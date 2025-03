Levice či pravice, kdo Ví ten pozná skutečnou povahu věcí

Jedná-li člověk ve víře v rozum, upadne a bude se trápit proč upadl. Kdo upadne z lásky, ten nebude se trápit, ale půjde dál jako by se nedělo nic důležitého. Jedině láskou totiž bude posuzovat svět ve kterém žijete a svět se vám

Perex: Jedná-li člověk ve víře v rozum, upadne a bude se trápit proč upadl. Kdo upadne z lásky, ten nebude se trápit, ale půjde dál jako by se nedělo nic důležitého. Jedině láskou totiž bude posuzovat svět ve kterém žijete a svět se vám odvděčí moudrostí.

Rozdělení na levici a pravici, aneb co je příčinou onoho dělení (pracovní název)

Slovo levice je dnes silně zprofanované, kdy levice znamená liberalismus nejhrubšího zrna. Přitom levice zastává mírné myšlenky, které zastává každý člověk, a ne vyvrhelové doby. To vyvrhelství znamená jedno. Kdokoliv dnes pozná levici myslí si, že to je to nejhorší, co se může člověku podařit poznat. Vše je však jinak. Jaký je rozdíl mezi levicí a pravicí?

Levice reprezentuje slovo Boží v tom, co zastává v lidech jako společnosti. Kdežto pravice reprezentuje slovo Boží jako slovo, poznatek nejvyšší poznatek hmoty, kdy hmota není od toho, aby chránila, ale sloužila. Tohle je krédo pravice. Levice má jiný názor. Hmota je tu proto, že člověk dostane, co má, a přitom získá na duchovnosti jako člověk, který Ví. Jenže tohle levice zanedbala a nemá lídry, kteří by jí tohle dokázali dodat. Proto levice upadla a není schopna se povznést.

Přitom vše je tak snadné. V podstatě hmoty nemůže existovat levice a pravice, ale názor tento:

Kdo bude člověkem, ten nepotřebuje pravou nebo levou stranu, ani střed, ale bude zastávat vůli člověka a Boha jako nejvyššího správce na zemi.

Toto krédo, kdo přinese zvítězí, protože vítěz přinese učení, které dnes lidech chybí, a jaké je to učení? Je to učení poznání jednoty jako jednoho, kdy jednota nemá sílu se prosadit sama od sebe, ale prostřednictví člověka, který Ví. Tohle bude pravá síla lidí a lidé tak poznají jednotu v sobě, stejně jako ji poznávali v Božství. Bůh se tak dotkne země a lidé si řeknou:

Jsem člověk a jsem na to hrdý, že jsem člověkem, ne proto, že bytuji jako člověk, ale tím, že dokáží jít s Bohem jako jednotou a to takto:

Přijmu jedno a vydám dvě. Přijmu dvě a vydám jedno. Tohle bude mantra budoucího světa bez levice a pravice, která říká toto:

Kdokoliv přijme Boha v sobě, ten pochopí, co znamená ono jedno i ono dvě. Znamenají v dnešní řeči lidí, poznatky Božství v těle člověka.

Jsme na kraji zhroucení, ale káru táhneme dál. Řeklo by se ze široka přitom lidé si neuvědomují, co se chystá. Nemohu však říci víc, než mi je dovoleno a tím je toto:

Poznáte Božství tím, že klesnete na samé dno. Poznáte Božství tím, že vydáte vše a bude vám chybět. To, co vám bude chybět dodá váš protivník.

Těmito slovy budou lidé chápat novou realitu a nebude to žádné pěkné podívání. Jak říkám, je to parafráze na nejvyšší v nejnižším, proto čtěte jako proroctví tento vzkaz.

Na samý závěr mám jednu prosbu. Dodejte lidem to nejlepší z Vás. Lidé si Vás budou vážit a ctít nejen dnes, ale i zítra kdy půjde do tuhého, přitom lidé neví nic, myslí si, že zlaté časy budou trvat do skonání věků. Proto přijměte toto varování jako postup, že co vytvoříte v lidech to se vám tisícinásobně vrátí, ne v tomto životě, ale v životech dalších a o tom je život celkový, že budujeme nejen přítomnost, ale i budoucnost a to tím, že dáme všemu, co si zaslouží.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů.

J.H.