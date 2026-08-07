Které slovo vyřčené je nejvyšší
27.4.2025
Dobrý den světe, což mi rozumíš. (pracovní název)
Na počátku dnešní úvahy se podíváme na svět. Jaký svět vlastně obýváme? Obýváme svět bohabojný a dokonalý, stejně jako stvořitel, který dává všemu, co mu přísluší. Tohle je heslo pro veškerý čas světa a stvořitele. Proto Vám sděluji tohle tajemství v tento čas, protože stvořitel si přeje, aby i další lidé našli k němu cestu. A to ne cestou víry, ale života, který dodá všemu, co mu chybí.
Právě spojení života i tohohle hesla je tak vysoké, že kdokoliv se pozastaví nad kvalitou, kterou vydává, zastaví se nad samým Božstvím a to ne lecjakým, ale Božstvím, které zdobí vše jako jedno. Takto se postavíme světu a takto sdělujeme světu poslání svoji i jeho stvořitele. Od tohoto okamžiku, kdy niterně sdělíme světu svůj postoj ke stvořiteli tímto heslem života, budeme jako On.
Tímto světem však nemůžeme poměřovat jeho svět, jak tedy dál? Jeho světem není tento svět, ale tento svět je produktem tak vysokým, že dokážete-li jej pochopit jako dílo Boží, pochopíte, že i Bůh nemůže stvořit dílo tak dokonalé bez jednoho, které vládne všemu. Od tohoto okamžiku jistě chápete, že musíme mluvit o Bohu i jednom jako spojité nádobě světa. Nic se však nemá přehánět, přesto Vám řeknu jedno tajemství, které plyne světem.
Tento svět není dílem stvořitele ani jednoty, ale dílem daleko vyššího stvoření, který žije v Nás. Toto tajemství dokážeme-li pochopit a dáme mu co mu přísluší, nalezneme skutečnou obohacující složku života pro tento i příští čas.
Tímto bych se mohl rozloučit, ale jak chápete jedno tajemství netvoří svět, i když je tak vysoké. Zkrátka život nedokonalý je v tom, že chce víc a víc, tak to jde u mě i u Vás, proto doplním o ještě jeden postřeh.
Tento postřeh se nedá popsat do slov, ale vize, která přichází nad ránem života. Ta vize je tvořena životem tak vysokým, že aniž se nenadějeme života dodáme mu vše co potřebuje a to tak, že cokoliv, co vytvoříme bude oním životem. Ta vize zní takto:
Byl jeden muž bohabojný a tvořící jednotu. Však jeho počínání nebylo tak Bohabojné a to proto, že netvořil jednotu. Proč netvořím jednotu se vším, zeptal se jednou sám sebe? Je tomu tak proto, že cokoliv, co uděláš, ptáš se všech a ne toho, kdo ti dal život. Takto postupuje ten nejvyšší život, který je dobrodiní, provázející život promění v akci, která bude akcí Vás dvou, tebe a stvořitele. Nebojte se, že stvořitel by Vám házel klacky pod nohy. To jen okolnosti ukáží, kam Vás vede. Nebojte se mu oddat ne proto, že tak musí to tak být. Ale proto, že milujete vše jako jedno a stvořitel je Vaším životem a jako Vy jeho. Od tohoto okamžiku, kdy takto přijmete stvořitele ve svém životě, nebudete se ptát lidí na jejich názor, ale budete jejich názorem, co vytvoříte, protože budete se stvořitelem. Od toho okamžiku bude tvořit skutečnou jednotu, kdy ta jednota nebude tvořena tím co si myslíte, ale tím, co žijete svůj život jako jeho.
Tímto se skutečně loučím a předávám svoje slovo dál.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo pozná člověka vědomého
Jsou to ti lidé, co poznali myšlenku jednoty. Jsou to oni lidé, kteří jsou se stvořitelem v každý čas, nejen v dobrý, ale i zlý, který je opět jednotou, která protíná vše. Proto si važte tohoto poznání, kdy tento článek je
Jiří Herblich
Na každý pád, člověk roste
Kdo povzbuzen v mistrovství života probudí sílu svoji i Boha, ten nalezne vše jako jedno. Nejen svým životem, ale i životy dalšími.
Jiří Herblich
Slovo hmota bylo rozklíčováno z pohledu Boha
I toho, kdo ji miluje jako zdroj. Tento zdroj má svoje specifika a kdo je objeví a pozná, ten dokáže s hmotou zázraky, přitom může být člověkem. Takto se rodí skutečný člověk poznající hmotu.
Jiří Herblich
Slovo o Božím přikázání, miluj vše
Jsou to slova Boha nebo naše? Jsou to slova společná, která dokládají stvořitelovo slovo naše. Takto začíná společný život, který žijeme ne v nás, ale ve všem.
Jiří Herblich
Na počátku pohádky života
Stojí příběh člověka, který nalezl moudrost. Takto bych chtěl Vám předávat moji zkušenost s tím co miluji a doufám, že ji takto pochopíte.
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