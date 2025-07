Láska a pokora nebyla blíže stvoření

Jsou slova mírná a vítr z nich ohýbá stromy. Jsou slova silná, dávajíc sílu. Kdo však pozná lásku, ten bude právě takový v každý okamžik, jaký má být. Bude větrem i sluncem i Bohem, který dává to nejlepší, ne ze sebe, ale ze všeho

29.09.2024

Budujeme společný svět plný lásky a pokory (pracovní název)

Na počátku světa převládala myšlenka, která tu je neustále. Co je to pokora a láska? Láska je známá, jenže jak se podíváme na pokoru, zůstaneme stát s tím, že ji nikdo nechápe. Proč ji nechápeme? Je to proto, že pokora zůstává tím, čím je, tedy nevysloveným přáním, které dává lásku světa. Taková láska je známá jen tím, že je praktikována v tichu, mlčením. Jenže pokora není jen o mlčení, ale i o práci, kterou musíme vykonat. Takže pokora je láska o vyšší intenci než jen láska.

Je mi jasné, že každý člověk se dívá na lásku jinýma očima, kdy láska je zobrazována poslední dobou jako chtíč. I taková může být láska, a přitom láska nezastává jen toto. Je totiž mnoho úhlů lásky, které zastává přes nás a My lidé ji dáváme to, co po čem touží, Pozornost.

Pozornost je tu odjakživa, jenže láska ji vyžaduje od světa našeho právě tím, že ji uvěříme. Takto vzniká láska mezi lidmi a lidé ji sdělují těmi různými způsoby. Jedni hrubostí, druzí jemností a třetí si ji nechává jen zdát, protože nechce ji dávat jen tak, ale proto, že koná vše jako lásku. Zkrátka možností je spousta. Přitom láska není od toho, aby nám dokazovala, že je. To my lidé, bychom měli dávat lásce onu pozornost, aby rostla s námi. Kdo tedy roste jako člověk? Je to ten, kdo dává pozornost lásce, protože pozornost je druhem energie, která živí vše. A život lásky je ten nejvyšší úkol mezi úkoly.

Takto postupujeme My lidé i Bohové na tomto světě. Není tak rozdíl mezi stvořením a v dokonalosti dáváme podobné, kdy obyčejný člověk si řekne:

Jsem ten, kdo miluje nejen láskou, ale pozorností, kterou dávám lásce. Láska tedy není jen láskou, ale pozorností ke všemu, co je láskou. A láska mu odpovídá:

Jsem ta, kterou miluješ, toto milování je pozornost nejvyšší ke světu i životu ve všem. Děkuj ti za lásku, nejvyšší.

Nebojte se omladit lásku, odpověděl jeden člověk. Jak to myslíš, omladit lásku? Myslím to takto:

Omladit lásku znamená být v lásce po celý čas, kdy vše, láska s pozorností, kterou ji dáváte mládne. Není to nic výjimečného, ale je to pokora s láskou, která dává světu poznání věčnosti v mládí, které praktikují ty nejvyšší duše života. Tyto duše neříkají, co musí, ale co by rádi udělali, protože jejich láska nesděluje to, co cítí, ale to co vidí jako lásku. Jejich pozornost tak není z tohoto světa, a přesto dokáže podobné. Věřte tedy tomu, že láska i pozornost s pokorou jsou atributy přímo Božské, dávajíc ze sebe to nejlepší pro celý život.

Tento článek sděluje pravdu o lásce, která zastává nejvyšší Bůh mezi námi lidmi. Kdy lidé nechtíc, nechtějí lásku poznat, ale jsou tu proto, aby dávali ne stejnou lásku, ale lásku takovou, jak ji chápou. A proč? Protože jejich život musí být poznán v Bohu ne tím, že miluji jako Já, ale tím, že budou jako Bůh, který se zrodí z nás všech.

Těmito slovy se loučím a předávám slovo dalším, nejen to, předávám slovo tomu, kdo je i není.

J.H.