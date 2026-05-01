Které slovo vysloví jednotu?
13.3.2025
Proč probíhá vše v cyklech? (pracovní název)
Jednoduchá otázka, ovšem odpověď bude velice složitá. Co je to cyklus? Cyklus je poznání dobrého a zlého. Tímto můžeme definovat cyklus, kdy na jedné straně rosteme a na druhé straně se zmenšujeme. Jak to tedy chápat? Jednání pokročilo a nemám co dodat až na jednu poznámku.
Ta poznámka zní: Kdo bude chtít poznat život, pozná jej pomocí právě těchto cyklů, které tvoří kostru stvoření. Nedá se polemizovat proč tomu tak je, ale ten hlavní důvod je známý jako vše. Poznání duality jako hlavního prostředku všeho. Ta dualita vyplývající ze světa a mířící vše jako jedno, dokáže zázraky, přesto není dokonalá. Dokonalost vyroste až právě v nás a to tím, že dokážeme poznat jednotu v nás jako jednotu toho, koho milujeme. Tímto bych mohl povídání o cyklech ukončit, jenže je zde pachuť otázky, jak to, že vše se točí v cyklech, když jednota je přeci ta, co tvoří vše jako jedno?
Jednota se nedá popsat, ale pomocí duality to dokážeme. To že lidé nedokáží pochopit jednotu je dáno tím, že nechápou ani dualitu. Kdo z lidí si dal práci poznat dualitu? Moc takových lidí není. Je tomu tak proto, že každý, kdo pozvedne to, čemu říkám poznání, ten nebude pozdvižen, ale pozvedne onu jednotu. Jednota tak pozvedává sama sebe pomocí nás všech. Jak tuhle přesmyčku chápat? Jediný výklad je tento:
Slovo, které je v jednotě vyřknu jako člověk by se stalo opět jednotou, toho, koho miluji. Nedá se říci nic jiného, než miluji vše, jenže jak to říci slovy, která pronáším? Jediná odpověď zní takto:
Miluji vše jako jednotu a tím miluji vše, které je milováno mnou a tebou jako jednota. Ta jednota, co vyroste z našeho vztahu a netvoří tak základ stvoření, ale nový základ jednoty. Jednota je tak tvořena celým stvořením a my cítíme jednotu jako něco vyslovitelného co nedokážeme popsat jedině tím, že vše milujeme. A z oné lásky vzniká vše a takto postupuje vše v jednotě. Tedy všichni ve všem. Nedá se tedy definovat jednota, protože je to naše definice, která vytvoří kostru toho, co je i není.
Byly to složitá slova a já doufám, že budou pochopeny. Ne tím, co vytvoří ve Vás, ale tím, že budete žít s jednotou jako sami se sebou a se všemi dohromady.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál, nejen tím, že jsem se snížil abych dodal odvahu lidem, ale i tím, že se povyšuji tím, že poskytuji věci tak niterné, co nedokáži popsat jinak než těmito slovy. Proto omluvte tyto slova jako mezní projev mého života, a to říkám upřímně a otevřeně, že není vyšších slov v tomto čase než poznání Vás a mých ve slovech našeho pána, že vše je jedním.
J.H.
24.4.2026 napsáno ve vlaku,
Aby vše rostlo
Co znamená v duchovním pojetí, aby vše rostlo? Duchovní pojetí života je tvořeno poznáním, které se neustále mění, a to doslova. Kdo na počátku této snahy se snaží najít pevný bod, bude zklamán. Proč tomu tak je?
Pomocná ruka nám říká, že vše je život a co zrovna nechápu neznamená, že to nepochopím později. Takto tato ruka koná. Má svoje zákonitosti a vytváří povahu vašeho poznání.
Každému říkám toto: Kdo chce najít pevný bod ve svém životě, přijměte Boha, který je ve všem. Takto jej však nenajdete. Začít se musí od začátku, tedy dát na povahu a vlastnosti, které budeme chtít povýšit. Tohle je úplný počátek, pak následuje poznání mnohosti života, tato mnohost nám ukáže Bohatství, které nám bylo dáno a zde je již krůček k tomu přijmout stvořitele. Neděje se to automaticky, ale uvědomění si života, takto dokážeme vyrůst až tam, kam máme, vyrůst. A zde se lidé zastaví. Proč tohle vše bylo nutné, otážou se sami sebe? Bylo to nutné k poznání sama sebe v Božství a odpověď rezonuje lidstvím.
Změníme-li se, děláme to proto, že milujeme, ne proto, že musíme, protože jestli se nám zdá, že musíme, budeme neustále padat a padat. Víc nemám co říci.
V roli našeho soudce nejsou lidé, ale toho koho milujete, proto každý Váš krok je bedlivě sledován s napětím co vznikne z Vašeho pochopení. A zde se zastaví vše. Copak je smyslem vše pochopit, otázal se člověk? Není, je to láska, kterou si máte uvědomit v jakýkoliv čas, kdy ta láska bude korespondovat s tím co zastává a co tvoříte, takto se stanete skutečným člověkem.
Vím, že tyto slova jsou zbytečná, protože již Víte, že vše je láskou, přesto malé připomenutí těm na počátku neuškodí.
Tímto se loučím a předávám své slovo dál.
J.H.
Motto na dnešní den
Hledáte-li pochopení a naleznete ho, pak jsme našli podstatu svého života. Protože Božství Vás obsáhlo.
Vysvětlení této věty je jednoduché: Jakkoliv si myslíme, že dotváříme budoucnost, budoucnost jako taková neexistuje. V momentě, kdy nám to dojde a pochopíme Boha, najdeme odpověď jeho života v pochopení.
Jiří Herblich
Hledající, nacházející v dnešním dni
Slova zastávají střípky všedního dne. Kdo je pozná jako život svůj i toho koho miluje? Jsou tak střípky života společné, nejen pro vše, ale pro každý život.
Jiří Herblich
Slovo pyl, budiž poznáno
Nebude lásky větší než zrnko pylu. Takto definoval lásku Bůh a takto definoval lásku po věky věků, napříč stvořením.
Jiří Herblich
Hledáte-li možnost se vyléčit
Pochopte lásku tím nejniternějším způsobem. Vím, že tato činnost je na roky, ale stojí to za to. Protože na konci poznáte jednotu
Jiří Herblich
Hledáme přítomnost v tom světě tím
Že vše omezujeme a vytváříme prostředí k nežití. Kdy tímto nežitím vytváříme poznání druhé strany Božství, které přenášíme všude kolem sebe.
Jiří Herblich
Slovo muž je jako nůž
Které proniká vším. Kdo je tedy mužem pozná svoji mužnost tím, že pochopí lásku jako jednotu, která proniká vším jako jedno, které není obyčejnou jednotou, ale vším.
