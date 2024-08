Láska není jen cit, ale i život, který žijeme spolu s tím, co tvoříme

Kdo chce může být i životem v lásce, kdy život v lásce je poznatek tak vysoký, že láska pozná sama sebe právě díky nám.

Moře lásky, klidu a pohodlí, je to možné? (pracovní název)

Tady smrdí něco ve vzduchu, podotkl jeden člověk. Jaký jsem to člověk, když nechápu tyto slova? Jsem obyčejný člověk, který si řekl toto:

Chtěl jsem mít vše, nemám nic.

Těmito slovy vyjádřil člověk svůj názor na to, jak se zachoval k životu. Život je tak poznatkem všeho, i když poznatkem dokáže být vše. To, o čem bych rád pohovořil je o nadpisu, který provází tento článek. Nadpis zní vznosně, jenže jak je to s lidmi? Lidi se nedokázali vzchopit, protože nechápou to jemné v sobě. Je to poznatek života i poznatek lásky, že to jemné v sobě ubíjíme životem a nesnažíme se ho rozvíjet tak, že bude životem všech a životem všeho. Život tak dokáže být láskou, která provází život. Není mezi tím rozdíl, to jen my lidé si myslíme, že cokoliv třídíme a dělíme, myslíme si, že zvítězíme tím, že vše bude ve správné kolonce. Tak tomu není, protože život není jen životem, ale je předně láskou, kterou čerpáme spolu se životem.

Na počátku úvahy zněla otázka, jak zažít vše v klidu a lásce? Myslím, že vše budeme řešit tehdy, když my lidé nabydeme dostupnosti lásky v sobě. Ta láska zní takto:

Byl jsem láskou a budu láskou, proto si přeji poznat lásku jako život, protože životem dokáži obsáhnout vše. Takto postupuji od chvíle, kterou jsem se zrodil a buduji život, který bude životem všech.

Tyto slova vyřknul člověk, který prošel peklem, aby nalezl ráj. To peklo není jen obraznou součástí života, ale může být i skutečné, stejné jako život.

Myslím, že jsem řekl vše, co jsem chtěl říci a budu se těšit na další vstup.

Děkuji

J.H.