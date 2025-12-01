Které slovo zažijeme v moudrosti?
3.12.2024
Moudrost strojená, moudrost poznaná (pracovní název)
Na úvod řeknu tohle:
Kdo bude jako tento člověk, co píše tento text, ten pozná i to co je i není. Není to však tak, že tímto budeme, ale že moudrostí poznáme svět.
Na počátku snahy o moudrost stojí snaha. Na počátku snahy stojí co? Stojí poznání, které musíme udělat. Jenže co když je to vše jinak? Co když se to vše děje proto, abychom skutečnou moudrost nikdy nenašli? Jsou lidé věřící a lidé moudří, však jaká to moudrost se nosí světem? Nosí se moudrost strojená, která nám říká, čeho jsem dosáhl. Jenže tohle není moudrost. Moudrosti se nedá dosahovat, ale jen a jen být. Je to bytí jako být i nebýt, jen v tom rozdílu, že tohle bytí je rozdílné. A nyní si probereme, v čem je rozdílné.
Jsou témata vyšší i nižší, ale právě tohle téma je nejvyšší, co znám. Ano, poznání moudrosti. Co tedy znamená být moudrý? Znamená to vystrčit zadek na svět a holedbat se, jak jsem daleko dospěl, nebo jít se stvořitelem a v každém okamžiku mu být oporou a mít oporu v něm. Tahle opora je právě základ oné moudrosti, která se nedá získat ničím jiným. Je to podpora na tak vysoké úrovni, že lidé, kteří tuhle podporu poznají si řeknou:
Tohle jsem nečekal, ne od života ani od Boha, ale přijímám tě, a tak postupuji ve všem. Od tohoto okamžiku jsem s tebou a pochopil jsem svět ne tím, že jej chci změnit či poznat, ale že jsem světem pro svět, který je světem všech. Tedy stručně řečeno, Být jedním. Taková pravda nebyla zveřejněna, každý se lopotí a snaží, přitom tohle je nejvyšší poznání, které přichází s cestou, po které jdeme. Není cesty bez moudrosti. Však není cesty bez Boha.
Tato rovnice je vysoká jako svět sám, a proto mě omluvte, že budu končit. Ne proto, že nemám co říci, ale proto, že moudrost poznaná v tomto okamžiku musí být správně zažita v životě, který žijete.
Proto bych si přál, aby Váš den byl tím nejkrásnějším, co zažijete, ne tím co obsáhnete, ale jakými dotyky se dotkne svět Vás a jakými dotyky se dotknete Vy světa.
J.H.
5.12.2024
Jednám-li jako člověk, pochopím vše na první pokus
Perex: Kdokoliv přijme slova lásky, ten pochopí vše jako jedno, které je pochopeno v jednom kroku.
Na počátku slova stojí člověk (pracovní název)
Jak je myšlena věta typu „Na počátku slova stojí člověk“. Je to myšleno takto:
Jsou slova lásky i pochopení, však která slova obsahuje člověk? Ano, která slova obsahuje je správná otázka, která proudí světem jako víno. To víno, které pijeme dnes a denně tím, že přijímáme život. Jaká je tedy otázka slova?
Slovo člověka dělíme na dvě části. První část dodá všemu, co potřebuje a druhá část, která je častější, dokáže dodat to co člověk k životu téměř nepotřebuje? Je tomu tak proto, že slova, která nejsou v lásce vyřčena jako by nebyly. Jenže, jaká jsou to slova, když je vše láskou?
Ano, odpověď bude důležitá. Láska neskutečná je skutečná tím, že je oním slovem pochopena, jinak by nemohlo vzniknout to, že člověk ví, co ona láska znamená, dává tušit, která slova to jsou.
Slovo lásky tak znamená její pochopení. Bez tohoto pochopení jsou slova zbytečná.
Kdo jsme my lidé? Jsme-li láskou, jdeme životem jako zahrádkou Boží, pokud nejdeme s láskou, potácíme se životem věčným stejně jako dočasným, kdy ona dočasnost je stálost.
Takto vyznívají slova Boha, který žije s námi v lásce.
Kdokoliv bude tento článek číst, jistě si řekne:
Byl bych bloud, kdybych nebyl v lásce, přeci. Přesto mohu říci jediné:
Kdo jsou ti lidé, co nejsou v lásce? Jsou to ti, co nedokáží přijmout život, který žijí v lásce a pokoře toho, koho milují.
Tímto se loučím a přeji Vám hodně zdaru v dnešním v tomto dni.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo Boha je ve Vás, takto zní odkaz Božství
Skoro by to vyznělo, že Bohové jsme My všichni. Jenže tak to není. Bohové jsou ti, co pochopí odkaz Boží v sobě, aby se jimi stali.
Jiří Herblich
Byla slova pochopení jednoty zobrazena?
Byla zobrazena v celé šíři života, právě tohoto života, který žiji. Proto omluvte mou nedokonalost, která z těchto slovy čiší, jako nedokonalost života, který žiji.
Jiří Herblich
Smrtí nic nekončí, jen se překlopí život
Takto začíná život, překlopením a takto i končí. To, co je mezi tím je život v podobě života, který žijeme v duši či těle jako jedno.
Jiří Herblich
Slovo míra světa bylo právě zobrazeno
Co udělá Bůh se světem, kde je vše jedním? Udělá z něj podnož pro další světy, které vyrostou na životě vašich. Na životech těch, co pochopí ona slova poznání, jako slova poznání svá.
Jiří Herblich
Kdo přijde ke mně nalezne míru budoucnosti, nebo přítomnosti?
Jsou věci hluboké, na kterých se pracuje roky, jsou však míry života, které pochopíte i bez systému. Je to míra člověka, který Ví, nejen to Vím je však jeho, ale celý život, který má přídavek Božský.
