Který život je první
23.11.2024
Služba životu. který prožíváme jako lidé (pracovní název)
Služba životu je závažné téma. Služba by se dalo říci, že člověka zavazuje. Jenže co znamená sloužit životu? Sloužit životu je dávat vše do pořádku, ať se nám to líbí nebo ne. Ne každý tohle dokáže, proto tahle služba životu není zas tak častá, jak by se mohlo jevit. Lidé totiž každou službou trpí a Bůh jediný si přeje, aby život nebyl o trpění, ale o žití a ten život byl dodán těmi co potřebují lásku. Ano, vše je o lásce a služba životu je taky láskou, jenže tato láska je jiná. Nechce nic platiti ani získat jen žít a takto postupuje služba.
Jenže život sám má jiná pravidla. Jeho základní pravidlem je naplňování toho, koho miluje. Takto jedná každý život, tedy nejen váš život, ale je to obecné pravidlo. Tohle pravidlo má spoustu výjimek a spoustu zákonů a nyní si ukážeme nejdůležitější zákon v praxi:
Je to zákon dávaní a braní, který je životem.
Tento zákon znamená, že bude vyrovnaná hladina kdekoliv spočineme a kde se postavíme, takto jedná život, a tak bychom měli jednat i my, pokud budeme se životem. Jenže jak v praxi naplnit tento zákon? Naplnění zákony je dáno lidem takto:
Jsem tím, co konám, proto se neohlížím na to, co konám, ale zdali je to v lásce. Kde láska je nejvyšší meta života a takto postupujeme všichni, nejen já a můj život, ale životy všech, nejen lidí.
Jak vidíte láskou dokážete obsáhnout vše i v životě, kdy život není láskou, ale láska je životem.
Myslím, že téma pohledu této chvíle se naplnilo, nejen z pohledu lásky, ale i života, budete dávat všemu co potřebuje a tímto povýšíte vše, nejen život, ale i lásku, kterou život oživuje.
Děkuji za pozornost a omluvte stížené podmínky pro psaní, přesto bych byl rád Vám sdělil, co cítím a vím.
J.H.
24.11.2024
Jsou slova lásky, která budou stěží pochopena
Perex: Přesto neujdete ze světa, dokud je nepochopíte. Svět je postaven na lásce a slova lásky zní odevšad, stejně tak moudrosti, která lásku provází.
Člověk si položí otázku, chci žít a proč mám žít? (pracovní název)
Jednou budou tyhle otázky skloňovány, ne tím, jak si na ně odpovím, ale tím, jak žiji. Lidé musejí pochopit svůj život tak niterně jako poznávají stvořitele. Kdy stvořitel není nic hmatatelného, přesto je vším. Pochopit jej jde jedině tím, že najdeme v sobě Božskou částečku, kterou budeme rozvíjet po celý čas co budeme žít. Tímto bych měl ukončit odpověď, jenže jak znám lidi budou se ptát co je onou Božskou částečkou?
Je tomu tak, že onou Božskou částečkou dokáže být vše, dokáže a nedokáže. Jednota nám říká v zákonu stvoření, že vše je jedno, proto i tato Božská částečka bude opět jednotou. Takto musíme my lidé pochopit onu částečku v sobě. Ne tím, jak ji najdeme či co jí bude, ale tím, jak ji budeme milovat. Milovat znamená být v lásce pro celý čas s touto Božskou částečkou, která obsahuje vše. Pochopit tak sílu lásky jde jedině tím, co dokážeme jako lidé ne tím, jak budeme milovat, ani tím co komu dáme, ale tím, jak dokážeme být oním jedním, tedy vším. Tohle je pravá podstata oné částečky, která je vším.
Tato povaha však naráží na nepochopení lidí, přeci něčím musí být, zněla odpověď člověka? Ano musíš, přesto tato Božská částečka si nebere tebe jako poznatek onoho konání, ale jako poznatek všeho, tedy bude tebou jako celek a jako celek ji musíš i pochopit.
