Láska poznaná v nás
18.11.2024
Kde přebývá láska (pracovní název)
Jsou situace jako tahle. Jsou situace podobné této, o které to situaci bych rád mluvil? Mluvit se dá o čemkoliv, ale o tom se nedá mluvit, ale prožít. To prožití je niterné a říkejme mu láskou. Jaká je láska? Láska je dar pocitu jednoty, který poznáváme tím, že věříme. Bez víry žádná láska nezačne a tím bych dal počátek všemu tím, že budu věřit. Na samý závěr modlitby, která provází víru mám jednu prosbu:
Co je příčinou lásky? Je to příčinný způsob žití člověka, však i čehokoliv. Jsou to příčinné vztahy, které jsou láskou a tyto vztahy, když naplníte vírou stanou se láskou. Takto postupuje láska životem, a to ne tím, že svazuje, ale povznáší v tom, co osvobozuje, tím je většina věcí.
Na počátku lásky stál Bůh a řekl památná slova:
Bude láskou nakonec vše. Nebude jen lásky, ale bude i víry v lásku, která proniká vším. Takto jsem založil vše, kdy víra v něco je tak niterná, že dokáže být láskou, když je podmíněna tím, co vytvoří v nás a tím mám na mysli, poznatky lásky, které jsou oním semínkem života.
Ze života vzniká láska a zdálo by se že automaticky, jenže ono automaticky nemá místo pro člověka, který musí jednat vědomě. Jen tak povýší lásku ke stvořiteli. Vědomí si lásky povyšuje lásku na dar, který poznáváme tím, že konáme, co je potřeba. Nejen tedy v lásce, ale aby vše bylo láskou ne tím, že vytvořím zmar, ale že vytvořím lásku ze všeho, co obsáhnu. Takto postupují nejvyšší bytosti na zemi, kde není již lásky, ale čistého vědomí lásky, která koná jako by sama od sebe, ne tím, co bychom rádi vykonali, ale kde Božství je účastno toho všeho.
Tímto bych se rád rozloučil a ne tím, že předám lásku, ale tím, že dokáži říci poslední slova o lásce, která vytryskla ze života:
Kdokoliv přijme lásku a bude to láska skutečná. Ten pozná stvořitele v sobě ne tím, že jej nahradí či doplní, ale bude jako On ve své šíři záběru. Proto konejte vše v lásce, protože nikdy nevíte, co je onou láskou.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo láska bude zobrazena
Rytmus není láskou, ale dokáže jí být. Proto se nebojte rytmu lásky, která zachvátí zem. To jen my lidé nebudeme chtít ztratit co máme. Proto budeme trpět.
Jiří Herblich
Které slovo bude jako naše a které slovo bude jako naše
Jednota je zobrazena v dualitě slov, které přijímáme, někdy se skrývá v životě posledních a někdy ve slovech posledních. Proto konejte vždy tak, že poslední slovo bude první.
Jiří Herblich
Slovo jako globalizace vlastně znamená jednotu v lidství
Jsou lidé, kteří chápu globalizaci jako jednotu, ke které se musíme jako lidstvo dostat. Jedině tímto názorem budeme poměřovat svět a dodáme mu co mu chybí.
Jiří Herblich
Které slovo bude poslední, a které první po smrti
To první slovo znáte, křik je doménou dítěte a stejně tak budete křičet radostí, že poznáte stvořitele, když umřete. Tento křik je tichý jako život, který jste žili. Proto konejte v lásce a pokoře vše co vykonat máte, protože smrt
Jiří Herblich
Slovo jako rovnost a svoboda nebylo současnou generací pochopeno
Svoboda znamená, že život, který žiji je svobodný v tom, co znamená pro Božství. Jiné svobody není. To jen pozlátko nám říká toto: Kdo je mnou ten bude i jím, kdo je však skutečně?
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf
Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...
Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská
Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu vlády. Řeší průmysl, finance a obranu
Debaty o společném programovém prohlášení vlády otevírají v pondělí dopoledne vyjednavači hnutí...
Muž v Zábřehu zemřel násilnou smrtí, prokázala pitva. Policie má podezřelého
Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění...
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
- Počet článků 525
- Celková karma 3,08
- Průměrná čtenost 93x