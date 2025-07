Které slovo zastává příroda?

Je to láska projevená v tom, co činí. Pochopte přírodou láskou, která žije ve všem, nejen ve vás, ale skutečně ve všem. Proto omluvte můj výklad, který je omezen na to hmotné, a ne duchovní poznání lásky.

4.10.2024

Půda trpí a my s ní (pracovní název)

Téma o půdě jsme již dlouho neotevřel, přitom patří mezi klíčové a nejde jen o půdu, ale o celkový přístup k životu.

Ten život nám říká toto:

Kdokoliv přijme mne, přijímá i toho, kdo jej poslal. Proto se nebojte projevit lásku, kterou máte, protože díky ní poznáte Boha v sobě.

Těmito slovy častuje Bůh své stvoření, ale lidé nechápou jeho slova nejdou s ním jako jedním, ale chtějí jít jinou cestou. Cestou útlaku a poznání toho nejhoršího. Jsou témata, která sice neznamenají to, že jsou o půdě, přesto jsou, protože vše souvisí se vším.

Půda má atribut Božství a lidé to ví, bohužel to vím je malé a jen někteří lidé dokáží se dívat na půdu očima Vím s velkým V. Tito lidé jsou lídři k životu, který žijí a co by nám řekli v tento čas?

V tento čas se nedá nic říkat, protože kostky byly vrženy a nikdo neujde trestu, tedy skoro každý, kdo dokáže jíst produkty přírody. To že se příroda zlobí na lidi a považuje je za odporný hmyz, který nebere si servítky s ničím, ani s tím kdo jej živí.

Lidé jdou však dále a nechtějí nic slyšet o kvalitě. Proč poslouchat rady o kvalitě, když zde máme kvantitu a na ni jsem zvyklý. Tedy kdo je zvyklý? Zvykli si lidé netvořící většinu, ale jsou menšinou. Tito lidé jsou s Bohem jako mantrou života a dokáží dát všemu co si zaslouží. Těmito slovy se netají a skutečně dávají všemu co potřebuje, což znamená jediné. Tito lidé nejsou s to pochopit civilizaci, která si podřezává sama pod sebou větev, na které stojí.

Tento úvod byl nutný a pokud půjde vše dál dojdeme k zítřkům, které zítřky nebudou, ale bude to vše hrozným průserem. Takto začíná skutečný článek.

Skutečný průser již probíhá, ale skrytě, kdy lidé působící na vše svými jedy nedávají přírodě usnout na vavřínech a ta se zdokonaluje. Nejde si myslet, že když použiji jed, tak zvítězím. Toto pravidlo působí mezi lidmi spousty škody a mezi přírodou je toto pravidlo nerealizovatelné. Vše totiž končí tím, jak začíná. Kdo je tedy láskou, ten pochopí vše jako jedno právě tím, že dá všemu v lásce, co potřebuje. Tato láska je na hony vzdálená běžnému člověku, který svým konzumem konzumuje vše, nehledíc na kvalitu.

Kvalita se nedá měřit, anebo velice obtížně, přitom to nejzákladnější pravidlo zní takto:

Kdo chce poznat kvalitu, jednejte s láskou. Právě tito lidé, co jednají s láskou konají již dnes dobro a pak se zdá že všichni ostatní jdou se zlem, protože tito lidé nejsou pochopeni. Pochopení těchto lidí je vysoké a nedávají šanci běžným lidem je pochopit a ten důvod je jediný, protože nejsou v lásce. Láska je základem života každého člověka, kdy láska se nedá popsat, ale musí se žít.

Půda dokáže milovat život a takto dělá vše jako jedno, což znamená, že jednota je prostorem skutečně pro všechny. Nedá se láska ošidit a nedávat, nebo jen tak na oko. Kdo se sníží k tomu, že dá lásku jen naoko, ten pozná druhou stranu, která okamžitě začne konat. Její poslání je jediné, dát životu lekci lásky a je jí jedno, jestli od Boha, nebo z jeho druhé strany. Lekce lásky tak budeme zažívat každý den, tím, že otravujeme prostředí chemií, která je zbytečná. Každý člověk již pochopil, že dívat se na chemii jako spásu dokáže jen ten člověk, který nerozumí lásce. A jak tedy má láska působit v zemědělství, aby byl skutečnou láskou?

Skutečná láska hledá řešení problému cestou nejmenšího odporu, kdy dokáže zainteresovat co nejširší okruh zájmů v jediném. To znamená všichni musejí místo pro život právě tam kde žijí, protože jakákoliv selekce je škodlivá a vytváří nerovnováhu, která bude chvíli fungovat, ale dlouhodobě je neudržitelná. A právě takto musí poznat přírodu a takto poznat lásku, která je přírodou číslo dvě, protože její dary jsou tak z tohoto světa. Ty dary jsou samozřejmě i nehmotné, ale pochází ze zdroje, kde je všechno jedno a jedná tedy se společnou účastní stvoření na všem jako jedno. Nejde tedy rozdělovat vše na hmotné a nehmotné, ale dívat očima mírotvůrce, že život dáváme právě tak jak milujeme.

Těmito slovy se loučím a děkuji Vám za pozornost.

J.H.