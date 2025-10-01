Které slovo reprezentuje jednotu
11.11.2024
Perex: Jsou slova vysoká i nízká, ale poznání jednoty je poznatek sám, že slovo bledne v jejich slovech. Takto se mi podařilo zaznamenat jednotu ve svých slovech. Děkuji Vám za pochopení těchto slov a milujte vše jako jednotu, která ač nepochopená tvoří vše.
Potřebujeme nové náboženství, nebo můžeme jít dál se současným? (pracovní název)
Na počátku náboženství se vědělo jediné, jednoho dne náboženství se stane zbytečným. Proč? Protože pojem náboženský se omrzí nebo se stane zázrak a bude přinesena nauka o jednotě, která posune lidi dál, bez toho, aby věřili modlám. To, co nyní napíši jsem si vědom slov, která vyřknu tedy toto:
Jsem ten, kdo přináší pojem náboženství ve slovech těch, které náboženstvím nejsou i když se tak mohou jevit. Jednota nemá náboženské atributy, je to poznatek jednoty tak vysoký, že náboženství nedokáže této jednotě konkurovat a jako takové zaniká. Jenže je zde pochopení jednoty, které se musí udělat ne přes sdružení lidí, ale každý sám bude strůjcem této jednoty. Tímto se posouváme k odpovědi na otázku, co je příčinou stavu, ve kterém jsme.
Odpověď nebude příjemná pro nikoho. Je to odpověď taková, že my všichni chápeme pokrok jako náboženskou otázku a od toho se nyní musíme odchýlit, protože jsme dospěli do stavu, kdy náboženství nemůže pokračovat. Jedině tehdy nastane obroda společnosti, když přijme zákon jednoty, která bude upřednostňována přede vším ostatním. Jednota není s to pochopit sama sebe a od toho jsme tu My lidé abychom jednotě nabídli poznatky tak vysoké, že jednota si na příkladu nás uvědomí sama sebe.
A nyní se posuneme dál. Jak to, že jednota si nedokáže uvědomit sama sebe? Je to proto, že ačkoliv stvořila Božství, přesto nedokáže si uvědomit sama sebe, ani Bůh to nedokáže, a proto stvořil život vezdejší, aby pochopil, co se jemu jevilo jako neúplné. My jsme počátek i konec této snahy a tato snaha má vyrůst dál, tedy do jednoty, kdy jednotlivci budoucí jednoty budou jednat ve shodě s ní a to takto:
Jednota není s to pochopit nás, a proto se čeká na nás abychom nabídli své služby jednotě. Jednota je tak dokonalá, že ji chybí jakákoliv známka nedokonalosti a tím bych řekl jediné. MY musíme nabídnout pohled nedokonalý jednotě, která koná námi, ne proto aby se stala nedokonalou, ale bychom rozšířili pohled jednoty na stvoření, které žije Jí. To Jí, je věc tak niterná, že pochopit ji bude znamenat spoustu let, ba i století, než lidé pochopí oč tu jde. Nejde tu o nedokonalost ani dokonalost, ale jde o život, který žijeme společně s ní, stejně tak s Božstvím.
Jsme na prahu nového a takto se musíme i chovat. Být vědomi si jednoty je věcí tak niternou, že poznat ji jde jedině tím, že poznáme svoji nedokonalost, kterou nabídneme k řešení její jednoty, ano její jednoty, protože ona bude námi a My Jí.
