co zastáváme svojí duší. Od tohoto poznatku dostáváme podmínky pro život tak vysoké, jací skutečně jsme. Proto konejte vše v lásce a uvidíte květ života svého.
Jiří Herblich
Kdo najde život druhého jako svůj
Jsou to ti lidé, co dokáží tvořit jednotu ve všem, tedy i v tom co nechápou a chtějí pochopit. Takto pracuje Božská prozřetelnost, že hledajícím dává klíče ke stvoření.
Jiří Herblich
Kdo pochopí slovo láska, ten nebude vzit zkrátka
Střípky jsou tu od toho, aby byly pochopeny, střípky jsou tu od toho aby byly zažity. Proto konejte vše jako by byly tím nejdůležitějším ve vlastním životě.
