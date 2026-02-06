Které slovo reprezentuje představu v Božství

Jsou to slova Jana Křtitele: Kdo najde v představě Boha, ten nebude nikdy osamocený. Kdo najde v představě, Boží princip, ten bude životem oblažen jako představou nejvyšší.

13.01.2025

Síla představy, která je spojena s Božstvím (pracovní název)

Jsou otázky a jsou odpovědi. Jak působí představa? Představa působí vzrušivě a plně jako bychom narazili na pramen vody v suché oblasti. Zavodní celou oblast a ta oblast vzkvétá. Taková představa je představa lidí. Však jaká je skutečnost?

Skutečnost je na hony vzdálená této pravdě. Jsou pravdy v životě vysoké i nízké, však kde leží onen střed? Tento střed neleží v představě ať je jakákoliv, ale v Bohu, který je představou pro život. Kdo tedy žije v Bohu nemá potřebu si představovat cokoliv, protože vše je jedním, jak je řečeno mnohokrát. K čemu je představa v Bohu, kde je vše, přeci. A Bůh odpovídá takto:

Jsou představy života, které pomáhají druhým, jenže jsou představy, kdy si ubližujeme. Jak můžeme poznat, že si ubližujeme? Jedině tím, že pochopíme onen zdroj představy. Onen zdroj představy je zdroj bez konce, kdy zdrojem není Božství ani jednota, ale láska, která pronáší toto poselství:

Jsem ta, co přináší představy života, jsem ta, co přináší život. Jsem ta, co přináší život svůj jako Váš. Jsem ta, co dokáže být vším. Však představy lidské jsou mi cizí. Lidé propadnoucí a jdoucí představami života jsou mi cizí, ne tím, co dokáží v představě, a tedy i ve skutečnosti, ale tím, že láska je představa sama, nedávajíc poznat nic jiného než lásku mou. A vaše láska není představou, ale Božím dílem vaším a jeho života ve kterém žijete. Proto radím, vzdejte se představ o životě a tvořte vše s láskou. Vím, že to je těžké, kdy moudří lidé vám radí, představujte si život lepší, než je a dostanete takový život. Ano dostanete, ale nevíte, že tento vysněný život, je něco za něco. To něco, co dostáváte je tím, kde i Vy berete, a ne to ze sebe, ani z Božství, ale z vaší podstaty, protože vaše podstata není nekonečná, zbytečně se ponižujete. Vědomí lidé naopak jdou životem bez představ. Jdou jako lidé, kteří Ví. Takto budete postupovat v životě s láskou života a takto postupujete životem jako zdrojem všeho.

Podepsána, vaše Láska

Jsou věci mezi nebem a zemí a jsou věci mezi lidmi a nebem. Jsou to věci tak niterné a přitom živé, že lidé nedomyslí to co způsobují tím, že si dělají představy. Ano Vím, že představy nás povyšují, ale věřte, že život není nízký. To jen vy nevidíte růst trávu kolem vás a hledáte ji v představách. Stačí otevřít oči a vaše představa bude blednout před tím vším čím žijete v Bohu.

Moje rada zní takto:

Buďte láskou a vaše představy budou obsahovat vše co mají, tedy nic a nebudou ničím, jak pro tento svět, tak pro ten další. Protože představami, se zapleveluje život, který se má žít v čistotě a pokoře Božství, které Vám dodá v každý okamžik, co potřebujete k životu i bez představ.

A jak je to s léčivým působení představ? Ano, takové téma muselo padnout. Léčivá moc představy je nekonečná. Jen se nesmí zneužívat. Je to velké téma lidé si musejí najít vztah prvně k Bohu a teprve pak i představám, které léčí. Bez Boha to nepůjde, věřte mi.

Tímto si myslím, že se náš článek naplnil a doplníme na samý závěr jedno:

Kdo žije s Bohem, ten nepotřebuje představy jako systém života. Protože Bůh je představou tak vysokou a dodá vám v životě vše tím, že bude vším, jako vaše představa života, který žijete.

Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.

J.H.

Autor: Jiří Herblich | pátek 6.2.2026 6:30

Jiří Herblich

  • Počet článků 577
  • Celková karma 3,29
  • Průměrná čtenost 87x
Myslím, že jsem člověk, který se dívá kolem sebe a vidí věci jinýma očima než se snaží představovat média. Která neplní svou funkci tím, že si nevšímají kvality, která je všudy přítomná, místo toho jim jde o krátkodobý zisk, který plodí nekvalitu.

