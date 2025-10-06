Které slovo stojí na počátku?
12.11.2024
Co svět světem stojí, je láska na prvním místě (pracovní název)
Na každý pád je láska tím, co tvoří svět. Tento svět není jen láskou, ale i poznáním lásky, která plyne námi. My jsme tím, co tvoříme ne ze sebe, ale toho, kdo přichází prostřednictví nás. My dokážeme povzbudit život tím, že věříme, kdežto podstata tvoří zdroj poznatku nejvyššího. Na podstatě záleží vše. Jen domýšlivý člověk si myslí, že něco tvoří. Jsme jen lidé, kteří doplňujíc podstatu tím, že tvoříme, kdy naše tvorba je tak niterná jako jeho život v nás. Takto tvoříme vše a takto je tvořen náš život v něm. Od tohoto okamžiku se podílením na podstatě lidí ubyde poznání života člověka, ale povzbudí jej v činnosti k tomu, že vytvoří vše, jak má z pohledu Božství. Toto Božství je tvořeno jeho kořenem, proto lidé buďte lidmi za jakýkoliv okolností nebuďte těmi, co tvoří jednotu svéhlavě a dostatečně nemoudře, kdy ona moudrost je tvořena naším kořenem, který vyvěrá z nás obou.
Tento text je výlučným postavením v těchto textech na úrovni člověka – Božství, kdy ani jedna strana nedokáže víc než dát všemu co potřebuje. Od tohoto okamžiku budujete svět očima, ušima a lidskými smysly tak, že dokážete poznat svět jako svět svůj, ne tím, že vám patří, ale tím, že dokážete spolupracovat na věcech nejvyšších i nejnižších. Takto se definuje budoucnost ne tím, že bude předepsané, co se má vytvořit, ale že podílnictvím života budete tvořit jednotu se svým stvořitelem.
Od tohoto okamžiku se lidé budou modlit, protože tohle nastolí novou rovnováhu. Kdy modlitba nebude tvořena tím, co tvořila kdysi, ale bude to myšlenka, která vytvoří nový ráj na zemi člověka, který tuhle myšlenku pronesl. Modla nebude modlou, ale životem. Proto si musíme říci, jak se modlit v nastálé době.
Prvním modlením vzýváme síly Božské. Takto se modlím:
Kdo jsi ty, co tvoříš okrasu světa, kdo jsi ten, kdo tvoří moudrost světa, kdo jsi ten, kdo buduje svět jako svoji zahrádku? Takto se nemodlím, ale takto žiji, přitom tohle není otázkou, ale modlením v to, co mu věřím. Kdy víra není s to pochopit nic jiného než sama sebe v tom, co tvoří, tedy lásku projevenou.
Dalším příkladem určuji druhy modlení:
První modla je ten, kdo je i není:
Jsem ten, co stvořil svět a dokáži mnohé, jediné, co nedokáži, poznat lásku, kterou žijete. Buďte mojí láskou v tom, co cítím a čím žiji. Podepsán Bůh.
Takto se modlí člověk vědomý, ale jak s ostatními lidmi? Ano i takto se musíme ptát. Ostatní lidé netvoří to, co tvoří stvořitel a to proto, že jejich kvalita nedorostla jeho milosti. Ta milost může však přijít jako mrak moudrosti, který plyne světem. Proto Vy mnozí, kteří nejste s Bohem za jedno dokážete jej poznat, protože Boží prozřetelnost Vám dá klíče, ne od stvoření, ale od vašeho života a oznámí Vám, jak se přiblížit k Bohu jako životu. Takto promluvil Bůh a takto uzavírám tuhle stať, která není statí, ale mnohostí, která dobyde svět.
Podepsán člověk.
Jiří Herblich
Jednota odkrytá, nebo jen demokracie ztratila sílu?
Kdo pozná v tomto článku odpověď na současnou krizi ve společnosti, ten najde i odpověď na to co jej zajímá, tedy co bude pak až krize odezní. Nyní se stanete svědky toho, že demokracie se zhroutí a na nastalém zmatku vybudujeme
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje jednotu
Jsou slova vysoká i nízká, ale poznání jednoty je poznatek sám, že slovo bledne v jejich slovech. Takto se mi podařilo zaznamenat jednotu ve svých slovech. Děkuji Vám za pochopení těchto slov a milujte vše jako jednotu, která ač n
Jiří Herblich
Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?
Jsou to ty nemoci, které nám připraví život. Kdo bytuje v lásce, ten pozná život v podobě lásky, která jej obejme a pochopí tak v okamžiku pravdu tohoto světa, že láska bytuje a tvoří vše.
Jiří Herblich
Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z
Jiří Herblich
Kabala jako zdroj poznání?
Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?
