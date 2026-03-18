Které slovo poznáme na konci života
19.2.2025
Na které dotazy musím dát negativní odpověď (pracovní název)
Na počátku této malé úvahy se musím zastavit nad otázkami, které se ke mně dostanou. Jedna z otázek plyne vším, třeba jako to, odkud tohle vše vím. Na tuhle otázku musím odpovědět takto:
Několik lidí má dar poznat pravdu, ne všichni, protože pravda je tak jemné a vzácné zboží, že kdo dokáže poznat pravdu, dokáže jít Bohu naproti. Taková je i odpověď na otázku, co stojí za tím vším.
Nyní však musí odpovědět na stejnou otázku, proč jít s Bohem, když bez Boha je vše jednodušší? Ano, dalo by se říci, že bez Boha jsou věci zdánlivě jednoduší. To zdánlivě podotýkám jako skutečnost, která se skutečně tak jeví. Jsou ovšem pravdy, které se zdánlivostí nedá dobrat konce. Buď takové pravdy budu ignorovat, nebo půjdu k Bohu stvořiteli naproti. To naproti má jeden cíl. Poznat jej tak dobře, že splyneme do jednoho tady na zemi, kdy poznat jednoho, znamená poznat i druhého, takto hovoří člověk, který poznal poznání Boží v sobě. To poznání Boží není dané tím, že něčemu věřím, ale že žiji svůj život čistě jako člověk, kdy čistota člověka je prověřována dnes a denně a člověk je vystaven mnohým zkouškám, kterých se nesmí bát ani je určit jako klíčové. Protože platí, co je zkouškou? Zkouška je láska Boha ke zkoušenému, aby dodal lidem odvahu v jejich práci. Nic jiného ve zkoušce života nehledejte, to jen lidé, kteří nejdou se stvořitelem si budou myslet, že vše útočí na jejich jistoty a nic tak nemají jisté.
Na tohle téma mám jednu odpověď. Co je to jistota života? Jistota života spočívá ve vyznání lásky ke stvořiteli. Nebýt se stvořitelem znamená, že mé vyznání nebude opětováno a člověk tak odpadne ještě víc, protože si bude myslet, že na vše je sám. Bůh ho však samotného nikdy nenechá, tedy pokud sám člověk se neoddělí od stvořitele tím způsobem, že by chtěl poznat zatracení. Takových lidí bude ovšem pramálo. I ten nejposlednější člověk dává poznat jednotě i Bohu svůj život, jen si toho není vědom. Proto mluvím ke všem stejně, uvědomte si jednu věc. Nikdo nedává stvořiteli to, co mu přísluší. Každý člověk je jen nádoba, která se plní, proto se nebudeme zabývat životem svým, ale jeho v nás. Proto konáme dobro, ne pro dobro naše, ale pro dobro všeho, tedy jeho.
Tímto bych se měl pomalu rozloučit. Není ohně bez kouře a není poznání bez utrpení. Kdo neprojde skutečným utrpením života nepozná onu slast jít se svým stvořitelem. Proto se utrpení zveličuje v Boží přítomnosti a kdo opravdu hodně trpí, ten je na místo odmítání, je milován. Milován samotným stvořitelem, kdy stvořitel čeká, jak se zachováte ve své tryzně a jak jednáte zatíženi zkouškou života. Podle výsledků poznání vám Bůh dodá to co vám chybělo. Proto konejte vše, jak máte konat, ne podle mustru toho, koho milujete, ale podle toho, jak máte konat se stvořitelem, kdy stvořitel je ten co vám dodá to vám chybí a vy dodáte naopak to co chybí ve stvořiteli v momentě, kdy poznáte tuhle složku, která vyplyne časem, kdy si uvědomíte, že ve stvořiteli něco chybí, pak jste Bohem milování, ne proto, že jste objevili nedostatek, ale že milujete jako jedno, které je skutečně vším.
Takto se pomalu loučím a předávám Vám poselství života od stvořitele, ne tím, že o něm budu mluvit, ale, že Vám nabídnu poznání, které můžete učinit ve své vlastní osobě. Takto konat je lidské i Božské zároveň.
Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám hodně úspěchů.
J.H.
Jiří Herblich
Které slovo reprezentuje hydru
Kdokoliv otevře život svůj a pozná onen okamžik života co v něm co žije jako on, jen ten život není jeho. Pak poznal onu hydru, která je jeho životem. Poznatek lásky ji dokáže zpacifikovat tak, že bude krotká jako beránek.
Jiří Herblich
Které slova znamenají jako šedivost života v moudrosti
Jsou to slova moudrosti nebo projevem moudrosti. Kdo nalezne odpověď v sobě na tuhle otázku, ten nalezne moudrost Boží stejně jako šedivý vlas na své tváři.
Jiří Herblich
Které slovo provází světlo
Jsou to druhy světla, přesto každé světlo je jiné. Kdy naše společné světlo je Božství, které musíme objevit ve chvílích nejtěžších. Pak nalezneme to, proč jsme tady na zemi.
Jiří Herblich
Kdo jednou nastoupí do čela
Ten pochopí ihned co bude muset udělat, budou to masy, co budou kvílet nad bídou, která se jim otevře před očima. Proto konejte vše v lásce, protože láska je měna pro každý čas.
Jiří Herblich
Které slovo vytvoří poznámku života
Jsou to slova našeho pána, že vše je jedním, takto definujeme svobodu člověka a takto definujeme svět jako jeden.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Pavel navštíví Středočeský kraj, prohlédne si FIFA Arénu i Škoda Muzeum
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu a ve čtvrtek zavítají na oficiální návštěvu do...
Tah z Opavy do Bruntálu nově hlídají dva radary, řidiči tam nebrzdí
Tisíce aut denně a jen menší část z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých...
Živě: Kdo získá digitálního Oskara? Slavnostní vyhlášení Digital Future Awards 2025
Zvěčnil „Černý dech benzenu“. Nehledám jen hezké záběry, líčí oceněný hasič-fotograf
Foťák? Ten má u sebe téměř pořád. „Člověk totiž nikdy neví, kdy přijde informace o nějaké mimořádné...
