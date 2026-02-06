Které slovo reprezentuje představu v Božství
13.01.2025
Síla představy, která je spojena s Božstvím (pracovní název)
Jsou otázky a jsou odpovědi. Jak působí představa? Představa působí vzrušivě a plně jako bychom narazili na pramen vody v suché oblasti. Zavodní celou oblast a ta oblast vzkvétá. Taková představa je představa lidí. Však jaká je skutečnost?
Skutečnost je na hony vzdálená této pravdě. Jsou pravdy v životě vysoké i nízké, však kde leží onen střed? Tento střed neleží v představě ať je jakákoliv, ale v Bohu, který je představou pro život. Kdo tedy žije v Bohu nemá potřebu si představovat cokoliv, protože vše je jedním, jak je řečeno mnohokrát. K čemu je představa v Bohu, kde je vše, přeci. A Bůh odpovídá takto:
Jsou představy života, které pomáhají druhým, jenže jsou představy, kdy si ubližujeme. Jak můžeme poznat, že si ubližujeme? Jedině tím, že pochopíme onen zdroj představy. Onen zdroj představy je zdroj bez konce, kdy zdrojem není Božství ani jednota, ale láska, která pronáší toto poselství:
Jsem ta, co přináší představy života, jsem ta, co přináší život. Jsem ta, co přináší život svůj jako Váš. Jsem ta, co dokáže být vším. Však představy lidské jsou mi cizí. Lidé propadnoucí a jdoucí představami života jsou mi cizí, ne tím, co dokáží v představě, a tedy i ve skutečnosti, ale tím, že láska je představa sama, nedávajíc poznat nic jiného než lásku mou. A vaše láska není představou, ale Božím dílem vaším a jeho života ve kterém žijete. Proto radím, vzdejte se představ o životě a tvořte vše s láskou. Vím, že to je těžké, kdy moudří lidé vám radí, představujte si život lepší, než je a dostanete takový život. Ano dostanete, ale nevíte, že tento vysněný život, je něco za něco. To něco, co dostáváte je tím, kde i Vy berete, a ne to ze sebe, ani z Božství, ale z vaší podstaty, protože vaše podstata není nekonečná, zbytečně se ponižujete. Vědomí lidé naopak jdou životem bez představ. Jdou jako lidé, kteří Ví. Takto budete postupovat v životě s láskou života a takto postupujete životem jako zdrojem všeho.
Podepsána, vaše Láska
Jsou věci mezi nebem a zemí a jsou věci mezi lidmi a nebem. Jsou to věci tak niterné a přitom živé, že lidé nedomyslí to co způsobují tím, že si dělají představy. Ano Vím, že představy nás povyšují, ale věřte, že život není nízký. To jen vy nevidíte růst trávu kolem vás a hledáte ji v představách. Stačí otevřít oči a vaše představa bude blednout před tím vším čím žijete v Bohu.
Moje rada zní takto:
Buďte láskou a vaše představy budou obsahovat vše co mají, tedy nic a nebudou ničím, jak pro tento svět, tak pro ten další. Protože představami, se zapleveluje život, který se má žít v čistotě a pokoře Božství, které Vám dodá v každý okamžik, co potřebujete k životu i bez představ.
A jak je to s léčivým působení představ? Ano, takové téma muselo padnout. Léčivá moc představy je nekonečná. Jen se nesmí zneužívat. Je to velké téma lidé si musejí najít vztah prvně k Bohu a teprve pak i představám, které léčí. Bez Boha to nepůjde, věřte mi.
Tímto si myslím, že se náš článek naplnil a doplníme na samý závěr jedno:
Kdo žije s Bohem, ten nepotřebuje představy jako systém života. Protože Bůh je představou tak vysokou a dodá vám v životě vše tím, že bude vším, jako vaše představa života, který žijete.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Které pohádky jsou skutečné?
Přece ty, kterými žijeme své životy. Nejsou to pohádky života, tedy našeho, ale toho života, který nám byl dán jako poslání poznat.
Jiří Herblich
Kdo prozradí tajemství bude pykat
Tajemství měst bylo vyzrazeno, přesto lidé nepochopí nic, ne proto, že nechápou, ale že pohodlí města jim zastřelo zrak.
Jiří Herblich
Kdo najde v životě sílu?
Ten, kdo najde ve slově i sílu slova, kterému bude vládnout životem svým. Takto se rodí slovo Boží do života.
Jiří Herblich
Duše se skloňuje životem
Duše neobsáhne jedinou věc, a tím je člověk, který duši neuvěří. Jsou takoví lidé, ale je jich málo, protože zlo se nezlobí samo na sebe, ale na druhé. Tento princip pochopte jako vyznání duše.
Jiří Herblich
Co znám to povím ne tím, že věřím, ale tím, že Vím
Které slova vzniknou na konci života? Jsou to slova lásky, kterou jsme za života žili. Těmito slovy otevřeme svůj další život jako život toho, koho jsme milovali.
