Láska je poznaná zkrz Božství, tedy je i není

Kdo pozná lásku jako zdroj všeho, ten objeví Boha v sobě, jako jednotu projevenou. Protože láska se nemá skrývat, ale dávat na odiv svůj šat.

Potřebuje láska slov? (pracovní název)

Láska nepotřebuje slov, protože prožitek lásky je beze slov. To, že slovy vyjadřujeme lásku, je spíš nepochopením lásky, kterou dělíme na pochopenou a nepochopenou část. Přitom láska je jako jedno. Kdy pochopená část tedy ta, co je i ta co není, tedy nepochopená se tváří jako jedno, kdy jako jedno jsou i ve skutečnosti.

Taková láska, poznamenal jeden člověk, není. Ale je, jen otevřít oči. Protože každý ví, co znamená láska pro stvoření. Je to hlavní hybný moment pro vše. Bez lásky se nepohne nic, ani Bůh by nedokázal bez lásky nic vykonat. Láska je tedy pochopením Boha v jeho nejniternějším způsobu bytí. Nic jiného v tom nehledejte, nic jiného v tom není. Láska je tak vším, prostřednictvím Božství. Je samozřejmé, že by byla i bez Božství, jenže koruna lásky je opět Božství a tím nemyslím, jen stvořitele, který je zodpovědný za tento svět, ale každého, kdo obleče její šat jako svůj.

Takový pohled nám říká toto:

Nehledejte lásku, kde není, ale dívejte se na vše jako na lásku, kterou třeba nechápete, přesto je láskou. To že nechápete lásku, je dar, který promlouvá k vám jako Božství, že je na čase otevřít toto poznání jako lidé, jako člověk.

Myslím, že téma se vyčerpalo a budu se těšit na další postřehy běžného dne.

Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdaru.

J.H.

Být zdrojem je na výsost důležitá věc

Perex: Zdroj zobrazuje vše, však co zobrazujeme My? My zobrazujeme ne zdroj, ale toho, koho milujeme, jako naše srdce tím, co dokážeme jako lidé.

Zdroj lásky, zdroj Božství (pracovní název)

Na počátku každého zdroje existuje otázka. Kdo jsem? Jsem ten, co provází onen zdroj? Tato otázka je pro každý zdroj důležitá. Není prvního ani posledního, ale jednoho, kterými budeme všichni až přijde náš čas. Tento zdroj se nedá popsat slovy, slova jsou nedostatečná k popsání něčeho tak dokonalého. Jenže jsou tu lidé a ti čekají na tyto slova. Jak naložit s tímto úkolem?

Jedno slovo změní tvůj svět. Jediné slovo, které vyřkneš ve stavu blaženosti je ono slovo Božství, onoho počátku života všeho. Jsme tak všichni tvůrci a dáváme dozajisté to nejlepší ze sebe, stejně jak to činí náš stvořitel.

Tímto slovem budete poměřovat svět? Má láska je láskou všech. Taková slova jsou tu od toho, aby byla pochopena v duši i těle, kdy jen lidé ví, co je čeká, když tyto slova dokáží přijmout. Proto bych si nepřál nic jiného, než Vám předat zdroje těchto slov ve větě, která není slovem, ale záznamem zvuku, to slovo zní asi takto: ... , omlouvám se, ale zobrazit tento zvuk nejde. Zkoušel jsem to, ale nejde popsat slovy, je to jako když padá lavina a nejde zastavit a vše pohřbí. Takto nějak to podobně zní.

Na začátku slov, které jsem vypustil na začátku článku je malá nepřesnost. Nejsou to má slova, ale slova našeho pána, který bdí nadevším. Proto se omlouvám za nepřesnost, která sděluje lidem pravdu o slovech lásky a pokory a míry k životu, jako slova toho, koho milujeme.

Těmito slovy se loučím. Nejsou to slova toho, koho milujeme, ale moje, protože loučit se znamená odejít, a to nehodlám. Tímto bych udělal za tímto článkem definitivní tečku.

Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů v životě, při hledání jeho i lásky, která jej provází.

J.H.