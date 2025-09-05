Které slovo zastává láska?

Slova lásky jsou slova poznání. Kdy láska nedokáže být poznáním, ale dokáže nám je zprostředkovat přes vše co obsahuje. Takto vzniká výjimečné a dokonalé nic, čímž navazuji na počátek lásky, které není ničím jiným než oním nic.

29.10.2024

Nehledejte odpovědi, ale ptejte se sami sebe (pracovní název)

Slovo, které bude vyjádřeno je velice důležité. Nebylo slova, ale bylo poznání slova. Takto začal hovořit ten, kdo miluje. Takto hovoří ten, kdo se zamiloval až po uši. Proč je tomu tak? Je tomu tak proto, že láska nese otázky života a ty ostatní otázky jakoby zanikají. Ale nemohu pomyslet, že bych byl ochuzen láskou, zněla otázka?

Ano je tomu tak, zněla odpověď. Musíme si vysvětlit jaké je poslání lásky. Tohle téma jsem zatím neotevřel a pro spoustu lidí bude překvapením. Proč bude překvapením? Je to proto, že každý člověk si myslí, že zná lásku, tedy myslí si to. Jenže láska zobrazuje vše v jednotě a má svoje nížiny i výšiny, které poznat znamená poznat toho, koho milujeme. A to je to téma oč tu běží. Co je tedy láska? Láska je drahokam, který odevzdáváme tomu, koho milujeme. Drahokam není s to pochopit lásku, jenže provází jej láska a ta určuje co vlastně vznikne. Proto nechtějte být na výši ani se zbytečně ponižovat. Kdy být sám sebou znamená být v lásce. Takové je poselství lásky. Kdo se pitvoří, kvůli lásce, ten lásku nepochopí. Ale láska nepochopí ani jeho. Vznikne chaos a tohle je vidět jako častý problém u lidí.

Jak to, že tomu tak je? Je tomu tak proto, že láska se nezdá být tím čím je. Láska nemá hranic ani definice a my sami jsme definicí lásky, proto konáme-li vše nejlepší ze sebe jako Božství, pak jste i v lásce, která nemá ony hranice a je Vámi. Takto jednají jen ty nejvyšší bytosti, kteří dokáží nemožné – poznat lásku jako svoje tělo. To tělo dokáže však být láskou?

Ano i ne, kdy odpověď ano i ne, znamená to, že dokážeme obojí tím, že pochopíme lásku jako dualitu i jednotu v sobě. A láska bude vítězem tohoto souboje.

Myslím, že po této stati budu nepochopen, jenže jsou lidé, kteří Ví. Vlastně kvůli nim vznikají tyto texty, protože jejich míra pochopení textů je tak vysoká, že dokáží poznat sám počátek všeho právě v sobě a dokáží být i oním počátkem. Takto hovoří ten, kdo miluje a takto hovoří ten, kdo pomáhá slovům vyrůst.

Myslím, že se na samý závěr podíváme do minulosti, kdy lásky bylo mnohem víc. Jak to, že v minulosti bylo více lásky? Je to proto, že láska se zdá být na prodej a jako tak, se zdá, že se dá vše zobchodovat, tedy i láska. Jenže láska se vzpírá tomuto pojetí. Kdo pochopí, tyto slova jako prorocká a dokáže být v lásce tím, že dá všemu, co mu přísluší. Uvědomí si bídu dnešní doby, kdy láska úpí pod tlakem peněz i požitků života.

Tímto se skutečně loučím a přeji Vám hodně úspěchů v tento den.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 5.9.2025 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 1x

Jiří Herblich

  • Počet článků 505
  • Celková karma 3,25
  • Průměrná čtenost 95x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

