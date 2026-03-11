Které slovo provází světlo
16.02.2025
Po nastalé tmě přichází světlo, jaká myšlenka bude provázet ono světlo? (pracovní název)
Na počátku tmy stál člověk. Který člověk stojí na počátku tmy? Jsou to lidé, kteří máji rádi tmu jako prostředek k poznání. Vím, že to zní hrozně, ale existuje taková skupinka lidí, kteří tento fenomén ctí. Jsou to lidé dokonce vysoce postavení ale nebuďme lidmi, kteří nechápou souvislosti a dejme světu co mu náleží tedy i v moudrosti života, kteří přináší to co má přinést v daný čas.
Na počátku tmy stojí lidé s temnou nitkou. Na počátku světla stojí lidé, kteří milují světlo. Nemyslím tím světlo slunce, i když tohle přirovnání je podobné, ale mám na mysli světlo duše i Boha, který je světlem všeho. Takto reagují nejvyšší bytosti světla a dokáží tito lidé pozvednout svět po této temnotě, která má brzy nastat?
Ano, i ne. Jsou tajemství o kterým nemohu mluvit. Ne proto, že by to bylo zakázané, ale lidé by těmto myšlenkám nerozuměli. Proto se zaměříme na fakta současnosti a přineseme světlo lidem, takové světlo, které již dnes Vám dodá odvahu překonat potíže, které brzy vytrysknou po celém světě.
Ty potíže jsou dvojí druhu. Jedním druhem je dolar a jeho systém vládnutí a tím druhým systémem je zdroj systému, jako strůjce lepšího světa. Tímto vším bude muset člověk projít, kdy již dnes můžeme říci jediné. Svět se mění a to tak rychle, že lidé ztrácejí přehled. Jak to, že ztrácejí přehled? Je tomu tak proto, že nedokáží věřit stvořiteli, na rozdíl od těch lidí co to dokáží. Tito lidé nejsou schopni pochopit svět, přesto mohou a chtějí žít. To, že nechápu svět má jednu příčinu. Jedna příčina znamená mnoho faktorů, jedním z faktorů je dáno Božstvím a jednak i životem. Ty další faktory jsou ovlivnitelné lidmi a proto platí, že lidé dokáží zázraky, když uvěří stvořiteli. Tímto se jako lidé posouváme dál a takto působí Božství v nás.
Myslím, že tento úvod byl nutný nejen pro tento článek, ale i pro další články, které vzniknou. Být člověkem znamená dát všemu co mu přísluší. Kdo tohle pochopí jako systém života, ten nebude nejvyšší, ale bude s Bohem na jedné lodi. Proto konejte vše v lásce a pokoře jako Já, co píši tyto řádky.
Myslím, ve skutečné pokoře k životu, ne jen mluvit konat jinak. Být v pokoře znamená milovat vše jako jedno. Neznamená to, že nedokážeme být tím, či oním, ale že nejdeme styčný bod pro vše a tím je pokora a moudrost života, která vyplyne z Božství, které zastáváme.
Směsice pocitů a směsice poznatků, oponoval člověk. Ano je to směsice poznatků a pocitů, přesto kdo najde zdroj, ten se již neptá jak na tom jste, ale koná podle plánu toho, jak by jste reagovali Vy. Pro najděte v systému vládnutí tyto atributy ne proto, že vám to doporučuji, ale proto, abyste pochopili lásku a pokoru, která vyústí v moudrost, která vás zasáhne až najdete Božství.
Další pokračování bude příště, v tom příště otevřeme poznatky Božství, které nové světlo otevře životem. Takové poznatky jsou vysoké, přesto dokáží jediné, být vším.
Děkuji Vám za pozornost a přeji krásný den.
J.H.
Jiří Herblich
Kdo jednou nastoupí do čela
Ten pochopí ihned co bude muset udělat, budou to masy, co budou kvílet nad bídou, která se jim otevře před očima. Proto konejte vše v lásce, protože láska je měna pro každý čas.
Jiří Herblich
Které slovo vytvoří poznámku života
Jsou to slova našeho pána, že vše je jedním, takto definujeme svobodu člověka a takto definujeme svět jako jeden.
Jiří Herblich
Co najít v životě abychom byli zdraví?
Zdraví je veličina života, které souvisí se životem tím, že dokáže překonat vše láskou, nehledě na lásku je vším jako jedno. Takto jednají lidé vědomý.
Jiří Herblich
Která láska je pravá
Je to láska života nebo lidí, kteří hamižně berou vše jako svět, který nemá hranic. Poznat hranice lásky jde jedině tím, že poznám své osobní hranice života.
Jiří Herblich
Které slovo nabyde na důležitosti
Je tomu dávno, co slovo člověka povzneslo svět. Je tomu dávno co svět byl obdařen slovem člověka. Tímto slovem pronáším i smysl těchto vět.