Myslím, že tento článek je zlomový k pochopení slov, které jsem zatím napsal, kdy lidé čtoucí tento text si pomalu uvědomí, co vzniká. Vzniká nový pohled na jednotu, která přicházejíc k nám říká toto:
Jsem ta, co vytváří vše. Děkuji Božství, že Vás stvořilo a mohu Vás ubezpečit, že dokáži přijmout vše, jak dokonalé, tak nedokonalé. Tvořím jednotu se vším a tato jednota je tak niterná, že dokáže oblažit vše. Je jen na Vás, co budete chtít vykonat co budete chtít stvořit. Vždy budu stát při Vás. Tento člověk, co zaznamenává tyto slova sám je povýšen na úroveň mou v pochopení jednoty, proto pochopte všechny slova, která vzniknou, jako slova toho, kdo je i není v jednotě. Ta jednota se nedá obejmout, od toho je tu Bůh, tato slova se nedají pochopit, od toho jste tu Vy sami, abyste dali všemu, co mu přísluší. Já budu stát s Vámi tak jak jednám s Vámi, v jednotě a jednota je tak niterná i vyzývající, že dokáže prostřednictví Vás vše. Proto omluvte tento záznam jako nedokonalý, protože z takové výšky k vám nikdo nehovořil. Jsem ta jednota, která vytvoří kořen světa ve Vás a vy budete mnou a já Vámi. Takto posuneme svět dál. Těmito slovy se loučím.
Myslím, že takovou dokonalost, jakou jsem nyní zaznamenal se mi ještě nepodařilo zaznamenat. Omlouvám se za chyby, které vznikly a věřte, že cokoliv je zaznamenáno z takové kvality je na hraně záznamu i pochopení, kdy, jak se zdá dokážu-li zachytit i jednotu v tom co hovoří, pak jistě dokáži Vám přinést slova toho koho miluji a tím je Bůh všemohoucí.
Tímto se loučím a myslím, že v tomto článku jsem zaznamenal něco, co nedokáži v situaci pochopit a bude chtít čas na její pochopení.
Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký den.
J.H.
Jiří Herblich
Které nemoci nemůžeme přejít jinak, než láskou?
Jsou to ty nemoci, které nám připraví život. Kdo bytuje v lásce, ten pozná život v podobě lásky, která jej obejme a pochopí tak v okamžiku pravdu tohoto světa, že láska bytuje a tvoří vše.
Jiří Herblich
Kdo najde Boha v tento čas, ten najde poznatek nejvyšší ve svém životě
Slova pokory a moudrosti postihly zem, která přijímá od lidí slova lásky, pokory a moudrosti. Takto začíná povýšení, které musí nastat po době úpadku, které je předzvěstí toho, že cokoliv uděláte bude znásobeno jak v dobrém, tak z
Jiří Herblich
Kabala jako zdroj poznání?
Jsou kabalisté skutečně lidmi Božími? Jsou a nejsou. Jsou omezeni tím v co věří, přitom jim chybí krůček k tomu, aby poznali vše jako jednotu. Kdo bude první a kdo bude poslední?
Jiří Herblich
Slovo ticho jako život
Kdo pochopí život jako ticho, ze kterého se rodí vše. Ten pozná i tajemství života věčného, který v sobě nalezneme tím, že poznáme onen střípek v sobě.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla blíž k poznání reality
Nehledíme na slova, které vyřkneme tím, že věříme, ale dívejme se na slova, která zazní tehdy, když jdeme se svým stvořitelem. Jen On ví, co potřebujete a co je potřeba vykonat abyste nalezli skutečný ráj v srdci.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Voličský průkaz 2025: dnes je poslední šance o něj zažádat. Jak a kde?
Možnost požádat o voličský průkaz do voleb do Poslanecké sněmovny, které proběhnou v pátek 3. a v...
Senát USA neschválil financování federální vlády, úřady musí omezit provoz
V USA začal nový fiskální rok, pro který nemá federální vláda zajištěné financování. Senát dnes v...
Kvůli oblečení vás může poslat komise domů. Co nedělat ve volební místnosti
Víte, jak se ve volební místnosti chovat, aby vás komise nevykázala, nebo jakým chybám se vyhnout,...
Obecní byty i rychlá železnice. Co přinesou volební sliby Olomouckému kraji
Hospodaření státu, mezinárodní otázky, výdaje na obranu a mnoho dalších zásadních témat se teď...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 516
- Celková karma 3,31
- Průměrná čtenost 93x