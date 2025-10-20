Láska poznaná v nás

Co vše je láskou. Není to věcí názoru, ani logiky, ale víry v cit a rozum Božský, který je láskou. V této lásce neuděláme chybu, ale budeme bytovat jako ryby ve vodě.

18.11.2024

Kde přebývá láska (pracovní název)

Jsou situace jako tahle. Jsou situace podobné této, o které to situaci bych rád mluvil? Mluvit se dá o čemkoliv, ale o tom se nedá mluvit, ale prožít. To prožití je niterné a říkejme mu láskou. Jaká je láska? Láska je dar pocitu jednoty, který poznáváme tím, že věříme. Bez víry žádná láska nezačne a tím bych dal počátek všemu tím, že budu věřit. Na samý závěr modlitby, která provází víru mám jednu prosbu:

Co je příčinou lásky? Je to příčinný způsob žití člověka, však i čehokoliv. Jsou to příčinné vztahy, které jsou láskou a tyto vztahy, když naplníte vírou stanou se láskou. Takto postupuje láska životem, a to ne tím, že svazuje, ale povznáší v tom, co osvobozuje, tím je většina věcí.

Na počátku lásky stál Bůh a řekl památná slova:

Bude láskou nakonec vše. Nebude jen lásky, ale bude i víry v lásku, která proniká vším. Takto jsem založil vše, kdy víra v něco je tak niterná, že dokáže být láskou, když je podmíněna tím, co vytvoří v nás a tím mám na mysli, poznatky lásky, které jsou oním semínkem života.

Ze života vzniká láska a zdálo by se že automaticky, jenže ono automaticky nemá místo pro člověka, který musí jednat vědomě. Jen tak povýší lásku ke stvořiteli. Vědomí si lásky povyšuje lásku na dar, který poznáváme tím, že konáme, co je potřeba. Nejen tedy v lásce, ale aby vše bylo láskou ne tím, že vytvořím zmar, ale že vytvořím lásku ze všeho, co obsáhnu. Takto postupují nejvyšší bytosti na zemi, kde není již lásky, ale čistého vědomí lásky, která koná jako by sama od sebe, ne tím, co bychom rádi vykonali, ale kde Božství je účastno toho všeho.

Tímto bych se rád rozloučil a ne tím, že předám lásku, ale tím, že dokáži říci poslední slova o lásce, která vytryskla ze života:

Kdokoliv přijme lásku a bude to láska skutečná. Ten pozná stvořitele v sobě ne tím, že jej nahradí či doplní, ale bude jako On ve své šíři záběru. Proto konejte vše v lásce, protože nikdy nevíte, co je onou láskou.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pondělí 20.10.2025 6:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jiří Herblich

Slovo láska bude zobrazena

Rytmus není láskou, ale dokáže jí být. Proto se nebojte rytmu lásky, která zachvátí zem. To jen my lidé nebudeme chtít ztratit co máme. Proto budeme trpět.

17.10.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 18x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše

Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.

15.10.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství

Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.

13.10.2025 v 6:30 | Karma: 0 | Přečteno: 30x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Které slovo bude poslední, a které první po smrti

To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt

10.10.2025 v 6:30 | Karma: 2,76 | Přečteno: 60x | Diskuse | Ostatní

Jiří Herblich

Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno

Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?

8.10.2025 v 6:30 | Karma: 2,32 | Přečteno: 61x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf

20. října 2025

Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...

Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská

20. října 2025  9:57

Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu

20. října 2025  7:45,  aktualizováno  9:46

Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí...

Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého

19. října 2025  14:07,  aktualizováno  20.10 9:28

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění...

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Jiří Herblich

  • Počet článků 525
  • Celková karma 3,08
  • Průměrná čtenost 93x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.