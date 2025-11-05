Které slovo přijmeme jako lidé
25.11.2024
A Bůh vystoupil ze světla a stal se člověkem (pracovní název)
Na počátku stvoření stál, ten, kdo je i není. Takto vzniká vše. Jenže co říci k tomu, že Bůh vystoupil ze světla? Jediná odpověď je taková to:
Kdokoliv přijme lásku života, ten pozná vystoupení Boha v životě nejen svého, ale všech. Ano, jsou to slova proroka, že na konci dních, které žijete poznáte pravdu v příchodu mesiáše. Ano, tento mesiáš nepřijde, ne pro Vás, co bytujete ve hmotě, ale pro ty, co tvoří duchovní ráj na zemi v podobě Božství v těle i duši. Právě tito lidé uzří přicházet spasitele ne tím, že se jim zjeví, ale tím, že slova Boha pochopí a najdou tak v životě jeho míru.
Nejde jít dál, proto děkujte Bohu za tento okamžik, který Vám mohu představit tím, že jsem s vámi. Není to cesta, která by byla plná kamení, ale toho poznání, které se zdá být oním kamením. Kdo prozře v tento čas, ono kamení se mu ztratí z dohledu a jeho cesta bude rovná jako mlat. Tohle však čeká jen ty duše, které prošli tím, co nazývám křtem duchem svatým. Ano, jsou to ti lidé, co dokáží dávat ne ze sebe, ale ze všeho, co obsáhli. Jsou to skuteční mistři v dávání a nejsou to lidé ve smyslu toho co zastávají. Zatímco běžný člověk se povyšuje, tito lidé nejsou povýšeni, ale jsou vysocí. Zatímco běžný člověk dosahuje vědomosti a jsou vědomí. Tito lidé nejsou s to pochopit ono vědomí těchto lidí, protože je to papouškování frází, aniž by cokoliv pochopili. Jen tímto budeme poměřovat svět ne tím co dokážeme, ale tím, co vytvoříme v duši, která vytryskne života jako míra všeho. Právě tito lidé, co mám na mysli, tohle dokáží. Jsou to mistři toho, co zastává člověk a dokáží toho mnohem víc, však míra jejich pochopení je omezena. Je tomu tak proto, že by příliš vyčnívali ze společnosti a mohlo by dojít k neblahým věcem, přesto mám zprávu pro tito lidi a tím je poselství toho, koho miluji:
Kdokoliv vystoupá na Olymp života ne tím, že bude vysoký, ale že bude věřit a žít zákony Boží, ten najde v životě skutečné poznání života toho, koho miluje. Nebude to vysněné poznání, ale skutečné, kdy jeho život se promění v jejich. Takto hovoří ten, kdo přichází sklidit úrodu.
Tito lidé nedokáží být vysocí, ale jsou jimi. Právě tahle doba ukáže, jak kdo na tom je. Ne tím, co dokážeme jako lidé, ale jak dokážeme dát všemu co milujeme s láskou a pokorou jako životu. Právě tímto pochopíme svět a svět pochopí nás.
Jsou však lidé nectící nic. Tito lidé nechtějí být se tvořitelem a nechtějí žádné postavení v jeho životě, ale chtějí vše právě zde na zemi. Tito lidé sklidí, co zaseli. Zmar z jejich rukou bude znásoben jejich utrpením, který projdou, aby lidé si uvědomili, co musí najít a tím, že není království zde na zemi, ale v nebi, kde je zdroj všeho. Tako lidé pochopí budoucnost, která se rýsuje před námi. Je to Božská emanace říkající tyto slova:
Kdo jsem není důležité, jen vím, že dokáži mluvit všemi, kteří mě milují. Právě jejich láska je mojí láskou a jsme tak v jednotě. Těmito slovy se loučím a předávám slovo dalším.
Děkuji za pozornost a přeji Vám hodně zdaru v dnešním dni, který jak říkám je Božím dnem, který zažehne ve Vás jiskru poznání a tím myslím, onoho poznání Božské prozřetelnosti, která pomalu přichází. Proto věřit životu, že Vám přinese právě to, co má přinést, a ne tím co si usmyslíte, ale tím, že poznáte království zde na zemi ve víře v lásce a pokoře.
J.H.
Jiří Herblich
Který život je první
Je to láska, která je životem, nebo život, který je láskou? Je to obojí provázané do jednoho, kdy láska není schopna pochopit sama sebe, proto je obojím.
Jiří Herblich
Slova lásky nebyla výš
Slova pochopení a stejně lásky nedokáží popsat co člověk zažije ve smrti. Je to hodina oživení života, který je životem. Proto se nebojte umírání a dejte životu co potřebuje i ve smrti, která vás provází denně.
Jiří Herblich
Které slovo charakterizuje smrt?
Slovo ve smrti pronesené je slovem toho, kdo pochopil život. Je to slovo života, který povzdechne nad životem jako nad smrtí stejným způsobem a to takto: Ach, hledám a nacházím, takto hledám pořád dál. Co bude dál?
Jiří Herblich
Slovo jazyků, vyznívají naprázdno
nezoufejte, že jazyk má omezení, jednou poznáte systém, který stojí nad ním. Zatím poznávejte zákoutí jazyka a milujete ho jako by to byl váš jediný jazyk.
Jiří Herblich
Na počátku bude stát ten, kdo bude první
Kdo bude první v tento čas, který je zobrazen jako probuzení národa? Jsou ti lidé, co nyní budují světlou přítomnost ne v nás ani nich, ale v Bohu, který vládne všemu. Tímto se loučím slovy proroka: Kdo projde branou života a zůs
