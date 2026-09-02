Který strom vyroste do nebe?
5.5.2025
Zasadíme semínko a vyroste strom (pracovní název)
Na počátku každého rozhodnutí stojí ten, kdo miluje. Jaká je to láska ukáže právě ono semínko. Ono semínko je tak ukazatelem našeho života, ne toho, koho milujeme ani toho, koho následujeme, ale jen našeho. Od tohoto okamžiku jsme samostatnou bytostí, která uvěřila životu. Takto povstalo vše.
Ono se řekne semínko, odpověděl člověk, jenže mé semínko je neživotaschopné. Jak dokázat, aby vyrostlo ve strom, který přinese plody života? A takto odpovídá stvořitel:
Tvé semínko je důležitou součástí světa, ve kterém žiješ. Nikdy neříkej, že tvé semínko je neživotaschopné, to jen tvé plány neodpovídají životu, který žiješ. Buď láskou. Takto odpovídá stvořitel a člověk přitakává.
Ano, musí to být takto, protože to tak cítím jako život toho, koho miluji. Od těchto dob je semínkem vše. Nedá se říci lidem dělej to nebo ono. Každý nese ono semínko v sobě, aby dodal životu, co potřebuje a onen strom, který z tohoto semínka vyroste byl tak nádherný jako život sám. Od tohoto okamžiku, co pochopíte toto semínko v sobě jako život, který žijete, objevíte tajemství života. Nemohu Vám říci udělejte tohle nebo běžte támhle. Ale vaše semínko a strom, který z něj vyroste Vám dodá odvahu, aby Váš strom byl právě takový, jaký má být. Jen se nebát a vykročit, jak říká staré přísloví.
Staré přísloví miluji, řekl člověk. Je v nich moudrost věků. To máš pravdu, ale je to zkušenost každého života, že bez moudrosti není života. Pro tuhle moudrost kroků, které reprezentuješ jako život. V takovém postupu je moudrost zakotvena v tom, že najdeš pokračování tohoto semínka v Bohu, který dokládá tvůj život svým. Od tohoto spojení je pak vaše semínko společné a strom, který vyroste nebude stát osamoceně, ale bude záležet na Vás a vašem přístupu k životu, jak bude vypadat onen strom. Jestli bude košatý či plodný, nebo to bude osika, jak kůl v plotě. Jenže i taková osika dokáže být krásná na rozdíl takového kůlu. Od těchto dob, které reprezentují stromy nás, se tvoří lidství a to tak, že každý život představuje strom, který roste s námi. Jaký to bude strom a jak bude vypadat bude záležet na nás a stvořiteli, kterého na své cestě najdeme. Pokud stvořitele v sobě ani v druhých neobjevíme, bude náš strom chudý příslušník cechu stromů, které dodávají lidem sílu. Přesto nezáleží na naší lásce a víře, jak se říká. Ta láska a víra je důležitá proto, že bez naší strom nevyroste, ale každé stvoření ji nese dostatek, aby strom prospíval.
Jsou věci mezi nebem a zemí, kdy ten Váš strom nalezne obě funkce jak tu lidskou, tak tu Božskou. Proto se starejte o svůj život jako o strom, který roste tak jak rostete Vy. Nic jiného v tom nehledejte, jen ono poznání, které Vám dodá odvahu jít dál.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
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