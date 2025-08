Láska je dar, a je vůbec darem?

Kdo pozná lásku jako dar, bude zklamán, protože dar je odměnou, jenže láska není odměnou, ale principem světa, že vše je jedním ne z pohledu Božství, ale i lidství, ke kterému patříme.

7.10.2024

Na čem záleží nejvíc? (pracovní název)

Takové slovo nebylo zobrazeno, aby něco neznamenalo. Jenže jaké to slovo má zobrazovat co nejvíc? Pro každého je to slovo jiné a přitom společné. Jde nám přeci o lásku, které jsme součástí a nebýt lásky nebyl by život, ani vezdejší, ani ten Božský, který je láskou utvářen ve své podstatě.

Slovo láska je však zakryté příkrovem, proč? Je tomu tak proto, že proměnlivost lásky dává tušit o její kvalitě, kdy každá láska je de facto neuchopitelná. Její uchopitelnost je zde na zemi, právě to, co bych rád získal. Může to být cokoliv co si člověk usmyslí, a přitom málokdo bude tušit, že to je vlastně láska, která mu předává dary nejvyšší. Jenže jak se chovají lidé? Lidé nectí lásku a myslí si, že mají na vše nárok. Jenže jak mít nárok na lásku, přeci? Jedině takto:

Láska probíhající je láskou mou. Takto zní zákon lásky, který je zákonem každého stvoření, nejen člověka, ale opravdu každého stvoření.

Na základě tohoto zákona pochopíme onu lásku, proč ji pochopíme? Protože zákon je tak psán, jednoduše a jednoznačně, jenže zde je problém, se kterým se setká každý, kdo chce poznat lásku. Co je láskou? Láska je dar pro všechny, a přitom je darem právě Vám. Z této pozice není darem Vám, ale všem. Proto vězte, že zákon, který jsem vyřkl má jednu platnost a tím je poznat sebe jako druhé v lásce. Tímto pochopíme vše. Kdy ten druhý je vlastně jako já v lásce a ta jeho láska je vlastně mojí. Je mi jasné, že budu nepochopen a nevyslyšen. Protože láska se nedá takto měřit, i já to tak chápu, jenže tohle je jediná cesta k poznání lásky ve všem.

Až to lidé pochopí a najdou stvoření v sobě pomocí lásky zanikne tento svět v lásce, která jej stvořila a ta láska přijímací bude i dávající dalším světům. Proto vězte, že nic se neztratí a bude žít dál, jen v jiné podobě, ale tohle je již jiné povídání.

Na samý závěr mám jednu prosbu. Kdo bude v lásce? Jsme to my všichni, nebo jen někteří? Jsme to my všichni, protože láska znamená vše.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů v dnešním dni.

J.H.