Teprve tehdy až pochopíme onu Božskou částečku v sobě jako vše, pochopíme život v celé velikosti. Nebude to slovo WAU, ale bude láskyplné procitnutí do života, kdy láska si řekne tuhle větu:
Kdo mě pochopil byl mnou, a já pochopila jeho, byla jsem tebou. Tato jednota nás bude provázet po celý čas, co budeme spolu a tím myslím všude. Proto se čiň pochopit ze života co nejvíc, protože jedině pochopením života budete dávat dary ze svého života životům dalším.
Podepsána láska.
Chtě nechtě musím zobrazit lásku ve své podstatě, řekl člověk. Ano bylo by to dobré, odpověděla láska a člověk se poklonil a řekl:
Děkuji ti lásko za to, že jsi a dokážeš dávat všemu co potřebuje. Tvoje Božství, které je i naším, bude společné tehdy až se staneme jedním.
Takto uzavřel rozhovor člověk.
Na samý závěr mám jednu prosbu. Kdokoliv bude se dívat na lásku jako akt Boží nebude s to lásku pochopit. Láska není totiž z Boha, ale působí jinak a výš. Tak vysoko, že ani Bůh nedokáže odolat lásce. Proto nezoufejte, že vaše láska nesplňuje poznání, které jste chtěli pochopit. Taková láska ještě nebyla ani u Boha, aby pochopil lásku. Láska se zdráhá pochopení a vždy udělá něco co nebude zdánlivě nikdy pochopeno, teprve čas přinese řešení lásky, které by mělo být opětováno jako láska. Proto nezoufejte, že nepoznáváte lásku, to jen vaše duše zatím lásce neuvěřila. Buďte láskou tím, že uvěříte lásce, že Vás bude provázet všude, ne tím že by vás manipulovala, ale že budete moudří jako on a láskyplní jako ona.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla výš
Slova pochopení a stejně lásky nedokáží popsat co člověk zažije ve smrti. Je to hodina oživení života, který je životem. Proto se nebojte umírání a dejte životu co potřebuje i ve smrti, která vás provází denně.
Jiří Herblich
Které slovo charakterizuje smrt?
Slovo ve smrti pronesené je slovem toho, kdo pochopil život. Je to slovo života, který povzdechne nad životem jako nad smrtí stejným způsobem a to takto: Ach, hledám a nacházím, takto hledám pořád dál. Co bude dál?
Jiří Herblich
Slovo jazyků, vyznívají naprázdno
nezoufejte, že jazyk má omezení, jednou poznáte systém, který stojí nad ním. Zatím poznávejte zákoutí jazyka a milujete ho jako by to byl váš jediný jazyk.
Jiří Herblich
Na počátku bude stát ten, kdo bude první
Kdo bude první v tento čas, který je zobrazen jako probuzení národa? Jsou ti lidé, co nyní budují světlou přítomnost ne v nás ani nich, ale v Bohu, který vládne všemu. Tímto se loučím slovy proroka: Kdo projde branou života a zůs
Jiří Herblich
Jsou věci, které vyřešíme tehdy až pochopíme sami sebe
Nedejte se odradit neúspěchy. To jen lidé dbají na to, aby byli vždy úspěšní, přitom úspěch je pozlátko, kdy skutečný neúspěch hnací silou pokroku.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Policie zasahuje ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí
Policie zasahuje v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Podle informací z...
Škola v Pardubicích je uzavřena kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude
Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před...
Shořelý krumlovský bazén už bourají. Muž za jeho zapálení patrně dostane podmínku
V pondělí po poledni pokračuje soudní řízení s čtyřiapadesátiletým mužem obžalovaným kvůli loňskému...
Duka je opět v nemocnici. Doma strávil jen několik dní
Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici, ze které byl propuštěn do domácí péče teprve ve čtvrtek....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 531
- Celková karma 3,08
- Průměrná čtenost 92x