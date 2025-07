Láska je poznaná jedině tím, že dokáže být poznaná

Jsou stavy lásky, které jsem popsal, však jediná láska tvoří kostru stvoření tím, že člověk koná ve víře a v lásce toho, koho miluje.

28.09.2024

Kdo probudí lásku, pozná co? (pracovní název)

Kdo probudí lásku, najde skutečnou lásku? Ano i ne. Láska se totiž nedá najít, ale je všudy přítomná. Jediný člověk musí svými silami ji nalézt a to takto:

Lásko, dej mi sílu jít. A láska odpovídá: Jsem tu stále a tvořím tvůj stav života, proto mě nehledej, ale dej mi tolik pozornosti, jakou požaduji. Buď mnou.

Takto hovoří láska, která nalezena je naší, stejně jako byla předtím, jen ta pozornost byla upnuta k jiné části života, a ne k lásce. O to tu běží celou dobu. O vaši pozornost, proto se dějí v médiích ty hrůzy hrůz, a proto mnozí nemůžete spát. Je to z toho důvodu. že dnešní „elita“ si dala za cíl vás zničit a jediný způsob, který k tomu má, je vyvolat ve vás nenávist ke všemu.

Takto počíná láska, odpověděl muž. Ano takto začínám, řekla láska a dělám si křížek, že další člověk ve mně uvěřil a to takto:

Jsem ta, co tvoří lásku a jsem z tohoto světa. Není světů bez lásky a není světů bez naděje. To jen my lidé chceme víc, než můžeme stačit. Proto Vám přeji poznat naději v lásce jako naději nejvyšší.

Takto promluvila láska a takto promluvil člověk, kterou lásku našel v sobě i ve všem. Celkově vzato láska je dar z nebes, jenže ty nebesa jsou naší součástí, proto nikam nemusíte cestovat ani se nemusíte pohnout a jste tam. Jak říkám, jde jen o vaši pozornost, která tvoří kostru lásky ve Vás. A ta láska nevzniká jen tím, že uvěříte, ale i tím, že ji přijmete a toto se dělá takto:

Láska je darem a jako s darem se musí s ní zacházet. Nikdo nedokáže co láska a nikdo nedokáže to co Vím já. Ono Vím je s velkým V. Je to totiž poznání v lidském člověku nejvyšší. Toto poznání však udělají ti, co věří lásce víc než sobě a tvoří kostru života dalšího v lásce. Tato kostra je tvořena životem obyčejným, přesto vědomým si všeho. Proto to písmeno je s velkým V. A toto písmeno bude odlišovat lidi mezi sebou.

Na jedné straně budou lidi pověření k tomu, aby věřili lásce a na druhou stranu tu budou lidé, kteří budou tvořit onu lásku aktivním způsobem, a to svým Vím.

Jak si dovedete představit mezi těmito stavy bude diametrální rozdíl, přesto budou na první pohled podobní. To jen neznalý člověk si neuvědomí rozdíl a bude považovat člověka s velkým Vím za malý vím a to proto, že nedokáže pochopit co znamená ono velké Vím.

Ono velké Vím, znamená totiž jediné. Jsem aktivní součástí Božství a tvořím vše v jednotě. Kdy to Vím, znamená tolik, že má jednota je i jednotou stvořitele. Taková síla je onou láskou s velkým Vím.

Myslím, že jsem napsal již hodně o budoucnosti, která nás čeká a lidé stále neví nic o budoucnosti. Naznačuji každý den lidem, co je čeká a nevěří mi, že projdeme krizí jakou svět neviděl, jenže ta krize bude mít očistný účinek, tedy kdo přijde k Bohu v průběhu krize, ten pochopí o čem celá tato krize je. Kdo přijde k Bohu ještě před touto krizí, ten nebude přijat nikým a bude dělat věci nelogické, které bude chápat jen on a stvořitel. Proto se nezlobte na lidi, že konají ve svém jménu to nejlepší, to jen my lidé vědoucí dokážeme dát všemu co mu přísluší, kdy ostatní lidé budou v lásce, která na ně čeká za dveřmi. Stačí jen pootevřít ony dveře, které nejsou dveřmi, ale pozorností lásky.

Myslím, že jsem sdělil, co vím a co dokáži sdělit jako člověk. Přeji Vám hodně zdaru v životě a přeji pěkný den.

J.H.