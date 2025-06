Které významnosti dosáhneme jako lidé, když přijme Božství v sobě?

Jsou slova o poznání a jsou slova o výlučnosti, kdy společným slovem o tomto je Božství, které tvoří základ všeho, tedy i Vašeho života.

26.09.2024

Co paměť sahá, jsme tím, čím jsme byli (pracovní název)

Na počátku úvahy uvedu fakta. První fakt je ten, že kdo miluje tvoří a druhý fakt je ten, že kdo poznává svět miluje. Kdy poznání světa není s to poznat kvalitu, kterou prvně musíme nalézt v sobě. Co stojí za tímto faktem? Je poznání kvality, která nás ovládá a zde se lidé zeptají na dvě otázky:

První otázka je: Kdo bude až já tu nebudu a druhá otázka se nedá popsat, protože je tvořena zoufalstvím z toho, že Já tu přeci nebudu!

Tyto dvě otázky, které provázejí lidi se musí vysvětlit z jejich úhlů pohledu. Kdy jeden je důležitější a tím je poznání Boha v sobě. Tímto začneme odpovídat na otázky života.

První otázka je tak zodpovězena další otázkou: Kdo si myslí, že se narodil a umřel je pomýlený stejně jako ten, kdo si myslí, že po smrti nic není. Jak to myslím? Myslím to takto:

Kdo je i není tvoří podstatu světa, tato podstata světa není tvořena poznáním, ale životem, kdy poznání tvoří život. Tady se musíme zastavit. Kde je zdroj onoho poznání života? Onen zdroj je ve Vás, Vy jste poznáním vlastního života v tom smyslu, že jej žijete, jak nejlépe dovedete a myslím to upřímně, že dáte všemu, co si zaslouží. Tímto budete poměřovat svět a tímto Vám Bůh odpoví:

Jsem ten, kdo poznal skutečnost života, který žijete. Proto věřte, že Váš život je daný samotným Bohem a stejně tak je i Bohem spravovaný. Jen ti co nevěří ničemu, ani sami sobě, dojdou trpkého poznání, že život byl zmařen. Ne proto, že selhali, ale že nedali ničemu, co si zaslouží. Tyto výjimky jsou výstižné tím, jak žijí. Pro přizpůsobte svůj život ve víru v Božství, které koná vše nejlepší ve Vás tím nejčistším a nejvědomějším způsobem. Podepsán Bůh.

Tato slova se nedají komentovat, jedině, že by člověk byl na takové výši a chtěl Bohu fušovat do řemesla, jenže jaké je to řemeslo, když Bohem dokáže být každé stvoření.

Nemyslím si, že tato myšlenka je rouhačská, jde jen o to poznat ono Božství. Kdy ono Božství je takové kvality, že Bůh bude sídlit ve Vás tímto způsobem:

Naděje v lepší život bude zmařena, když člověk pochopíc má slova nebude je následovat. Takový člověk upadne v nemilost toho, koho miluje, ne proto, že miluje málo, ale že jeho láska je v úpadku toho koho miloval.

Tímto se loučím a předávám Vám poznání života ve zdejším kraji, který jak přednesli předci, oplývá mlékem a strdím, které je tvořeno Vaší aktivitou v Božství.

Děkuji Vám za pozornost a přeji hodně úspěchů.

J.H.