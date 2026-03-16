Které slovo reprezentuje hydru
18.02.2025
Probudíme-li hydru co se stane s ní? (pracovní název)
Na počátku této malé úvahy se podíváme, co se může jevit jako hydra. Slovo hydra původně mělo jiný význam. Ten dřívávějc používaný je přesnější než dnešní, kdy předkové chápali poznání jako probuzení oné hydry, které musí nastat. Nastává teprve tehdy, když lidé nepochopí úlohu ve stvoření a jdou svou vlastní cestou, která nereprezentuje Božství. Co tedy naplat, nyní si probereme ono poznání oné hydry v nás.
Na počátku takové úvahy znamenáme jedno slovo, a to slovo je poznatek hydry. Kdo probudí hydru uvede tohle slovo v život. Proto se slovem oživuje a stejně se i slovem konejší. Proto slovo hraje v jejím životě důležitou roli.
Jak nejlépe vysvětlit onen princip? Jediným schůdným řešením je uvést jeden příklad. První příklad zní takto:
Byl jeden muž, která procestoval svět, ale co si ze světa přivezl? Přivezl si touhu poznávání dálek, které dálkami nejsou. Probudil onu hydru, po které nemohl říci jediné slovo, protože ono slovo v sobě probudil. Oním slovem bylo: Jsem ten, co cestuje proto, že nedokáže žít tam, kde mám žít.
Takové slovo probouzí hydru. A nyní k situaci, která vznikla. Ona hydra dává člověku poznání a ne lecjaké. Je to poznání dobrého a zlého, kdy člověk je celý šťastný, že vše mu hraje do noty a jeho cestovatelská žádosti chtivost dostává podměty pro další činnost. Ano již víme všichni, jak takové poznání končí.
Končí neslavně ne proto, že člověk nedal všemu, co mu přísluší, ale proto, že jeho poslání bylo jiné. Byl, jak se říká na špatném místě ve špatný čas. Přitom ona hydra mu dokazovala pravý opak.
Jak tedy poznat to, co konám je správné, a nejen z pohledu mém, ale i věčnosti? Ano, tohle je důležitá otázka, která otevírá poznání jediné. Tímto poznáním je odpověď Boha, že jen takový život je naplněný, který nežije pro svoji hydru, ale o své plody své práce se dělí s těmi, co miluje. Pak nastává pravý opak a hydra ztrácí nad životem člověka moc.
Jsou však i jiné důvody, nejen ten, že člověk se dělí o plody své práce. Dalším z faktorům je ten, že člověk najde ztracený ráj. Tohle téma je však zcela mimo mísu pro většinu lidí, i když se dá skutečně prožít.
Jak tedy uzavřít ono poznání? Jediným slovem poznatků, které jsme jako lidé nedali do souvislosti s tím, jak žijeme. Celé to bylo na draka, oponoval člověk. Ano, i já to tak vnímám. Máte pravdu, odpovídám klidně. Je pravda, že poznat hydru je zcela běžné, dokonce se dá říci, že každý člověk má jednu ve svém životě, ale poznat ji a dodat co potřebuje tedy lásku a pokoru života dokáže už málokdo. Ta láska a pokora života je tak vysoká, že to dokáží jen ti nejvyšší z Vás. Proto apeluji na lidi, nebojte se poznat to co vás ponižuje ne před lidmi, ale před Bohem. Kdokoliv Vás osočí z neznalosti, můžete jej zadupat do země, ale Boha jediného nemůžete.
Toto je celé pravda a dokážete-li poznat v této pravdě i svůj vlastní příběh, který dokáže jediné, poznat sám sebe v životě. Pak najdete i odpověď těch lidí co zkrotili svou hydru láskou. Tito lidé dokázalo to celé proto, že jejich láska byla nadpozemská a dokázala dodat všemu co mu přísluší.
Tímto se loučím a přeji Vám hodně úspěchů v životě, kdy hydra je vaším životem, kterým žijete. Kdo nevěří, ten ať se zeptá svého Boha, co je onou hydrou.
J.H.
Jiří Herblich
Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
Jsou to slova moudrosti nebo projevem moudrosti. Kdo nalezne odpověď v sobě na tuhle otázku, ten nalezne moudrost Boží stejně jako šedivý vlas na své tváři.
Jiří Herblich
Které slovo provází světlo
Jsou to druhy světla, přesto každé světlo je jiné. Kdy naše společné světlo je Božství, které musíme objevit ve chvílích nejtěžších. Pak nalezneme to, proč jsme tady na zemi.
Jiří Herblich
Kdo jednou nastoupí do čela
Ten pochopí ihned co bude muset udělat, budou to masy, co budou kvílet nad bídou, která se jim otevře před očima. Proto konejte vše v lásce, protože láska je měna pro každý čas.
Jiří Herblich
Které slovo vytvoří poznámku života
Jsou to slova našeho pána, že vše je jedním, takto definujeme svobodu člověka a takto definujeme svět jako jeden.
Jiří Herblich
Co najít v životě abychom byli zdraví?
Zdraví je veličina života, které souvisí se životem tím, že dokáže překonat vše láskou, nehledě na lásku je vším jako jedno. Takto jednají lidé vědomý.
