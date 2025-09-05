Které slovo zastává láska?
29.10.2024
Nehledejte odpovědi, ale ptejte se sami sebe (pracovní název)
Slovo, které bude vyjádřeno je velice důležité. Nebylo slova, ale bylo poznání slova. Takto začal hovořit ten, kdo miluje. Takto hovoří ten, kdo se zamiloval až po uši. Proč je tomu tak? Je tomu tak proto, že láska nese otázky života a ty ostatní otázky jakoby zanikají. Ale nemohu pomyslet, že bych byl ochuzen láskou, zněla otázka?
Ano je tomu tak, zněla odpověď. Musíme si vysvětlit jaké je poslání lásky. Tohle téma jsem zatím neotevřel a pro spoustu lidí bude překvapením. Proč bude překvapením? Je to proto, že každý člověk si myslí, že zná lásku, tedy myslí si to. Jenže láska zobrazuje vše v jednotě a má svoje nížiny i výšiny, které poznat znamená poznat toho, koho milujeme. A to je to téma oč tu běží. Co je tedy láska? Láska je drahokam, který odevzdáváme tomu, koho milujeme. Drahokam není s to pochopit lásku, jenže provází jej láska a ta určuje co vlastně vznikne. Proto nechtějte být na výši ani se zbytečně ponižovat. Kdy být sám sebou znamená být v lásce. Takové je poselství lásky. Kdo se pitvoří, kvůli lásce, ten lásku nepochopí. Ale láska nepochopí ani jeho. Vznikne chaos a tohle je vidět jako častý problém u lidí.
Jak to, že tomu tak je? Je tomu tak proto, že láska se nezdá být tím čím je. Láska nemá hranic ani definice a my sami jsme definicí lásky, proto konáme-li vše nejlepší ze sebe jako Božství, pak jste i v lásce, která nemá ony hranice a je Vámi. Takto jednají jen ty nejvyšší bytosti, kteří dokáží nemožné – poznat lásku jako svoje tělo. To tělo dokáže však být láskou?
Ano i ne, kdy odpověď ano i ne, znamená to, že dokážeme obojí tím, že pochopíme lásku jako dualitu i jednotu v sobě. A láska bude vítězem tohoto souboje.
Myslím, že po této stati budu nepochopen, jenže jsou lidé, kteří Ví. Vlastně kvůli nim vznikají tyto texty, protože jejich míra pochopení textů je tak vysoká, že dokáží poznat sám počátek všeho právě v sobě a dokáží být i oním počátkem. Takto hovoří ten, kdo miluje a takto hovoří ten, kdo pomáhá slovům vyrůst.
Myslím, že se na samý závěr podíváme do minulosti, kdy lásky bylo mnohem víc. Jak to, že v minulosti bylo více lásky? Je to proto, že láska se zdá být na prodej a jako tak, se zdá, že se dá vše zobchodovat, tedy i láska. Jenže láska se vzpírá tomuto pojetí. Kdo pochopí, tyto slova jako prorocká a dokáže být v lásce tím, že dá všemu, co mu přísluší. Uvědomí si bídu dnešní doby, kdy láska úpí pod tlakem peněz i požitků života.
Tímto se skutečně loučím a přeji Vám hodně úspěchů v tento den.
J.H.
Jiří Herblich
Slovo jako úpadek není významné, dokážete jej překonat
Kdo bude se stvořitelem v tento čas, ten pochopí další kroky, které musí nastat. Tento článek je výspou toho, co považuji za pravdu, přestože víra dokázala to, že tento článek je pravdivý v tom co tvoří.
Jiří Herblich
Co se bude dít až chyby zaniknou?
Svět se změní ze světa chyb na svět plný moudrosti, kdy chyby budou onou moudrostí, která pozbyde étosu života věčného, ale bude životem dočasným. Poté nastane prozření všech lidí i věcí, že vše je jedním.
Jiří Herblich
Slova zazněla a Bůh spustil život
Co znamenají tyto slova? Znamenají to, že kdo uvěří životu jako svému poznání života, ten najde v životě vše. Nejde o to nabýt postavení, ani víry, ale toho, koho milujeme jako Božství ve Vás.
Jiří Herblich
Kdo bude jako Já Bůh
Jsou to lidé, kteří svoji vůli dají do vůle toho, kdo je světem i životem. Takto hovoří ten, kdo stvořil zemi, že není bídy ani hladu, ale víry, lásky a pokory.
Jiří Herblich
Kam pohlédnu v této zemi kvete, vše kvete do krásy
Kdo najde v takové obyčejné věci jako byla hymna svůj postoj k životu, ten pochopí, o čem je Češství, že není o moci a víře, ale o pravdě, kterou společně hledáme.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny
Premium V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů,...
Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum
Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké...
Odhalí nádor, vybere vhodné vajíčko. AI už využívá víc než polovina českých nemocnic
Premium Vyhodnotit rentgen nebo magnetickou rezonanci, rozpoznat nádor na fotografii nebo vybrat vhodné...
Volby 2025: iDNES.cz nabízí debaty, profily lídrů i rychlé výsledky
Za měsíc čekají Česko parlamentní volby a portál iDNES.cz připravil rozsáhlý předvolební servis. Už...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 505
- Celková karma 3,25
- Průměrná čtenost 95x