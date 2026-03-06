Které slovo vytvoří poznámku života
12.2.2025
Na jakou otázku nemohu dostat odpověď (pracovní název)
Na jakou otázku nemohu dostat odpověď? Je to již dávno, co lidé pohrouženi do života nebyli schopni definovat otázku života, jenže jak šel čas, některým lidem se to přesto podařilo. Jenže co pak, když je taková otázka položena? Ano, je tomu tak, svět se musí změnit, ne proto, že lidé odkryly karty toho, kdo miluje, ale proto, že lidstvo musí jít dál. Ano, jsou to ti lidé, co pohlédli Bohu do tváře a tito lidé dokázali povznést se k němu. Těmto lidem patří dík za to, že jako lidstvo můžeme jít dál. Ano, zdálo by se, že tahle situace není opravdová, že Bůh si přeje a chce, aby šlo všechno právě takto, ale situace je přesto trochu jiná, ani Bůh nedokáže vše přinést ani Bůh nedokáže vše vědět, jeho míra je obrovská, přesto jej někteří lidé dokáží překvapit, a to i příjemně. Proto nastává doba zlomu, která nebyla plánována na počátku, ale jako lidstvo jsme k této změně vyrostli. Tedy alespoň někteří.
Jsou i tací co dokáží jít s Bohem a tito lidé nejdou s ním tak jak by měli. Ano vím to, ale přesto tu jsou lidé, kteří dokáží nemožné a dokáži Bohu nastavit zrcadlo. Ano takoví lidé jsou a mohu říci jediné. Dokud lidstvo nepochopí úkol, který dostalo nemůže jít dál. Proto úlohou těchto lidí je pozvednutí lidstva, ne proto, že by chtěli být vysocí či na výši, ale proto, že dokážeme-li dát všemu co mu přísluší, dokážeme Bohu, co jsme a jdeme s ním v jakýkoliv čas. Tito lidé dokáží mnohem víc. Dokáží souznít s Božstvím jako jednotou. Od těchto lidí se tak nekoná Já jsem a konám, ale My jsme a konáme společně. Takto odpovídá člověk Bohu a takto odpovídá člověk životu, který žije, že vše je přeci jedním. Takto postavený svět nectí a nemilují, ale dokáží mu posloužit tím, že dají všemu, co mu přísluší, a to ne z pohledu člověka, ale i Boha, který je vším.
Ano, a nyní si řeknete, blouzní chudáček, přeci není možné takto přistoupit k Bohu. Ano je to možné, protože se to neděje přes vědomí, ani nevědomí, ale bytí, které obsahuje vše jako jedno. Kdo pochopil tyto slova najde odpovědi života přes bytí a tím bych tuhle rozpravu uzavřel provoláním:
Kdo jsi člověče a jaký jsi Bůh? Ano, takto se ptám sám sebe a takto konám i ve Vás, nejen tím co dodám světu, ale i tím co vykonám pro vše. Od toho se odvíjí ona mantra jednoho, které sídlí ne v něčem, ale je skutečně jedním, protože skutečná jednota je nevyjádřitelná. Takto chápou tito lidé svět a takto chápou Božství, ne jednotou konkrétní, ale jednotou dokonalou tím, že obsáhne vše. Tato jednota nemá název ani poznání, tito lidé jsou světem bez myšlenky a dokáží tolik právě tím, že jejich myšlenka je svět, ve kterém žijí. Od toho je poznáme ne tím, co konají, ale kdo žije z jejich činů.
Tímto se skutečně loučím a požádám jednotu tak uzpůsobenou, že konám jednotou tak, že obsáhne vše ne tím, co vykoná v nás a tedy i ve Vás, ale tím co způsobí jako jedno ve všem.
J.H.
Jiří Herblich
Co najít v životě abychom byli zdraví?
Zdraví je veličina života, které souvisí se životem tím, že dokáže překonat vše láskou, nehledě na lásku je vším jako jedno. Takto jednají lidé vědomý.
Jiří Herblich
Která láska je pravá
Je to láska života nebo lidí, kteří hamižně berou vše jako svět, který nemá hranic. Poznat hranice lásky jde jedině tím, že poznám své osobní hranice života.
Jiří Herblich
Které slovo nabyde na důležitosti
Je tomu dávno, co slovo člověka povzneslo svět. Je tomu dávno co svět byl obdařen slovem člověka. Tímto slovem pronáším i smysl těchto vět.
Jiří Herblich
Co nám chystá doba
Jakmile uchopíme dobu, pochopíme ji. Ne tím, co vykonáme, ale tím, co zažijeme díky pochopení. Tato zpráva je čistě fiktivní, přesto pravdivá.
Jiří Herblich
Malá vsuvka
Naděje je skloňovaná všemi, proto mi dovolte v tento čas Vám přinést onu naději lásky, kterou budeme tak potřebovat. Víc nemám co dodat.
